Iran e Russia cercano di attivare il corridoio nord-sud, bypassando sanzioni occidentali





La scorsa settimana, il ministro iraniano delle strade, dello sviluppo urbano e delle ferrovie, Rostam Qassemi, ha incontrato il suo omologo russo a Mosca e ha sottolineato la necessità di aumentare le interazioni di transito e di trasporto tra Iran e Russia.

Al termine della visita, Qassemi ha alluso a negoziati favorevoli con i funzionari russi, annunciando una maggiore cooperazione tra Iran e Russia nel campo dei trasporti. “Durante gli intensi negoziati, abbiamo raggiunto accordi bilaterali sull’espansione della cooperazione ferroviaria, marittima, aerea e stradale e l’Iran può essere la via di transito per il commercio russo con i paesi del Golfo Persico e dell’Asia meridionale e orientale”, ha affermato.

Qassemi ha anche firmato un accordo globale sulla cooperazione nel settore dei trasporti durante un incontro con il ministro dei trasporti russo Vitali Savelyev.

Riferendosi all’importanza del varo della ferrovia transcontinentale nord-sud, ha evidenziato gli sforzi dei due paesi per completare la ferrovia Rasht-Astara il prima possibile.

Il ministro delle strade e dello sviluppo urbano ha anche affermato che “se Iran e Russia lavoreranno a stretto contatto, le sanzioni statunitensi e occidentali non avranno alcun effetto”.

“Tra le tratte ferroviarie, la ferrovia Rasht-Astara è molto corta ed economica, e se i due Paesi collaboreranno per portare a termine questo progetto, il volume del commercio iraniano-russo e il transito delle merci aumenteranno in modo significativo. D’altra parte, sia nel porto di Chabahar che in quello di Shahid Rajai possiamo aumentare la nostra cooperazione con la parte russa”, ha osservato.

Accordi tra vertici militari russi e iraniani

Sulla stessa linea, un esperto di economia ha affermato in un’intervista al giornalista economico di Tasnim News: “Indubbiamente, dopo gli eventi degli ultimi mesi, il punto di vista della Russia sulla cooperazione in materia di trasporti e transito con l’Iran è cambiato.

Oggi la situazione è tale che la Russia ha bisogno di una cooperazione logistica con l’Iran. Pertanto, si può affermare che la nuova visione russa dell’Iran sulla questione dei trasporti è cambiata da semplice via di transito a importante crocevia”.

“Gli ultimi sviluppi suggeriscono che la Russia ha bisogno che l’Iran sia un passo sicuro e stabile. Questa è una visione strategica a lungo termine e certamente i russi non perderanno l’opportunità di una cooperazione di trasporto e transito con l’Iran”, ha affermato l’esperto.

Naturalmente, ciò che è importante nella situazione attuale, ha aggiunto, è che l’Iran possa sfruttare al meglio questa storica opportunità per rilanciare il corridoio nord-sud e ricevere un volume maggiore di esportazioni, importazioni e merci in transito da e verso la Russia.

Secondo lui, attualmente il volume degli scambi della Russia con paesi come l’India, il Pakistan e i paesi del Golfo Persico raggiunge i 34 milioni di tonnellate all’anno, che possono essere trasferite dall’Iran.

Riferendosi all’importanza di cambiare il modello operativo della rete ferroviaria del paese per aumentare l’attrattiva del transito ferroviario all’interno dell’Iran, questo esperto di economia ha sottolineato: “Una delle cose più importanti che il Ministero delle strade, dello sviluppo urbano e delle ferrovie di La Repubblica islamica dell’Iran deve fare per aumentare il transito delle merci russe nel Paese è creare e includere regolari treni merci nel Corridoio Nord-Sud”.

Fonte: stampa TV

Traduzione: Luciano Lago