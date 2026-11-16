Iran, Bagliori di Guerra

di Luciano Lago

Secondo un rapporto pervenuto, l’Iran si trova sul punto di disporre dell’arma nucleare e questa è la notizia bomba che è filtrata da una fonte riservata e affidabile di alto livello direttamente dalla cupola di comando della Repubblica Islamica.

Sembra che il gruppo di comando iraniano abbia permesso la filtrazione di questa notizia per far sapere che, in caso di un nuovo attacco militare USA, è stato già predisposto un “comitato di accoglienza” riservato agli aggressori che avrebbe un effetto dirompente su tutta la regione. In altre parole l’Iran si è preparato al peggio e non si farà cogliere di sorpresa.

Inoltre i rapporti tra l’Iran e Cina, la Russia e il Pakistan, sono sempre più stretti e Teheran può contare su un appoggio logistico, militare e tenocratico di primissimo livello dai suoi alleati.

Questo sarà un argomento centrale nel prossimo incontro a tre in Cina tre Putin Xi Jinping e Trump. Saranno il premier cinese e il russo che dovranno paventare a Trump le conseguenze di un attacco all’Iran, che sarebbero catastrofiche e spianerebbero tutta la regione con un conflitto nucleare. Se Trump conserva un briciolo di cervello dovrà prendere atto della situazione riconsiderare qualsiasi piano di attacco all’Iran. Le conseguenze sarebbero fatali anche per l’America e i suoi alleati.

Tuttavia il potere di influenza e di ricatto che Netanyahu esercita su Trump non lascia prevedere nulla di buono e tutto può succedere.

I tempi tecnici perchè gli scienziati iraniani sperimentino questa nuova arma non prevedono settimane o giorni ma soltanto alcune ore. Questo rende molto pericolosa l’aspettativa dei prossimi giorni visto che non si può escludere una azione preventiva o una “false flag” da parte di Israele.

Nel prossimo vertice a tre Xi Jinping e Putin faranno blocco unico per convincere Trump a non passare la soglia di non ritorno e per dimostrare che, in ogni caso, l’alleanza Mosca, Pechino e Teheran condizionerà lo sviluppo delle relazioni internazionali. Questo limita le possibilità di movimento degli USA e del suo apparato militare. Saranno obbligati a trattare anche la questione di Taiwan e dell’Ucraina, oltre che dell’Arabia Saudita che si trova sotto attacco degli Houthi e degli altri teatri di conflitto.

Considerando i gravi problemi interni degli Stati Uniti, la crisi economica, l’indebitamento astronomico del Tesoro USA, la mancanza di scorte sufficienti nei magazzini militari, carenza di proiettili, ecc.. La decisione di annullare l’ordine d’attacco dovrebbe essere la scelta più logica ma…. da quando la logica condiziona le scelte di Trump e della sua Aministrazione?