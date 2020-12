Intervista a Lucien Cerise: “di fronte al biopotere non abbiamo capitale economico. Ma abbiamo il capitale umano ”

In una recente intervista con Vice, l’informatore della NSA Edward Snowden ha espresso preoccupazione per il prossimo programma di sorveglianza, definendolo “l’architettura dell’oppressione”. Abbiamo chiesto a Lucien Cerise la sua analisi del nuovo controllo sociale in arrivo.

R / Per te l’emergenza dello stato di salute è un buon modo per i governi mondiali di continuare a ridurre le nostre libertà collettive e individuali? Per te il confinamento è uno strumento di ingegneria sociale?

Questo stato di emergenza sanitaria è il pretesto ideale per tentare di fabbricare il consenso delle popolazioni ad una trasformazione del legame sociale su base transumanista, cioè basata su un quadro scientifico generale, presentando un forte carattere carcerario e da campo di concentramento. , e andando nella direzione dell’artificializzazione e della reificazione del vivente, della sua oggettivazione, della sua riduzione a oggetto. Possiamo prendere da Michel Foucault e Giorgio Agamben la nozione di biopotere per descrivere un potere politico che studia biologia, medicina e scienze della vita tanto quanto diritto o economia. Il biopotere, che è solo un aggiornamento della nozione di eugenetica, è quindi caratterizzato da una sempre maggiore intrusione nell’intimità fisica delle persone per modificarla e soprattutto controllarla.

In effetti, ciò che disturba il biopotere è la proliferazione della vita e dell’organico, impossibile da controllare totalmente. Il transumanesimo è un tentativo di racchiudere l’organico in una forma apparentemente accresciuta, ma soprattutto igienizzato, standardizzato e sotto controllo, un tentativo di uccidere i vivi e il loro aspetto sempre imprevedibile e traboccante. Le persone normali quindi rifiutano naturalmente il transumanesimo. Per riuscire a imprigionarli lì, malgrado tutto, bisogna sedurli o spaventarli, in modo da sottometterli volontariamente a manovre di ingegneria sociale del tipo “piromane pompiere” e triangolo di Karpman, consistente nello sfruttare le psicoproiezioni. emozioni della trilogia del boia / vittima / salvatore.

Si inizia con l’insorgere di una crisi sanitaria, seguita da un’operazione di phishing, ovvero un hacking della mente tramite furto di identità e abuso di fiducia, dove il responsabile del crisi, nella posizione di “carnefice”, si presenta come il “salvatore” che proteggerà le “vittime” della crisi. Quando l’hacking è compiuto, il boia ha guadagnato la fiducia della popolazione vittima e si apre a lui abbassando le proprie difese perché lo percepiscono come un salvatore, quindi il pirata boia può passare al secondo fase senza incontrare resistenze, cioè la riscrittura dell’architettura sociale secondo un nuovo progetto presentato come via d’uscita dalla crisi.

Questa ristrutturazione del legame sociale consiste nel prendere il controllo delle relazioni che le persone hanno liberamente per ricomporle al loro posto. Come? “O” Cosa? Lo si fa sempre giocando sui rapporti di fiducia e sfiducia, in modo da prendere il controllo dei rapporti di prossimità e distanza. Con questa crisi del coronavirus, il rapporto con gli altri e con il mondo viene riscritto per essere basato sulla sfiducia e sulla paranoia, secondo una sorta di conflitto triangolato generalizzato, dove ognuno è potenzialmente torturatore l’uno dell’altro. Devo imparare a diffidare degli altri e della natura, con il mantenimento di una distanza tra me, gli altri e il mondo, e questa distanza mi è dettata dal biopotere a cui, invece, sono tenuto a concedere fiducia cieca, con il rischio di essere accusati di “cospirazione” e di incorrere in rappresaglie legali. In sintesi: per il biopotere, questa crisi del Covid-19 deve tagliare in due la storia e portare l’umanità in una nuova era in cui l’auto-organizzazione degli esseri viventi sarà gradualmente abolita per essere interamente subordinata e razionalizzata da un potere scientista ed eugenetico.

A / La sorveglianza di massa digitale passa attraverso le famose applicazioni di controllo sanitario di Apple o Google. In che modo gli stati e le grandi multinazionali della Silicon Valley condividono informazioni e ruoli in questa operazione?

Gli Stati e le grandi multinazionali sono infatti ancora governati direttamente o indirettamente da quello che viene chiamato il complesso militare-industriale, che non è esclusivamente americano, ogni paese ha il suo, ma quello degli Stati Uniti è il più aggressivo. L’avanguardia della ricerca scientifica è sempre sponsorizzata, monitorata e rilevata principalmente da unità militari di “ricerca e sviluppo”. A livello geopolitico internazionale, tutto è militarizzato (armato, come dicono gli anglofoni), tutto è un equilibrio di potere, tutto è una volontà di potere e relazioni dominanti / dominate. La geolocalizzazione e le applicazioni di sorveglianza di massa digitale sono strumenti di controllo sociale, vale a dire appunto di militarizzazione dei comportamenti.

Siamo in una guerra ibrida globale. Ad esempio, la Cina, che è sotto costante attacco da parte degli Stati Uniti e delle reti di George Soros, ha bisogno di militarizzare e disciplinare la sua popolazione mediante un framework IT globale. Per mantenere la sua sovranità digitale e il controllo della sua popolazione, la Cina deve anche prevenire e limitare i rischi di hacking dall’estero, da qui la campagna lanciata da Pechino per liberare completamente il suo parco di computer dai sistemi operativi stranieri. , il più noto dei quali è Windows di Microsoft, e sviluppa nuovi sistemi operativi e strumenti informatici progettati in Cina e realizzati in Cina che saranno privi di backdoor NSA e altri spyware.

Manipolazione e controllo mentale

Alla fine, la Cina diventerà quindi un buco nero per i servizi di intelligence di lingua inglese, l’accordo Five Eyes of UKUSA e il sistema Echelon, e i loro associati israeliani e altri. Tra pochi anni sarà praticamente impossibile hackerare, spiare e attaccare il parco informatico cinese, che sarà molto più sicuro di oggi. Questo esempio cinese avrà una forte capacità di formazione internazionale e sarà emulato dall’effetto domino in Asia e in tutto il mondo. Comprendiamo che questa emancipazione cinese dall’egemonia digitale occidentale sta provocando un’ondata di panico dalla Silicon Valley a Washington passando per Tel Aviv: è la fine del progetto neoconservatore di dominio del mondo. Il che non significa che il governo cinese stabilirà il paradiso in terra,

R / I francesi avranno la possibilità di rifiutare il tracciamento digitale?

Per il biopotere, non ci si aspetta che abbiamo scelta. Come molte persone, ho visto i pezzi del puzzle riunirsi per un po ‘di tempo, ma è stato l’affare Tarnac nel 2008 che ha agito da catalizzatore per me e mi ha spinto a scrivere un testo che ho Ho pubblicato in condizione di anonimato, “Governing through chaos – Social engineering and globalization” .

In questo opuscolo, ho spiegato come alcune forze politiche ed economiche hanno cercato di attuare una dittatura digitale per mezzo di una strategia shock che potrebbe essere un’epidemia, e ho citato a sostegno di questa prospettiva un testo manifesto del 2004, il Libro Bleu, scritto dalla lobby digitale in Francia, GIXEL (che è diventata ACSIEL nel 2013), in cui alcuni schemi sono stati esposti per ottenere l’accettazione del pubblico per lo sviluppo dell’identità digitale. (1)

Come parte della sua fondazione ID-2020, Bill Gates sta anche sviluppando un sistema di identificazione digitale per il mondo intero e cerca di venderlo in questo modo: a causa del coronavirus, l’intero pianeta deve essere vaccinato e tutti dobbiamo ricevere un certificato digitale di vaccinazione. Sono allo studio diverse tecnologie di certificazione digitale più o meno invasive: nel tuo Smartphone; in un braccialetto elettronico; sulla pelle come un tatuaggio a punti quantici; sotto la pelle sotto forma di microchip. Se alla fine possiamo avere una scelta e sfuggire a questo destino, è perché avremo vinto l’equilibrio del potere per dire “No! Tutto ruota intorno alla formula di reclusione / allontanamento sociale / vaccinazione / sorveglianza elettronica, di cui ogni punto va affrontato.

R / Cosa pensi che abbiano in serbo per noi il resto degli eventi?

In effetti, dobbiamo porci la domanda: come influenzerò il corso degli eventi? Devi uscire dal ruolo di spettatore o analista di eventi, devi creare eventi. Il biopotere globalista ha grandi mezzi finanziari per creare eventi a livello internazionale, influenzare la realtà e scrivere la storia. Ha milioni, quindi laggiù dobbiamo essere milioni.

Non abbiamo il capitale economico, ma abbiamo il capitale umano. Per creare un evento, impattare la realtà e scrivere la storia contro il biopotere, per far deragliare il suo programma, dobbiamo porci due domande concrete: come vincere la battaglia per l’opinione pubblica e come organizzare politicamente le masse?

La battaglia per l’opinione pubblica si vince con la formazione in metodi di comunicazione strategica e ingegneria sociale, retorica e capovolgimento di opinione (spin), nella realtà o sui social network, almeno finché è. possibile, perché la prossima crisi dovrebbe essere cyber crisi e interessare Internet, come annunciato da Alain Bauer. (2) Questa grande crisi cibernetica e digitale, di portata geopolitica e innescata da un virus informatico che causerebbe il “bug del secolo”, consentirà alle autorità di tagliare almeno parzialmente Internet, e soprattutto di porre fine alla reinformazione indipendente con un buon pretesto. Questo è il programma del Grande Confine, con l’aggiunta del confinamento fisico e del confinamento mentale – cognitivo e informativo.

Proteste contro la dittatura sanitaria

L’obiettivo finale è abolire ogni auto-organizzazione delle persone, e quindi ogni autonomia nell’organizzazione orizzontale della società. Per questo, dobbiamo prima separare fisicamente le persone l’una dall’altra nella realtà, mediante reclusione fisica, allontanamento sociale, telelavoro, e cercare di perpetuare questo nuovo ordine sociale annunciando che “niente sarà più lo stesso. », come siamo stati martellati per settimane.

Poi, in una seconda fase, con il pretesto di una crisi digitale globale, il potere taglierà le persone le une dalle altre anche nel virtuale, con una Internet in modalità degradata, limitata al telelavoro e a pochi innocui messaggeri e portali, utilizza quella sarà comunque conservato, che sarà presentato come una vittoria. Devi provare a immaginare l’inferno che la reclusione fisica sarebbe senza Internet, cioè senza alcun accesso alla reinformazione, senza alcuna possibilità di capire cosa sta succedendo perché saremmo rinchiusi fisicamente a casa, o in un perimetro limitato, e mentalmente rinchiusi nell’esclusiva versione degli eventi. In altre pubblicazioni ho battezzato questa fabbrica di alienazione mentale “costruzione della realtà”, perché si basa sul principio dell’ipnosi: le parole dell’ipnotizzatore diventano la realtà dell’ipnotizzato. (3)

Come è possibile ? Perché la persona ipnotizzata, che non è necessariamente addormentata, non ha altra fonte di informazione che le parole dell’ipnotizzatore.

Prima di arrivarci, prima che sia troppo tardi, c’è un urgente bisogno di vincere la battaglia politica, il che significa prendere il potere, e non accontentarsi di controlli ed equilibri, per strada o su Internet, che rischiano di diventare comunque impraticabili. Prendere il potere significa poter essere obbedito dalla polizia. L’attività metapolitica non è quindi sufficiente, è necessario investire anche il campo politico del potere giuridico. Le forze dell’ordine, che hanno capacità di costrizione sul tuo corpo e sulla tua mente, non obbediscono alla metapolitica ma al governo e ai suoi rappresentanti locali, cioè allo Stato. Dobbiamo quindi riprendere il controllo dello Stato se vogliamo uscire dall’impotenza a cui la metapolitica ci limita. Ciò suppone di organizzare le masse in modo strutturato in vista della conquista del potere, il che a sua volta implica, e inevitabilmente, il gioco un po ‘ingrato della politica partecipativa e delle organizzazioni politiche di massa.

Fonte: Rebellion-sre.fr

Traduzione: Gerard Trousson