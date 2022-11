Intervento del prof. Aleksandr Dugin alla conferenza intitolata “Darya Dugina, il pensiero e l’esempio.

L’Eurasiatismo e la sfida del Multipolarismo”, tenutasi a Modena il 29 ottobre 2022, in memoria della figlia Darya, vittima di un attentato il 20 agosto 2022.

Durante la conferenza, organizzata dalle Comunità Organiche di Destino aderenti al Movimento Internazionale Eurasiatista, il prof. Dugin ha testimoniato chi era sua figlia ed ha parlato del valore umano, filosofico ed escatologico degli eventi che stiamo vivendo e del sacrificio di Darya, che è oggi un simbolo per la battaglia di civiltà che è in corso fra l’egemonia neoliberale dell’Atlantismo e il Multipolarismo promosso dai Paesi a Oriente, in primis dalla Russia.

Nelle parole del prof. Dugin, il dolore, la commozione e la gratitudine per il dono di una figlia dall’animo tanto grande, che è stata ricercatrice universitaria di Filosofia, giornalista e segreteria generale del Movimento, e che oggi è donata al mondo intero come esempio a tutti.