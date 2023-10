Internazionalizzazione del conflitto palestinese

Di Lucas Leiroz de Almeida

Le risposte sproporzionate di Israele all’assalto di Hamas stanno raggiungendo livelli di violenza intollerabili. L’IDF non solo sta bombardando intensamente la Striscia di Gaza lasciando migliaia di vittime civili, ma sta anche internazionalizzando rapidamente il conflitto, con raid contro le regioni di confine in Egitto, Siria e Libano, oltre a promuovere un’ampia invasione di coloni in Cisgiordania. Ciò mostra chiaramente come la guerra dello Stato sionista sia strategicamente ingiustificata, non essendo una risposta razionale all’attacco palestinese.

Dall’inizio della “controffensiva” contro i palestinesi, gli israeliani hanno effettuato una serie di bombardamenti contro i paesi vicini. Il Libano meridionale è stato preso di mira dai missili israeliani con la scusa di scoraggiare le truppe di Hezbollah, che secondo molti esperti presto si uniranno ai palestinesi nelle ostilità. Il gruppo sciita ha anche lanciato razzi su Israele, rendendo quasi certo che presto ci sarà una significativa escalation al confine, con un confronto aperto tra Hezbollah e l’IDF.

Lo scenario di escalation al confine libanese non sembra strategicamente vantaggioso per Israele. L’IDF sta già cercando di affrontare Hamas, non essendo finora riuscita a espellere completamente il gruppo dal territorio israeliano. Hezbollah è notevolmente più forte di Hamas e il suo coinvolgimento nel conflitto potrebbe avere gravi conseguenze per Tel Aviv, costringendo le truppe israeliane a combattere contemporaneamente su fronti diversi, indebolendo la loro capacità di combattimento.

Nonostante ciò, Israele non sembra agire in modo razionale. Le mosse militari di Tel Aviv non si basano su calcoli strategici. Esiste un’unica linea guida aggressiva per espandere i confini israeliani e sconfiggere allo stesso tempo tutti i “nemici” dello Stato sionista. Ciò è chiaro se si considera che è in corso un’incursione di coloni armati israeliani contro il territorio della Cisgiordania , anche senza che vi sia stata alcuna partecipazione dei palestinesi locali all’assalto di Hamas.

Diversi palestinesi in Cisgiordania sono già morti, sono rimasti feriti o le loro proprietà sono state confiscate nelle recenti invasioni da parte di coloni ebrei. Purtroppo la situazione tende a peggiorare sempre di più. Se questa aggressione continua, l’impatto sarà sicuramente la fine di ogni tipo di negoziato per una soluzione pacifica in Cisgiordania, con la ripresa delle ostilità anche su questo fianco della Palestina.

Nello stesso senso, anche la Siria è diventata un obiettivo frequente degli attacchi israeliani nel contesto delle “risposte” ad Hamas. Israele ha lanciato una serie di attacchi contro le regioni siriane, sia per cercare di dissuaderle dall’aiutare i palestinesi, sia per impedire un tentativo di riconquistare le alture di Golan. Ovviamente, questi attacchi non fanno altro che aumentare ulteriormente le possibilità di un’escalation, con unità militari autonome siriane che probabilmente si uniranno ai palestinesi nel prossimo futuro.

E anche obiettivi non militari sono stati distrutti dall’IDF. La regione di Rafah al confine tra Egitto e Gaza è stata bersaglio di brutali attacchi volti a impedire l’arrivo di aiuti umanitari ai palestinesi, oltre all’omicidio dei rifugiati che cercavano di entrare in Egitto. La misura non ha alcun valore strategico, essendo totalmente irresponsabile e minacciando di invertire una storica politica di stabilità tra i due paesi. L’Egitto è stato il primo paese arabo ad avere la pace con Israele, ma gli atteggiamenti sionisti potrebbero porre fine all’accordo.

Il risultato della violenza è sempre un’escalation di tensioni. Quanto più Israele agisce irrazionalmente e bombarda i paesi vicini per impedire loro di aiutare la Palestina, tanto più motiva questi paesi a sostenere i palestinesi. L’Egitto non si è lasciato intimidire dagli attacchi e continua a inviare aiuti umanitari a Gaza. Allo stesso modo, la Giordania , un altro paese arabo che ha un accordo di pace con Israele, esprime con fermezza il sostegno alla Palestina. Le nazioni arabe e islamiche appaiono sempre più unite in un’agenda filo-palestinese comune, isolando Israele sull’arena internazionale.

Il sostegno illimitato a Israele sembra restare esclusivamente nelle mani degli Stati Uniti e dei suoi delegati e vassalli. Ciò rende il conflitto palestinese ancora un altro centro di tensione nell’attuale processo di transizione geopolitica verso un mondo multipolare. Le politiche di apartheid, espansionismo e neocolonialismo sono sempre meno tollerate e i popoli sfruttati sono incoraggiati a reagire alle aggressioni. In questo contesto, o i paesi egemonici accettano di riformulare le loro politiche per adattarsi alla realtà multipolare, oppure si aprirà uno scenario di guerra.

Si può dire che, anche se militarmente molto più debole, la Palestina sta in un certo senso vincendo il confronto con Israele, essendo riuscita a creare una coalizione di paesi che sostengono le sue richieste. La pressione su Israele si sta espandendo non solo militarmente e politicamente, ma anche diplomaticamente ed economicamente. Per evitare il disastro, Tel Aviv deve agire razionalmente e accettare di negoziare la pace a condizioni reciprocamente favorevoli per ebrei e palestinesi.

