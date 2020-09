Iniziato il Conto alla Rovescia nel Golfo Persico: Attacco contro l’Iran

da Redazione

Pompeo minaccia di accendere la miccia nel Golfo Persico

Gli Stati Uniti hanno inviato un gruppo d’attacco di portaerei nella regione del Medio Oriente tra le crescenti speculazioni su uno scontro con l’Iran

di MK BHADRAKUMAR (*)

La Quinta Flotta degli Stati Uniti ha annunciato venerdì scorso che un gruppo d’attacco di portaerei guidato dalla USS Nimitz è passato attraverso lo Stretto di Hormuz con gli incrociatori lancia missili guidati, la USS Princeton, la US Philippine Sea e il cacciatorpediniere lancia missili USS Sterett .

Dopo un intervallo di circa 10 mesi, una portaerei statunitense viene schierata nel Golfo Persico con altre unità navali, un gruppo d’attacco completo.

Questa notizia alimenterà la speculazione secondo cui è in corso una fiammata militare che coinvolge l’Iran. In un articolo del 16 settembre, Trita Parsi, un noto esperto sull’Iran che dirige il think-tank “Quincy Institute for Responsible Statecraft” con sede a Washington, ha scritto che “un primo scontro diretto [con l’Iran] potrebbe aver luogo già in questo prossimo lunedì “, 21 settembre.

Secondo la stima di Parsi , se la campagna del presidente Donald Trump per le elezioni statunitensi non riuscisse a fare progressi, potrebbe ricorrere ad alcuni espedienti disperati che gli danno un distanza nel ciclo delle notizie e aiutano a suscitare consenso sciovinistico tra un pubblico americano credulone che si radunerebbe dietro il loro comandante- in capo.

Pertanto, il piano B di Trump potrebbe essere quello di organizzare una riacutizzazione militare in qualche forma che coinvolga l’Iran nelle poche settimane rimanenti da qui alle elezioni del 3 novembre.

Parsi vede il Segretario di Stato Mike Pompeo come la mente dietro a questo Piano B. E l’intenzione sembra essere in qualche modo quella di provocare l’Iran a usare la forza, il che fornirebbe un alibi alle forze statunitensi per effettuare attacchi di “rappresaglia”.

Rampe missili iraniani

Parsi gode di una solida reputazione come esperto regionale e la sua previsione non può essere ignorata. Il dispiegamento del gruppo d’attacco delle portaerei nelle acque al largo dell’Iran conferisce ulteriore credibilità alla sua previsione.

Infatti, dopo non essere riuscito a convincere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostenere la sua mossa di invocare sanzioni “snapback” contro l’Iran, Pompeo minaccia di attuare tali “sanzioni ONU” unilateralmente anche senza un mandato dell’UNSC.

È una situazione bizzarra . Ma Pompeo è irremovibile nel far rispettare le inesistenti sanzioni delle Nazioni Unite con effetto dalla “mezzanotte GMT del 20 settembre”.

La proposta “applicazione” delle sanzioni “snapback” comporterebbe che navi da guerra statunitensi potebbero attaccare e confiscare navi da carico iraniane in acque internazionali – così come navi non iraniane sospettate di trasportare merci destinate all’Iran.

Pompeo sostiene che queste misure non solo sono legali ma anche necessarie e che gli Stati Uniti stanno eseguendo la sentenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – il che, ovviamente, non è vero.

Quello che è in corso è una sorta di blocco navale dell’Iran. Il disperato tentativo degli Stati Uniti di aumentare le tensioni provocando l’Iran è evidente.

È una conclusione scontata che Israele salterebbe con gioia in qualsiasi conflagrazione militare USA-Iran. Con la normalizzazione delle relazioni di Israele con Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Oman, Israele ottiene l’accesso a tre punti di base vitali che si affacciano sulla costa iraniana da dove possono operare i suoi jet.

In effetti, la tempistica degli “accordi di pace” di Israele con Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Oman assume un nuovo significato inquietante in queste circostanze. È stato un sogno israeliano a lungo accarezzato convincere gli Stati Uniti ad attaccare militarmente l’Iran.

E Israele sarà disperatamente desideroso di realizzare quel sogno mentre Trump rimane il presidente e Pompeo, un ex direttore della Central Intelligence Agency, rimane un influente politico.

Sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono sulla stessa barca.

A partire da ora, sia Trump che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono sulla stessa barca di qualsiasi politico screditato ovunque che potrebbe trarre vantaggio dallo sciovinismo in vista delle imminenti elezioni.

Netanyahu con Pompeo

Trump affronta una battaglia elettorale sul filo del rasoio. E Netanyahu è sotto processo per accuse di corruzione; inoltre, la sua cattiva gestione della pandemia Covid-19 è ampiamente condannata dall’opinione pubblica israeliana.

Israele ha annunciato la scorsa settimana un secondo blocco a livello nazionale mentre la pandemia è andata fuori controllo.

La probabilità è alta che se la marina americana dovesse interdire le navi iraniane, Teheran sarebbe costretta a vendicarsi in qualche modo. In quale forma accadrà, questo solo il tempo lo potrà chiarire.

Il potente capo del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), il generale Hossein Salami, ha avvertito direttamente Trump .

Presumibilmente, Trump dovrebbe sapere che questo è un percorso rischioso da intraprendere, poiché l’intero Piano B potrebbe essere un boomerang se l’Iran dovesse infliggere gravi perdite alle forze statunitensi. La capacità missilistica dell’Iran è molto sostanziale. Ma Pompeo sembra irremovibile.

Portaerei USA

Pompeo tiene d’occhio le elezioni presidenziali del 2024 ed è fin troppo ansioso di assecondare la lobby ebraica. Anche tra Pompeo e Netanyahu non è possibile la luce del giorno. Sono entrambi fanatizzati nel progetto della “Grande Israele”.

Soprattutto, una guerra con l’Iran andrebbe bene con l’elettorato evangelico di Pompeo in patria. Quindi il Piano B potrebbe decollare, nonostante gli alti rischi, cioè a meno che Trump non metta il suo piede all’ultimo minuto.

Storicamente, questa è una situazione analoga al famigerato incidente del Golfo del Tonchino del 1964 nella guerra del Vietnam, che era un falso evento che gli Stati Uniti usarono per impegnare le prime unità di combattimento di terra in Indocina e avviare una massiccia campagna di bombardamenti.

*MK Bhadrakumar è un ex diplomatico indiano, analista internazionale.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago