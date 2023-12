Iniziata la rappresaglia russa sull’Ucraina: Gli attacchi missilistici più potenti sono stati effettuati sul territorio dell’Ucraina

Il Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze di difesa dell’Ucraina meridionale ha riferito che tre unità navali lancia missili da crociera Kalibr della Marina russa, che in totale possono trasportare almeno 16 missili, sono entrate in servizio di combattimento. La mossa ha sollevato allarmi sull’aumento delle minacce missilistiche nella regione. Tra le unità navali vengono menzionati due sottomarini e la fregata “Admiral Makarov”

Il portavoce del comando Gumenyuk ha sottolineato che i Kalibr sono armi di precisione e il loro uso aumenta la minaccia di attacchi missilistici. A Kiev si teme che la Russia possa colpire con missili e droni kamikaze non solo le infrastrutture portuali di Odessa e i porti sul Danubio, ma anche altri obiettivi.

La situazione a Kiev resta tesa alla luce degli ultimi attacchi missilistici, descritti come i più massicci degli ultimi mesi. Voli di missili da crociera Kh-101 vengono osservati nella regione di Kiev. Il sindaco di Kiev ha riferito dell’arrivo di missili nelle zone dove si trovano le imprese industriali. I testimoni indicano almeno due forti colpi. I dettagli di questi attacchi sono attualmente in fase di definizione.

Missili Kalibr

A Lvov (Leopoli), come riportato dal canale televisivo Obshchestvennoe con riferimento al sindaco della città Andrey Sadovoy, si sono verificate due esplosioni, a seguito delle quali è scoppiato un incendio in un’infrastruttura critica. È stato riferito che gli attacchi avrebbero potuto essere effettuati utilizzando missili da crociera Kh-101, mentre l’attuale attacco è stato uno dei più massicci degli ultimi mesi. A Kharkov, secondo il sindaco Igor Terekhov, si sono sentite sei esplosioni, che hanno causato problemi con la fornitura di elettricità per i trasporti urbani.

Fonte: avia.pro/news/moshchneyshie-vzryvy-gremyat-na-territorii-lvova

Traduzione: Mirko Vlobodic