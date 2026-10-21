Inizia a profilarsi il caos nei trasporti e rifornimenti in Italia

Il governo di Giorgia Meloni aveva promesso crediti d’imposta per il settore dei trasporti due settimane dopo la scadenza dell’ultimo taglio del prezzo del diesel, non si sono visti. La protesta e il blocco dei trasporti al sud evidenzia quanto la logistica italiana dipenda da un carburante il cui prezzo rimane legato allo Stretto di Hormuz.

Lunedì, camionisti italiani hanno bloccato le operazioni di carico e scarico di alimenti freschi e altre merci presso i centri di distribuzione dei supermercati vicino a Napoli, protestando contro il prezzo del gasolio. Il giorno successivo, alcuni scaffali dei supermercati e alcune pompe di benzina in città risultavano vuoti.

Un supermercato ha affisso un cartello sugli scaffali vuoti per scusarsi della temporanea mancanza di alcuni prodotti e della ridotta disponibilità di altri a causa dello sciopero . Questa protesta si unisce ad altri scioperi di camionisti in diversi paesi europei, colpiti dall’aumento dei prezzi del carburante.

La carenza non si limita alla Campania. In Sicilia si sono registrate penurie di pasta fresca, formaggi e salumi confezionati, nonché di prodotti agricoli, in parte dovute all’accaparramento da parte dei consumatori. Scaffali parzialmente vuoti sono stati osservati anche in Calabria e Puglia.

Il vice primo ministro e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato martedì le associazioni nazionali di autotrasporto . Ha promesso nuovamente crediti d’imposta per compensare l’aumento del prezzo del gasolio e fondi per aggiornare le tariffe del trasporto merci. Paolo Uggè, presidente di Unatras, l’organismo di coordinamento delle principali organizzazioni del settore, ha affermato che Salvini si è impegnato a far partire i pagamenti mercoledì 21 e a far approvare la legge sui costi operativi. Un altro incontro è previsto per la prossima settimana.

Il prezzo del diesel è aumentato di quasi il 33% rispetto a prima della guerra commerciale tra Stati Uniti e Iran , nonostante le misure governative per contenere i prezzi alla pompa. L’ultima riduzione dell’accisa sul diesel è scaduta a mezzanotte tra il 5 e il 6 ottobre e il prezzo è immediatamente aumentato presso le stazioni di servizio. Il governo aveva annunciato che avrebbe quindi fatto ricorso alla cosiddetta “accisa mobile”, un meccanismo che destina entrate IVA aggiuntive per ridurre l’accisa, ma il decreto che avrebbe dovuto attivarla non era ancora stato pubblicato quando lo sconto è terminato.

La guerra ebbe inizio il 28 febbraio con gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran . Il regime iraniano rispose bloccando lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali. Dopo una breve tregua e la ripresa degli attacchi alle petroliere, il prezzo del petrolio greggio ha superato nuovamente i 100 dollari al barile . Nessuna condanna dal governo Meloni all’aggressione attuata da USA e Israele che adesso sta mettendo in crisi economica anche l’Italia.

Unica risposta del governo italiano il 19 marzo con tagli temporanei alle accise sui carburanti, che l’associazione dei consumatori Codacons ha contato in 13 provvedimenti. Secondo la loro analisi dei dati dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), i prezzi dei carburanti liquidi sono aumentati del 38,4% tra febbraio e aprile. A luglio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha giustificato uno sconto solo per il gasolio, affermando che le guerre avevano esercitato pressione sul suo prezzo, ma non su quello della benzina.

I lavoratori dei trasporti avevano già esercitato pressioni in precedenza. A maggio, Unatras aveva indetto uno sciopero nazionale dal 25 al 29, sospendendolo il 22 dopo un incontro con Meloni al Palazzo Chigi. Il governo aveva quindi acconsentito a un credito d’imposta per compensare l’ aumento del costo del gasolio tra marzo e agosto. A luglio, dopo un altro incontro al Ministero delle Infrastrutture, Unatras aveva definitivamente revocato lo sciopero e concordato con il governo la creazione di un gruppo di lavoro permanente per il settore.

Il 6 ottobre, Anna Vita Manigrasso, presidente dell’associazione Assotir, aveva avvertito che i trasporti si sarebbero bloccati a causa delle proteste o del costo del gasolio . I blocchi stradali di questa settimana arrivano due settimane dopo quell’avvertimento.

Così è successo e, con gli sgravi fiscali esauriti e i pagamenti promessi in procinto di iniziare, la riunione della prossima settimana dirà se il governo riuscirà a contenere un settore che a maggio aveva già ottenuto degli impegni dopo aver indetto uno sciopero.

Nel frattempo scarseggiano benzina e diesel e molte stazioni di servizio al sud hanno apposto il cartello esaurito, mettendo in crisi gli automobilisti costretti a fare delle ginkane per trovare rifornimento di carburante. Si stanno fermando anche alcuni aeroporti al sud per mancanza di Kerosene.

Il governo ha cercato di mantenere sotto traccia questa situazione fino ad oggi ed i media ufficiali, pur dedicando ore e ore di trasmissione a fatti marginali di cronaca, delitto Garlasco e varie, adesso devono iniziare a dare notizia di quanto sta accadendo. Nei supermercati non arrivano i prodotti freschi dalla Campania, dalla Puglia e Sicilia. I pastifici mancano della materia prima e sono costretti a fermare la produzione.

La situazione è critica tra rivolte degli studenti e scioperi dei camionisti ma la Meloni finge di avere il controllo della situazione. Tutto è iniziato con la sciagurata guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran ed il conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Le conseguenze di questa e le altre guerre iniziano a farsi sentire e la strategia del caos, quella adottata dagli USA, arriva con le sue derivazioni anche in Italia.

Fonti Varie

Luciano Lago