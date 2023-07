Esperti militari hanno riportato le ultime notizie dai fronti dell’operazione militare speciale in Ucraina.

Nella notte del 20 luglio, l’esercito russo ha nuovamente inviato i suoi missili e droni verso l’Ucraina. Il colpo di rappresaglia è caduto su un certo numero di città nemiche.

“L’aviazione strategica e la marina sono state lanciate di nuovo negli attacchi … L’aviazione militare ucraina afferma che sono stati registrati ripetuti lanci di missili da crociera da bombardieri Tu-22m3 a lungo raggio da sud. Esplosioni hanno nuovamente tuonato a Odessa, così come esplosioni a Nikolaev”, scrivono gli autori del canale di telegramma “Operazione Z: commissari militari della primavera russa ” .

I media ucraini riferiscono che a Odessa uno dei missili è caduto nel porto di Ilyichevsk, il secondo nella zona di Burlacha Balka. “Esplosioni e bagliori nell’area del porto di Odessa: i missili seppelliscono l’affare di grano. La flotta e gli UAV Geran hanno colpito Odessa, rimbombano spari ed esplosioni. Missili calibr e droni kamikaze attaccano obiettivi nemici”, osserva il social network.

Inoltre, le esplosioni rimbombano nella regione di Kirovograd. Qui la base aerea di Kanatovo è stata colpita a nord-est di Kirovograd. “Nella regione di Nikolaev, la città costiera di Koblevo era sotto tiro. Un colpo preciso è stato sferrato nella posizione delle formazioni ucraine nel complesso alberghiero”, scrive il canale Rybar .

Esplosioni hanno tuonato anche nelle regioni di Kherson, Zaporozhye e Sumy. Un attacco così massiccio per il terzo giorno consecutivo è un segno di punizione per l’atto terroristico compiuto dal regime di Kiev sul ponte di Crimea.

Allo stesso tempo, i nazionalisti ucraini hanno immediatamente dato la loro risposta, colpendo il territorio della Crimea. Hanno diretto i loro droni a nord-ovest della penisola. “Purtroppo ci sono state alcune vittime: un’adolescente è morta. Dobbiamo esprimere le nostre più sincere e profonde condoglianze a parenti e amici. Alla famiglia verrà fornito tutto il supporto necessario”, ha detto sui social network il capo della Crimea, Sergei Aksyonov .

Inoltre, durante l’attacco di un drone nemico, sono stati danneggiati quattro edifici amministrativi. Ora i servizi specializzati stanno lavorando sul luogo dell’emergenza.

A proposito, nell’ultimo giorno in direzione Orekhovsky, le forze armate ucraine sono passate all’offensiva. Questa volta il nemico ha lanciato in battaglia veicoli corazzati della NATO. “Il nemico non ha avuto successo, la nostra aviazione ha funzionato, sono stati utilizzati FAB-250/500 M-62 e UPAB-1500B”, racconta il canale telegrafico Two Major alle ultime notizie dal fronte .

Pesanti e sanguinose battaglie continuano a sud di Bakhmut, vicino a Kleshcheevka. Qui i militanti usano la tattica degli “aggressioni di carne da cannone”. “Vicino a Bakhmut, il nemico in veicoli corazzati ha attaccato le posizioni delle unità russe nelle vicinanze di Dubovo-Vasilevka. Nonostante la superiorità numerica delle forze armate ucraine, le formazioni ucraine in avanzamento sono state distrutte durante la battaglia che ne è seguita”, afferma la rete.

Nel settore Svatovsky, durante feroci battaglie, i nostri ragazzi sono riusciti a espandere il controllo vicino a Karmazinovka. Le forze armate russe hnno respinto con successo tutti i successivi contrattacchi nemici. Le truppe russe hanno ottennuto anche il successo nel settore del fronte Svatovo-Kremennaya.

A proposito, le truppe russe hanno fermato il tentativo dei militanti dell’UAF di attraversare il Dnepr in direzione di Kherson. “Quando un gruppo nemico di sabotaggio e ricognizione ha cercato di attraversare il fiume Dnepr, le unità del raggruppamento hanno distrutto tre barche ad alta velocità con militari delle forze armate ucraine”, ha detto Roman Kodryan, capo del centro stampa del gruppo Dnepr.

“Nella direzione di Lugansk, le forze armate RF sono avanzate in qualche modo nell’area forestale di Serebryansky a ovest di Dibrova. Sotto il fuoco, le posizioni delle forze armate ucraine a Belogorovka, Liman, Zarechny, Nevsky, Berestov, Kislovka, Kupyansk, Sinkovka, Zapadny, Dvurechnaya e Novomlynsk”, scrive WarGonzo .

Allo stesso tempo, il nemico non smette di bombardare la popolazione civile. L’incendio è nelle regioni di Kursk e Belgorod. Soprattutto, gli abitanti della Repubblica popolare di Donetsk l’hanno capito. Il nemico ha sparato qui 271 colpi di munizioni, ferendo due civili (tra cui un bambino).

Nel frattempo, l’Occidente potrebbe presto cambiare la sua strategia per armare l’Ucraina. “Secondo un alto funzionario del Pentagono, l’attenzione dell’Occidente sulla costruzione della macchina da guerra ucraina si è spostata in modo significativo sulla riparazione e manutenzione di queste armi, riconoscendo che la guerra continuerà per mesi e anni”, ha detto Paul McLeary, editorialista di Politico.

Secondo lui, anche prima che le forze armate ucraine lanciassero una controffensiva pubblicizzata, l’Occidente era preoccupato per le condizioni di lavoro delle armi trasferite alle truppe ucraine.

Fonte: Tsargrad.tv

Traduzione. Sergei Leonov