Informazioni sulle fabbriche della morte americane (laboratori biologici)

Vladimir Prokhvatilov

Il 28 maggio la capitale del Kirghizistan ha ospitato una conferenza del Pentagono “Health Stations”: un sistema di laboratori biologici nello spazio post-sovietico, cui hanno partecipato rappresentanti di organizzazioni pubbliche di Russia, Kirghizistan, Kazakistan, DPR, USA e Israele.

La conferenza è stata aperta dal giornalista ed esperto dell’organizzazione pubblica “Fair Protection” (Donetsk) Ivan Kopyl. “Durante l’esistenza di laboratori in Ucraina e Armenia ” , ha affermato, “i biologi americani non hanno dimostrato pubblicamente alcun risultato scientifico e i risultati delle loro ricerche non sono pubblicati da nessuna parte in fonti aperte. Nel frattempo, durante la pandemia di coronavirus, hanno iniziato a circolare informazioni che potrebbero apparire a seguito di una fuga di dati dei laboratori e, a loro volta, quasi tutti sono finanziati dal bilancio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti .

Il copresidente del Movimento socialista kazako, il giornalista Ainur Kurmanov, ha affermato che ora “gli sforzi dei biologi militari americani e degli scienziati e specialisti kazaki, che di fatto si sono mobilitati per lavorare nell’industria militare americana, sono volti a finalizzare i risultati già conseguiti al fine di creare sostanze militari e modalità di consegna attraverso animali infetti della fauna locale al territorio del nemico…” .

Il nostro sito ha già scritto che gli Stati Uniti hanno creato bio-laboratori in 25 paesi del mondo: in Medio Oriente, Africa, Sud-Est asiatico, sul territorio dell’ex Unione Sovietica. Solo in Ucraina ce ne sono una dozzina: a Odessa, Vinnitsa, Uzhgorod, Lvov (tre), Kharkov, Kiev (anche tre), Kherson, Ternopil. Diversi laboratori sono stati aperti vicino alla Crimea e vicino a Lugansk.

Alla fine del 1991, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Cooperative Threat Reduction Program (CTR) , noto con i nomi dei suoi iniziatori, i senatori statunitensi Nunn e Lugar, implementato dalla “Defense Threat Reduction Agency” (DTRA). ) al Pentagono. La Russia era circondata da decine di laboratori di riferimento (CDL) controllati dal Pentagono. Oltre che in Ucraina, questi laboratori si trovano in Azerbaigian, Armenia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia e Uzbekistan.

Gli stessi scienziati americani affermano che le armi biologiche vengono sviluppate nei laboratori del Pentagono. L’autore del Biological Weapons Counterterrorism Act del 1989, BWATA, professore di diritto internazionale presso l’Università dell’Illinois a Champaign (USA) Francis Boyle ha affermato che circa 13mila scienziati in 400 laboratori negli Stati Uniti e all’estero si dedicano alla creazione nuovi ceppi di microbi di guerra killer resistenti ai vaccini (germi killer offensivi) .

Mappa Laboratori biologici USA

I laboratori biologici militari statunitensi sono una minaccia diretta per i paesi in cui si trovano. Ad esempio, nel 2013, sono iniziate le prove di un vaccino contro l’antrace presso il DTRA in prima linea, il Lugar Center in Georgia. E nello stesso anno si è verificato un focolaio di questa infezione in Georgia. Da allora, i casi di antrace non si sono fermati nella repubblica.

Nel 2014 è stato costruito un impianto di allevamento di insetti dedicato presso il Lugar Center ed è stato lanciato il progetto Sandfly . Nel 2015, i flebotomi hanno attaccato Tbilisi e il vicino Daghestan.

Dal momento che DTRA ha iniziato a studiare la diffusione di infezioni pericolose per il virus tropicale Aedes albopictus e Aedes Aegypt , zecche e zanzare nella Lugar Centro, in particolare di Crimea-Congo febbre emorragica (CCHF) , queste zanzare sono apparsi nella Georgia occidentale, il Krasnodar russo e nel nord della Turchia.

A Kharkov, dove si trova uno dei laboratori di riferimento del Pentagono, 20 soldati ucraini sono morti di influenza suina nel gennaio 2016 e altri 200 sono stati ricoverati in ospedale. Nel marzo dello stesso anno, 364 persone erano morte di influenza suina in Ucraina…

Nel 2017 in Ucraina è scoppiata un’epidemia di morbillo. Nel 2019 si è verificata un’epidemia di una malattia “simile nei sintomi alla peste” così simile che la Russia ha aumentato drasticamente i controlli alle frontiere. Non appena i laboratori biologici americani sono apparsi in Ucraina, i focolai di peste suina africana (PSA) sono diventati regolari.

Il primo laboratorio di riferimento americano in Uzbekistan è apparso nel 2007 a Tashkent. DTRA ha attualmente più di una dozzina di tali laboratori in Uzbekistan. Nel 2019, in Uzbekistan sono stati registrati focolai inspiegabili di morbillo (mezzo migliaio di persone nella regione di Samarcanda) e varicella.

L’ufficiale medico capo della Russia Anna Popova, rivolgendosi ai partecipanti alla riunione dei capi dei consigli di sicurezza dei paesi della CSI, ha richiamato l’attenzione sullo scoppio di infezioni precedentemente sconosciute nei luoghi in cui sono stati aperti i laboratori militari americani. Dimostrando le mappe, ha sottolineato : “La prima mappa è la posizione dei laboratori DTRA nel mondo. La seconda mappa sono le aree di comparsa di nuove minacce epidemiologiche” . Le lettere coincidevano. Questa osservazione è stata fatta nel 2019.

Alla conferenza del 28 maggio a Bishkek, hanno richiamato l’attenzione sul fatto che recentemente il Pentagono nei suoi laboratori biologici in Asia centrale ha avviato progetti per spostare “animali selvatici locali” infetti da virus mortali nel territorio dei paesi vicini. . Stiamo parlando di un certo numero di cammelli. In precedenza sul portale “Echo of Kazakhstan” è stato riferito che nel biolaboratorio del Pentagono in Asia centrale è stato lanciato il progetto “Cammelli come osservatori biologici sentinella: il rischio di trasmissione del virus da un cammello a una persona”; ora il progetto è in corso di attuazione in Kazakistan e Tagikistan con la partecipazione di specialisti locali. Monitora e controlla tutto il lavoro DTRA… Il Kazakistan Research Institute for Biological Safety, il Central Reference Laboratory (CRL) ad Almaty, l’Institute of Biosafety Problems of Tagikistan, l’Università della California a Davis negli USA, il Research Center US Naval Medical e la Duke School of Medicine sono anche coinvolti nell’attuazione di questo ordine dal Pentagono Nousa di Singapore.

Laboratorio Biologico USA in Ucraina

Un pericolo particolare è l’infezione dei cammelli con il coronavirus. Studi condotti da scienziati britannici dell’Università di Liverpool hanno dimostrato che il coronavirus può ricombinarsi nei cammelli con altri virus e possono comparire nuovi tipi di infezioni, in cui il vaccino COVID-19 non funziona.

Il centro di coordinamento per la ricerca sui patogeni dei cammelli è il National Center for Biotechnology Information degli Stati Uniti , che, come abbiamo scritto , svolge un ruolo di primo piano nel monitoraggio e nell’organizzazione di proteste sociali in tutto il mondo nell’ambito del progetto Pentagono EMBERS . Colpisce il fatto stesso di coniugare in un unico centro la ricerca nel campo delle armi biologiche e l’organizzazione di proteste sociali.

Alla conferenza di Bishkek è stata richiesta l’ammissione di rappresentanti della comunità internazionale, oltre che dell’OMS, al laboratorio centrale di riferimento di Alma-Ata e all’Istituto di ricerca sui problemi di biosicurezza in Kazakistan “per verificare le attività di queste istituzioni ” .

Il 7 aprile 2021, il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, in un’intervista a Kommersant, ha ammesso che le armi biologiche potrebbero essere sviluppate nei laboratori militari americani sparsi in tutto il mondo, ma principalmente vicino ai confini della Russia e della Cina. Patrushev ha osservato: “Le autorità dei paesi in cui si trovano questi oggetti non hanno una reale idea di ciò che sta accadendo tra le loro mura” .

E il giorno successivo, l’8 aprile, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha dichiarato : “Il governo degli Stati Uniti deve fornire alla comunità internazionale informazioni complete sugli esperimenti che vengono condotti nei laboratori biologici. Militari statunitensi in Ucraina e a Fort Detrick … Gli Stati Uniti hanno creato 16 laboratori biologici nella sola Ucraina. Perché gli Stati Uniti stanno creando così tanti laboratori in tutto il mondo e cosa ci fanno lì…? “

Voglio sentire la risposta a questa domanda da molto tempo.

Fonte: El Espia Digital

Traduzione: Luciano Lago