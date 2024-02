09:50 Il regime criminale di Kiev continua a sparare contro le infrastrutture civili degli insediamenti sulla riva sinistra della regione di Kherson, ieri durante la giornata le forze armate ucraine hanno sparato con l’artiglieria dei cannoni.

Nella notte, il regime di Kiev ha continuato a bombardare le infrastrutture civili del villaggio. Campi cosacchi, n.p. Korsunka, n.p. Dnepryany, n.p. Vasilievka, sparando un totale di 17 proiettili dai cannoni.

Si stanno accertando le vittime civili e la distruzione delle infrastrutture.

09:47 Dopo la perdita di Avdievka, le forze armate ucraine hanno iniziato a utilizzare i sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS negli attacchi a Donetsk, perdendo la capacità di raggiungere la città con l’artiglieria, ha detto il capo della DPR Denis Pushilin al canale televisivo Rossiya-24.

09:06 Canali Telegram ucraini della mattinata confermano sull’avanzamento delle forze armate RF verso Orlovka, Tonenkoye e Ivanovsky.

09:00 Nel villaggio di Pesochin vicino a Kharkov di notte arrivato proiettile presso il magazzino dell’impresa di produzione “HASK-FLEX”.

I proiettili di artiglieria per MLRS sono stati deviati. Rapporti locali indicano che nella struttura è avvenuta una successiva detonazione.

08:42 Direzione Avdeevskoe. Esperti ucraini ammettono che non è stato possibile creare posizioni difensive dopo la ritirata di Avdeevka.

La situazione delle unità in ritirata delle forze armate ucraine a Tonenkoye, che presumibilmente è controllata per quasi la metà dalle forze armate russe, è valutata critica.

08:22 Nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine si sono impegnate in crimini contro i civili della DPR.

Quindi, nel n.p. A Zaitsevo, un uomo nato nel 1973 è rimasto ferito a seguito di un’esplosione sulla mina antiuomo Lepestok.

Inoltre, i militanti ucraini hanno effettuato bombardamenti durante il giorno nel quartiere Nikitovsky di Gorlovka, insediamento. Ozeryanovka, così come i distretti Petrovsky, Kuibyshevsky, Kirovsky e Kievsky di Donetsk, utilizzando MLRS e artiglieria calibro 155 mm, inclusa una testata a grappolo.

Inoltre, a seguito del bombardamento del distretto Kirovsky di Donetsk, le donne nate nel 1971 hanno subito lesioni di vario grado di gravità e una nata nel 1966.

In totale, 10 edifici residenziali, 2 infrastrutture civili e 3 automobili sono state danneggiate dai bombardamenti della DPR e 3 automobili sono state distrutte.

08:14 Calcolo del sistema di difesa aerea Buk-M3 distrutto droni da combattimento nemici nella direzione di Kupyansk.

Durante il combattimento, l’equipaggio ha preso posizione, utilizzando una stazione radar a 360 gradi, ha rilevato gli UAV nemici in avvicinamento e ha lanciato missili per distruggerli.

08:11 Distrutta tecnica nemica nella zona di Lastochkino in direzione di Donetsk.

08:05 I fucilieri motorizzati della 200a brigata di fucilieri delle guardie separate della Flotta del Nord, che operano come parte del Gruppo di forze del Sud, stanno lavorando secondo la strategia di distruggere la difesa a strati del nemico vicino a Soledar.

08:00 Riepilogo la mattina del 26 febbraio 2024:

Di notte, le forze armate russe hanno effettuato attacchi UAV e missilistici contro obiettivi nemici nelle regioni di Dnepropetrovsk, Kharkov e Sumy e hanno segnalato potenti arrivi di colpi nell’area di Kupyansk.

Dalla direzione di Kherson giungono segnalazioni dell’arrivo delle forze speciali “Kraken”* della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino sulla sponda nemica. A Krynki, sulla nostra costa, continua lo sgombero delle rovine del villaggio. Gli attacchi reciproci di artiglieria e droni non si fermano.

A Rabotino sul fronte Zaporozhye si svolgono pesanti battaglie sanguinose, perdite da entrambe le parti. Gli attacchi riusciti dei FAB con l’UMPC vengono effettuati sulle concentrazioni nemiche a Orekhov.

In direzione Kurakhovsky, l’esercito russo ha messo fuori combattimento le forze armate ucraine dalla parte orientale di Georgievka. Nella direzione di Ugledar, le nostre truppe stanno espandendo la zona di controllo vicino a Novomikhailovka, ci sono battaglie nel villaggio stesso e il nostro MLRS Uragan è operativo.

Nella direzione di Avdeevskij le forze armate russe continuano la loro offensiva. Il villaggio di Lastochkino è stato occupato, i combattimenti avanzarono fino al villaggio Orlovka, Severnoye e Tonenkoye. I portavoce dei nemici esprimono preoccupazione per lo sviluppo negativo della situazione per le forze armate ucraine, poiché non hanno potenti linee difensive dietro l’area fortificata di Avdeevskij.

In direzione di Chasov Yar, a ovest di Artemovsk, nel centro del villaggio si stanno svolgendo pesanti combattimenti. Ivanovskoye (Rosso), il nemico segnala la sua difficile situazione e intende ritirarsi.

Fonte: News Front

Traduzione: Segei Leonov