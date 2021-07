Indovina chi sta dettando gli ordini alle tue autorità sanitarie





di Liliane Held Khawam.

Il mondo in cui viviamo è un mondo di convergenza. Inoltre, lo stesso concetto transumanista riunisce diverse discipline per finire un giorno per portare a un prodotto high-tech derivato dall’uomo e, per estensione, dalla società digitalizzata.

Se qualcuno sta cercando di farti credere che nelle ultime settimane i produttori abbiano sviluppato nanotecnologie / biotecnologie / tecnologie dell’informazione e della comunicazione / prodotti basati sulle scienze cognitive sotto la pressione di un virus, è che è un bugiardo. Queste diverse aree della tecnoscienza hanno lavorato fianco a fianco per quasi 100 anni. E quello che fanno è far convergere la conoscenza in:

Per domare la morte e offrire la vita eterna ad alcuni Migliorare le prestazioni di coloro che serviranno in modo che diano il massimo, in un minimo di tempo, senza che la cosa gli costi troppo in termini di cure, sostegno alle famiglie, ecc. come avveniva ai tempi della schiavitù. L’igiene dei poveri non è straordinaria, può generare epidemie che rimetterebbero in discussione la preoccupazione sollevata al punto 1.

Eppure il nuovo mondo non è solo quello della convergenza tecnologica. È anche quello di centrare e ancorare la società non più su un’identità collettiva, una costituzione nazionale, un credo teologico, o altro, ma sui flussi finanziari.

Roma, 27 gennaio 2021 – I membri del G20 hanno concordato di istituire un gruppo di esperti indipendenti di alto livello (HLIP) sul finanziamento dei beni comuni globali per la preparazione e la risposta alla pandemia. La decisione è stata presa dai membri durante le prime riunioni dei delegati delle finanze e delle banche centrali del G20 martedì 26 gennaio. La “pandemia di Covid-19” ha creato una crisi sanitaria globale, che sta causando crisi economiche e sociali in tutto il mondo. Nonostante le rapide risposte sanitarie ed economiche dei paesi, i costi umani, economici e sociali rimangono senza precedenti nella storia recente

Il cuore del nuovo modello di società è finanziario.

L’economista, membro del Club di Roma, star del pianeta media-economico del momento Kate Raworth lo ha magnificamente rappresentato nella sua famosa ciambella.

Gli esseri umani, proprio come gli stati, non devono più possedere beni (inseriti nella categoria dei beni comuni) sono bloccati tra i flussi finanziari, il cuore del sistema, e l’economia. Sono solo risorse tra le altre consegnate all’onnipotenza della finanza che improvvisamente gioca un ruolo essenziale, se non addirittura vitale.

L’alta finanza è diventata così l’Alfa e l’Omega di una società diseredata, demotivata, ma soprattutto disumanizzata. In fase di robotizzazione. E la micro-élite finanziaria intende completare questa trasmutazione dell’umanità.

Eugenetica attiva ma riqualificata, per le esigenze della causa, di liberale.

Quindi è stato con il desiderio di scoppiare a ridere, se non fosse stato tragico, che ho scoperto i capi del gruppo indipendente di alto livello sui finanziamenti per la preparazione e la risposta a una pandemia globale . Ecco i membri del panel. Se segui questo blog, non dovresti essere sorpreso di scoprire che i cordoni della borsa della salute sono stati centralizzati e consegnati ai finanzieri. Questo piccolo mondo di banchieri, banchieri centrali, ministri della salute e altri rappresentanti degli investitori è certamente felice di questo nuovo storico traguardo che li avvicina ogni giorno un po’ di più a questo mondo aziendale preparato da molti decenni… di emozione quindi.



Questa squadra è responsabile di:

Proporre soluzioni concrete per affrontare queste lacune in modo sistematico e sostenibile e per sfruttare al meglio le risorse dei settori pubblico, privato e filantropico e delle istituzioni finanziarie internazionali.

Noterete anche di sfuggita che il logo di questo areopago include il nome “Commons” poiché il falso liberalismo non è altro che un saccheggio generalizzato di risorse che deve finire quando questi personaggi e i loro elettori hanno messo le mani insieme sulle ultime briciole di proprietà ancora private. E nel nostro caso si tratta della salute dell’umanità, bene comune indispensabile alla Compagnia mondiale che sta per costituirsi al posto degli Stati.

Mettendo le mani sulla salute in modo così ostentato, queste persone saranno in grado di cambiare la sfera medica nella direzione della nanomedicina e dell’ospedale del futuro. Chi paga, ordina…

La posta in gioco ultima sarà quella di trasformare l’umanità non in un Comune di schiavi, ma in una macchina umana permanentemente connessa al proprio sistema “operativo” attraverso il quale potranno monitorarla 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Jacques Attali aveva già spiegato molto bene alcuni aspetti della cosa nel 2008.

Ecco 2 estratti da Dispossession in cui troviamo:

1- M Summers che combatte per la soppressione del Cash

L’alleanza bancario-finanziaria vuole, anzi pretende, l’eliminazione del contante. Stimato intorno al 10% dell’offerta di moneta in circolazione. L’abolizione della prerogativa di coniare moneta renderà così obsoleta la principale ragion d’essere costituzionale delle banche centrali nazionali. Per fortuna, la cosiddetta “ blockchain tecnologia”, che è emerso dal nulla all’indomani del subprime crisi (in particolare con bitcoin ), non richiede la supervisione di un “ fidato di terze parti ”. Normalmente, questa tecnologia dovrebbe eventualmente sostituire il sistema bancario tradizionale. Per fare questo, l’eliminazione del contante è essenziale.

Nel 2016, il tema del World Economic Forum (WEF) si è concentrato sull’eliminazione del contante. Klaus Schwab, fondatore del WEF, aveva parlato di “quarta rivoluzione industriale” , parlando di rivoluzione digitale … Ma è la pubblicazione sul sito dell’organizzazione che attira l’attenzione. In “Chi sarà il re di questo mondo senza contanti”, ci viene presentato un nuovo mondo con molti riferimenti a un re, una corona dormiente, una rivoluzione globale e un nuovo ordine mondiale. Una terminologia che ha ancora qualcosa da sfidare. E l’articolo per farci capire che i piccoli attori avrebbero la possibilità di vincere la scommessa…“La rivoluzione senza contanti è in corso. I governi, le imprese, le start-up e i consumatori possono avere motivazioni diverse per detronizzare il denaro, ma è probabile che il risultato finale sia lo stesso. Ma con la globalizzazione in cui “grande” è tradizionalmente “bello”, sono gli attori più piccoli – start-up, piccole imprese e consumatori – che alla fine daranno forma al nuovo ordine mondiale. E per chi ama l’innovazione e le nuove idee questo non può che essere un bene”. Tuttavia, il testo non indicava le fonti di finanziamento per dette startup…

I più grandi giocatori in alta finanza sfileranno internazionale nel corso di questo incontro: Bill Gates (Microsoft), Blythe Masters (Es. JP Morgan e inventore dei derivati, che sono all’origine del subprime crisi , dal momento che convertiti nella promozione della Blockchain), Michel Sapin (allora ministro dell’Economia), Christine Lagarde (FMI) o William White (OCSE). I loro discorsi erano convergenti e militavano a favore della società senza contanti.

La signora Blythe Masters, che sostiene la rimozione di K, è stata accusata da The Guardian di essere la donna che ha inventato le armi finanziarie di distruzione di massa e persino di aver manipolato i prezzi di mercato per l’energia. La sua carriera è tanto più interessante per noi in quanto è una doppia ambasciatrice del nuovo mondo che si sta creando. Una volta come attivista per l’eliminazione del contante, e ancora come promotore di blockchain e asset digitali.

Blythe non ha lasciato JP Morgan fino al 2014, ponendo fine a una carriera di 27 anni. La crisi dei subprime a causa della quale, è stata individuata, non è stata una fonte di rottura della collaborazione. JP Morgan diventa infatti cliente della nuova società Digital Asset di cui è CEO dal 2015.

Secondo il sito web della società, la piattaforma di risorse digitali, che l’azienda di Ms. Blythe sta sviluppando, è l’unica ad essere stata sviluppata in base alle esigenze di produzione delle più grandi istituzioni finanziarie del pianeta. Non sarai quindi sorpreso di trovare alcuni riferimenti sul suo sito, come: Goldman Sachs, JP Morgan, Accenture, IBM, Santander, ABN_AMRO, Price Waterhouse Coopers (uno dei partner globali). Ad esempio, il cliente IBM ha recentemente presentato il suo ” Blockchain as a service ” basato sulla tecnologia open source ” Hyperledger fabric”», che è stato utilizzato per sviluppare la versione 1.0 di Linux Foundation (Info Hightech). In questo piccolo mondo dell’alta finanza e alta tecnologia, si scopre che la signora Masters è anche presidente del consiglio di Linux Foundation , i cui prodotti sono il risultato di open source , e quindi della ” economia di condivisione “. “Sostenuto dalla Elite della finanza internazionale… È con questa tecnologia Blockchain che il denaro dovrebbe essere sostituito.

Economisti americani autorevoli all’interno del mondo accademico internazionale, si uniscono a queste voci del WEF per imporre l’abolizione del contante. Possiamo contare sull’ex segretario al Tesoro americano, il professor Lawrence Summers, e sull’ex capo economista dell’FMI e professore di Harvard, Kenneth Rogoff, che sostengono l’eliminazione graduale delle grandi denominazioni. “ Secondo Rogoff, eliminare i big bill potrebbe servire anche alla politica monetaria: in tempi di deflazione le banche centrali avrebbero quindi più margine di manovra per imporre tassi di interesse negativi, poiché sarebbe così svanita la minaccia di una corsa per le banche a recuperare i depositi in contanti. ”. (Alan Wheatley. Ma ora MM Summers e Rogoff sono membri del G30, il think tankdi cui abbiamo già parlato. Siedono quindi con molti banchieri centrali (inclusi i signori Paul Volcker, Ben Bernanke e Jean-Claude Trichet), alcuni capi delle grandi banche troppo grandi per fallire , nonché i principali gestori di attività di concentrazione della ricchezza. …

È emersa infatti una mega alleanza che riunisce governi, aziende e fondazioni globali. L’alleanza Better than cash è stata fondata da Bill & Melinda Gates Foundation (tra i principali promotori e sponsor con Citi e Omidyar net.), Citibank, Mastercard, Omidyar Network di Pierre Omidyar del fondatore di eBay, USAID e Visa Inc. Una serie di le organizzazioni internazionali sono membri. Ci sono i Catholic Relief Services, Care, il World Food Program, il World Savings Banks Institute o la Clinton Development Initiative…

Il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo del capitale ( UNCDF), che mira a sostenere il raggiungimento degli “Obiettivi del millennio” delle Nazioni Unite nei paesi meno sviluppati, funge da segretariato della Better Than Cash Alliance . Il Fondo ospita anche l’Alleanza presso la sua sede a New York. Infine, lavora a stretto contatto con le organizzazioni sovranazionali. Rappresenta anche uno strumento di attuazione della Partnership globale del G20 per l’inclusione finanziaria .

2- La minaccia rappresentata dai partenariati multipartitici alla democrazia e agli Stati in generale

La potente partnership multi-stakeholder “banche-banchieri centrali-gestori patrimoniali” può essere trovata nel Gruppo dei Trenta, nel Groupe des Trente o nel G30. Questo think tank è un’organizzazione privata che si occupa di affari economici e monetari internazionali. Riunisce membri prestigiosi della società “banchieri-banchieri centrali-gestori patrimoniali” sotto la presidenza di una personalità il cui curriculum è impressionante. Riterremo solo che il signor Frenkel è sia presidente che amministratore delegato del G30, mentre è presidente di JP Morgan Chase International e che è anche un ex banchiere centrale.1

Accanto a lui ci sono banchieri centrali come: MM Draghi e Trichet, i due ex capi della BCE o M Dudley, capo della Federal Reserve di New York. Troviamo lì un altro banchiere centrale convertito in banchiere commerciale che presiede al destino di UBS che è il signor Weber. Tra i trenta figurano il deputato Hildebrand, ex presidente della banca centrale svizzera, ora vicepresidente di Blackrock, nonché Fischer, ex vicepresidente della Federal Reserve ed ex governatore della Bank of Israel. Notiamo anche di sfuggita la presenza di professori di economia, alcuni dei quali ardenti difensori dell’abolizione del contante.

Capitalismo di controllo

Vediamo così una maggiore vicinanza tra i banchieri centrali ei loro pari nelle banche commerciali e nei gestori di patrimoni rispetto ai cittadini che hanno costituzionalmente affidato loro la difesa della politica monetaria, pilastro esistenziale degli Stati e del benessere sociale. In tal modo, il principio di funzionamento di una banca centrale nazionale è deviato dalla sua missione di base che assume l’indipendenza sotto il controllo del suo governo.2

Questa vicinanza solleva interrogativi in ​​più di un modo, il più importante dei quali è che l’intero processo di politica e gestione finanziaria e monetaria planetaria, compresa la creazione di denaro e l’amministrazione della ricchezza, è concentrato nelle mani di poche persone. Le politiche delle banche centrali negli ultimi anni hanno fornito al resto dei partner dell’alta finanza abbondante nuova moneta, oltre a garanzie da parte dei governi e dell’economia reale. Sulla base di questa osservazione, nessuno Stato, nessuna società, nessun individuo può più funzionare senza la gestione di questo processo finanziario e monetario globale. Pertanto, questo conferisce un potere non convenzionale al gruppo di persone che guidano detto processo!

fonte: https://lilianeheldkhawam.com

Traduzione: Gerard Trousson