di Stephen Lendman

Dai documenti riservati del Pentagono, filtrati e pubblicati, emerge senza possibilità di dubbio.

L’impero della menzogna e i suoi vassalli occidentali sono in guerra contro la Russia dal 2014 utilizzando nazisti e coscritti ucraini sacrificabili.

L’intelligence russa ha confermato ciò che è indiscutibile, una dichiarazione del Cremlino che afferma quanto segue:

Non c’è il “minimo dubbio sul coinvolgimento diretto (e) indiretto della NATO (egemone dominata dagli USA) nel conflitto tra Russia e Ucraina”.

“Questo livello di coinvolgimento sta aumentando gradualmente”.

“Teniamo d’occhio questo processo”.

“Questo rende l’intera storia più complicata, ma non può influenzare l’esito finale dell’operazione speciale” – ciò che è stata vinta il primo giorno del suo lancio.

Il regime di Biden ha reclutato nazisti ucraini per dichiarare guerra per sempre alla Russia, indipendentemente dal costo umano.

I documenti del Pentagono trapelati hanno rivelato il piano diabolico, incluso il reclutamento e l’addestramento di carne da cannone ucraina per il servizio in prima linea con poco o nessun addestramento.

Secondo quanto scoperto dall’intelligence russa, l’impero della menzogna ha reclutato nove brigate ucraine, ciascuna con circa 4.000 soldati sacrificabili per perseguire una causa persa.

Da quando ha lanciato la sua “operazione speciale” di liberazione nel febbraio 2022, la Russia ha eliminato oltre mezzo milione di truppe di carne da cannone ucraine.

E questa la notizia dell’ultima ora:

L’egemonia segreta USA/NATO documenta piani dettagliati per l’egemonia USA e i suoi vassalli della NATO per costruire forze ucraine per una guerra perpetua contro la non minacciosa Russia.

L’impero della menzogna fornisce al regime ucraino, infestato dai nazisti, miliardi di dollari di armi, munizioni e attrezzature per la guerra perpetua contro la Russia: una strategia stravagante che la Russia ha contrastato efficacemente.

La maggior parte delle nazioni della comunità mondiale si rifiuta di sostenere il mostro ucraino infestato dai nazisti.

È un’ulteriore prova della minaccia senza precedenti per l’umanità rappresentata dall’impero delle bugie, una minaccia che supera il peggiore degli altri stati canaglia nella storia del mondo.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago