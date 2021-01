Indignazione internazionale per Navalny arrestato a Mosca, mentre per Julian Assange, in carcere a Londra da anni, nessuno si è indignato.

di Karine Bechet-Golovko.

Ieri sera, Alexeï Navalny è atterrato a Mosca e, come annunciato dal Servizio federale russo per l’esecuzione delle condanne, è stato arrestato in aeroporto per molteplici violazioni delle condizioni del suo soggiorno. Immediatamente, gli Stati Uniti e molti dei suoi stati satellite, incluse la Francia e l’Italia, hanno chiesto il rilascio del “prigioniero politico”, condannato per frode e appropriazione indebita. Non più utile in Germania, Navalny è tornato in Russia, dove ora l’unico interesse che ha per i suoi sponsor, data la sua incapacità di organizzare movimenti di massa, è quello della vittima. Vivo o morto. Ne è persino consapevole?

Mentre Navalny con riluttanza aveva finito per annunciare il suo ritorno in Russia, la Germania ha inviato il suo fascicolo legale in Russia. D’altronde il nostro eroe, “vittima dell’avvelenamento da parte di Putin”, non ha voluto che la sua cartella clinica venisse trasmessa. Sorprendentemente, poteva così facilmente dimostrare di essere stato curato per avvelenamento da novitvchok. Oppure no… Poi, ieri pomeriggio, a Berlino, gli agenti di polizia hanno registrato Navalny e sua moglie per il loro volo per Mosca. Certo, possiamo vedere in esso una preoccupazione per la sicurezza … o il desiderio di essere certi dell’inizio.

Tanto più che la Germania dichiara allo stesso tempo di credere che la Russia farà il necessario per far luce su quanto accaduto e che, in ogni caso, spetta alla Russia condurre le indagini.

Va ricordato che Navalny non è stato condannato per le sue numerose attività politiche, ma per frode e appropriazione indebita. Non molto carino per un “combattente per la libertà” o il famoso “Primo avversario di Putin” al 2% dei voti.

Membri e collaboratori dei vari fondi Navalny sono andati all’aeroporto di Vnukovo, così come la polizia. Se ci sono state persone, poche centinaia di persone e tanti passeggeri, non si può dire che il ritorno del grande combattente abbia spiazzato le folle popolari, che hanno altre priorità. Per evitare lo slittamento, nel pomeriggio l’accesso all’aeroporto è stato limitato alle persone munite di biglietto e diversi leader sono stati arrestati.

Alla fine, l’aereo di Navalny è stato dirottato su un altro aeroporto di Mosca, come altri aerei, ufficialmente a causa di problemi tecnici a Vnukovo.

Navalny al suo arrivo a Mosca

Navalny è stato immediatamente arrestato non appena si è avvicinato al controllo passaporti, dopo aver avuto il tempo di rilasciare un’intervista sulla modalità “tremolo-patriottica”.

Ora assistiamo al solito circo di “Free the dissident pov!” Anche se, allo stesso tempo, il destino, diciamo, a caso, di Julian Assange, non ha disturbato assolutamente questa buona coscienza mondiale dei media occidentali. Il Dipartimento di Stato ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che ha dato il tono:

“Gli Stati Uniti condannano fermamente la decisione della Russia di arrestare Alexei Navalny. Notiamo con profonda preoccupazione che la sua detenzione è l’ultima di una serie di tentativi di mettere a tacere Navalny e altre figure dell’opposizione e voci indipendenti che criticano le autorità russe ”.

Successivamente, non sorprende, hanno detto che è innocente di tutto e deve essere liberato, e “la democrazia, i diritti umani”, ecc. È ancora un peccato essere riuscito a screditare idee, che erano così belle all’inizio…(Quelli delle stragi e genocidi in tutto il mondo, dallo Yemen, alla Palestina ed all’Afghanistan, parlano sempre di “diritti umani”. n.d.r.).

L’unione fa la forza, quanto la continuità, da parte di Biden, il suo consigliere per la sicurezza divide un tweet, che sembra anche dimenticare che il sistema giudiziario esiste in Russia e che è auspicabile debba adempiere ai suoi obblighi nei suoi confronti . Per ogni evenienza, comprendiamo, nel caso in cui ci fosse ancora qualche dubbio, che le relazioni USA-Russia non miglioreranno di certo.

Ressa dei fotografi a Mosca per Navalny

I paesi europei, perfettamente docili, non restano fuori dalla danza, come potrebbero comunque? Le repubbliche baltiche, in prima linea nella russofobia all’interno dell’UE, rilasciano una dichiarazione congiunta, in cui non solo condannano l’arresto di Navalny, ma trovano un’ottima opportunità per prendere qualche altra sanzione contro Russia.

L’Ue, attraverso la voce del Parlamento europeo, riprende la litania e sembra emanare un nuovo principio giuridico, quello dell’immunità giudiziaria per le persone che escono dall’ospedale, mentre la Francia si sente molto preoccupata, preoccupata, vigile (come anche il ministro Di Maio per l’Italia n.d.r.). Che possibilità di vedere cosa ne sarà di quello che Paese dei diritti umani, beh per alcuni.

A seguito di queste reazioni, che si susseguono come una macchina ben oliata, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha invitato questi Paesi a rispettare il diritto internazionale, a non violare la legislazione nazionale dei Paesi sovrani e a farlo. Prendere esempio dalla Francia in Africa, mentono ma … affari loro.

In Germania, Navalny ha svolto la sua funzione: ha permesso di lanciare una nuova ondata di accuse contro la Russia, per cercare di presentarla come un paese terrorista che utilizza armi chimiche contro individui. Il ruolo del dissidente espatriato che combatte contro il “regime” è sicuramente molto più comodo, ma già assunto da Khodorkovsky. Navalny, se non può organizzare rivolte di massa (come è il caso), presenta per i suoi sponsor solo un interesse per attaccare la Russia e di svolgere il ruolo di vittima “del regime”, in prigione.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Associationfrancoruse.fr

Traduzione: Gerard Trousson