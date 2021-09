Incrociatore cinese e nave spia avvistati nella zona economica esclusiva degli Stati Uniti





di Laurent Lagneau

È, in un certo senso, la risposta del pastore alla pastorella. Mentre la portaerei USS Carl Vinson, con i suoi F-35C, F/A-18 Super Hornets, E/A-18 Growler [guerra elettronica] e E-2D Hawkeye, naviga nel Mar Cinese Meridionale, includendo quasi tutti i è sostenuto da Pechino nonostante un parere emesso dalla Corte permanente di arbitrato [PCA] dell’Aia, la componente navale dell’Esercito Popolare di Liberazione [PLA] abbia inviato una flottiglia di quattro navi nella zona economica esclusiva [ZEE] della Stati Uniti, più precisamente in prossimità delle Isole Aleutine.

Questa non è la prima volta che la Cina ha schierato navi in ​​questa regione. Così è stato nel 2015 – una prima volta, all’epoca – con tre fregate, una nave da sbarco e un altro rifornimento. “Gli Stati Uniti non avevano mai avvistato navi cinesi nel mare di Bering”, ha detto un portavoce del Pentagono. Ha aggiunto: “Rispettiamo la libertà di tutte le nazioni di schierare navi in ​​acque internazionali, in conformità con il diritto internazionale”.

La presenza delle quattro navi cinesi nella ZEE degli Stati Uniti è stata rivelata dalle fotografie che, scattate il 29 e 30 agosto dalla nave pattuglia della Guardia Costiera statunitense USCG Bertholf, sono state recentemente pubblicate tramite il sito DVIDS [Defense Visual Information Distribution Service] di il Pentagono.

“Tutte le interazioni tra la Guardia Costiera degli Stati Uniti e il PLA sono state conformi alle leggi e agli standard internazionali. In nessun momento il gruppo di navi cinesi è entrato nelle acque territoriali americane”, vale a dire ad almeno 12 miglia nautiche dalla costa, ha sottolineato la US Coast Guard, che non ha specificato il tipo di imbarcazione in questione.

Ma, con ogni probabilità, la flottiglia cinese sarebbe quella che era stata avvistata il 24 agosto dalle forze di autodifesa navale giapponese mentre attraversava lo Stretto di La Perugia [chiamato anche Sōya, ndr], verso il Mare di Bering.

Secondo una dichiarazione rilasciata in seguito, questo addestramento includeva l’incrociatore Type 055 “Nanchang”, il Giyang “Destroyer” Type 052D, una nave di rifornimento Type 903A e una nave di intelligence elettronica con il numero di scafo 799. .

Attaccato alla flotta “North theater” del PLA, il CNS “Nanchang” è un incrociatore commissionato nel 2020. Con un dislocamento di 10.000 tonnellate [per 180 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza], questo incrociatore è dotato di 112 tubi di lancio verticali [48 nella parte anteriore e 64 nella parte posteriore] in grado di sparare missili antiaerei HHQ-9 e HHQ-16, missili antinave YJ-18A e missili da crociera CJ-10. È inoltre dotato di 24 missili antiaerei HHQ-10, una torretta H / PJ-38 da 130 mm, un cannone automatico CIWS [Close-In Weapon System] a 7 tubi tipo 1130, razzi antiaerei. sottomarini e 6 tubi lanciasiluri da 324 mm.

Sul lato elettronico, il CNS Nanchang è dotato di un radar multifunzione AESA [antenna attiva] tipo 346B, un radar di fuoco AESA X-Band, jammer, radar passivi, lanciatore di esche tipo 726-4 e due sonar [uno grande, prua, l’altra a bassa frequenza, trainata].

Il CNS Giyang è un “cacciatorpediniere” da 7.000 tonnellate le cui capacità sono più orientate alla guerra antisommergibile. Tuttavia, trasporta anche missili da crociera CJ-10 e ha, più in generale, lo stesso tipo di armamento del CNS Nanchang.

Per quanto riguarda la nave dell’intelligence elettronica, la fotografia fornita dalla marina cinese suggerisce che si tratti di una nave di tipo 815. Tuttavia, il suo numero di scafo non corrisponde a nessuna unità attualmente in servizio all’interno del PLA [numerato da 851 a 859, ndr] .

Per il momento, non è noto dove si trovi esattamente questa flottiglia cinese, poiché il Pentagono è stato avaro di dettagli al riguardo. D’altra parte, in un comunicato pubblicato il 12 settembre, il ministero della Difesa giapponese ha affermato che la marina giapponese aveva appena avvistato, due giorni prima, un sottomarino cinese, al largo dell’isola di Amami Oshima, situata tra Kyushu e Okinawa, dove gli Stati Uniti le forze hanno due basi.

Quindi, questo sottomarino, il cui tipo non è stato specificato, è stato rintracciato nelle vicinanze dell’isola giapponese di Yokoate-Jima, situata a 32 miglia nautiche a nord-ovest di Anami Oshima. Chiaramente allora navigava in una zona cosiddetta “contigua” che, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è uno spazio marittimo che si estende fino a 24 miglia nautiche dalle coste e dove lo Stato costiero ha la diritto e potere di esercitare i diritti di polizia e doganali. Tuttavia, nessuna regolamentazione si applica alle navi militari in tale area… ma la loro presenza può essere percepita come una provocazione.

Da allora, la posizione di questo sottomarino è sconosciuta. Tuttavia, secondo i siti di monitoraggio del traffico aereo, un aereo dell’Air Self-Defense Force giapponese è stato visto pattugliare l’isola di Okinoshima il 14 settembre. Ma nulla dice che questa attività abbia un collegamento con la presenza della nave cinese nelle vicinanze dell’arcipelago giapponese.

fonte: http://www.opex360.com/

Trduzione: Luciano Lago