Incredibile scoop nel Regno Unito nell’ultima intervista del colonnello Macgregor

di Dominique Delaward

L’ultima intervista del colonnello Macgregor è avvenuta su un sito britannico (MOATS) che rivendica 251.000 iscritti.

In 3 giorni, lo spettacolo collegato di seguito (regolabile con sottotitoli in francese o italiano), ha avuto più di 88.000 visualizzazioni e ha generato più di 1.400 commenti, il che è considerevole.

Il conduttore George Galloway indica, nell’ultimo minuto dello spettacolo, i risultati di un sondaggio che ha coinvolto più di 20.000 persone.



Se dovessi votare per Biden o per Putin, per chi voteresti?

Risposta ? PUTIN 82% BIDEN 18%… e siamo nel Regno Unito… Nessun commento…

Contrariamente a quanto raccontano i media britannici, Putin è quindi più popolare nel Regno Unito di Biden ed è altrettanto popolare nel suo stesso paese…

Questi risultati commentati da Macgregor?

Il mio commento personale:

“ Niente di veramente sorprendente. Questa guerra è stata voluta e organizzata, per abbattere e smembrare la Russia, da una piccola élite globalista slegata dalla popolazione e dall’opinione pubblica ”.

“ Questa piccola élite globalista e transnazionale che definirò più precisamente nella prossima seconda parte della mia trilogia: “Le camp du bien”, ha molto di cui preoccuparsi . Le cose non stanno accadendo e non finiranno come lei aveva programmato, sia militarmente che economicamente e socialmente ”.

I media mainstream che molto spesso applicano la regola delle tre L: “ Lick , poi L achent , poi L ynch”Dovrei passare presto alla seconda fase, per quanto riguarda l’Ucraina e il suo presidente Zelenskyj”. L’attuale propaganda non fa più presa sulla gente.

Ma sta a ognuno farsi la propria opinione, ovviamente.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson