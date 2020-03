Incredibile / esclusivo: gli Stati Uniti hanno portato il COVID19 in Cina con la squadra falsa dell’esercito USA per giochi militari

Nell’ottobre 2019, gli Stati Uniti hanno portato 172 atleti militari (per la verità 369) a Wuhan per i Giochi militari mondiali. Pur avendo il più grande esercito militare del mondo, per dieci volte, gli Stati Uniti sono arrivati ​​al 35 ° posto dietro nazioni come Iran, Finlandia e Slovenia. Non esistono video o foto della squadra degli Stati Uniti, nessuna registrazione è stata conservata, una grande squadra ma una performance pietosa per i migliori militari del mondo.

La squadra americana ha fatto così male che sono stati chiamati “Soy Sauce Soldiers” dai cinesi. In effetti, molti non hanno mai partecipato a nessun evento e sono rimasti vicino al mercato all’ingrosso di frutti di mare di Huanan, dove si dice che la malattia abbia avuto origine solo pochi giorni dopo che gli atleti degli Stati Uniti hanno lasciato l’area.

Il team americano è tornato a casa il 28 ottobre 2019 ed entro 2 settimane, i primi casi di contatto umano con COVID 19 sono stati visti a Wuhan. I cinesi non sono stati in grado di trovare il “paziente zero” e credono che questi sia un membro del team americano.

I cinesi hanno anche fonti che affermano che gli Stati Uniti avevano tergiversato sull’influenza che Trump afferma che ha ucciso migliaia di persone, un’influenza portata in Cina dal team americano, un’influenza che era in realtà la COVID 19, una malattia sviluppata in una struttura militare di guerra biologica nello stato di Washington, ora “ground zero” negli Stati Uniti per COVID 19.

L’affermazione cinese, qualcosa che è stata censurata negli Stati Uniti, secondo cui l’atteggiamento disattento e i risultati sproporzionatamente al di sotto della media degli atleti americani nel gioco indicano che questi potrebbero essere stati coinvolti per altri scopi. Si pensa che questi falsi atleti potrebbero effettivamente essere stati agenti di bio-guerra e si sa che il loro luogo di residenza, durante la loro permanenza a Wuhan, era anche vicino al mercato all’ingrosso di frutti di mare di Wuhan , dove si è verificato il primo gruppo noto di casi.

RT / Mosca: l’esercito americano potrebbe aver portato l’infezione del coronavirus (COVID-19) nella città cinese di Wuhan, la città dove il virus è stato scoperto per la prima volta nel paese, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian.

“Quando ha avuto inizio il paziente zero negli Stati Uniti? Quante persone sono infette? Come si chiamano gli ospedali? Potrebbe essere l’esercito americano che ha portato l’epidemia a Wuhan. Siate trasparenti! Rendete pubblici i vostri dati! Gli Stati Uniti ci devono una spiegazione! ” Zhao ha twittato.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lijian Zhao ha chiesto alle autorità statunitensi di rivelare ciò che si nascondono sulle origini di Covid-19, spingendosi fino a suggerire che il coronavirus potrebbe essere stato portato in Cina dall’esercito americano.

Indicando un video del direttore del “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC), Robert Redfield, apparentemente ha ammesso che gli Stati Uniti avevano avuto diverse morti per Covid-19 prima che potessero testarlo, Zhao ha invitato il cane da guardia americano a ripulire in un tweet pubblicato di giovedì.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation!

“Potrebbe essere l’esercito americano che ha portato l’epidemia a Wuhan”, ha suggerito Zhao, chiedendo al CDC – e agli Stati Uniti in generale – di “essere trasparenti” e condividere ciò che sanno su dove e quando è stato diagnosticato per la prima volta “Patient Zero” .

Nel video, Redfield ha riconosciuto che alcuni casi di coronavirus sono stati classificati erroneamente come influenza poiché i medici non avevano un test accurato per la nuova epidemia al momento. Non ha spiegato quando sono apparsi per la prima volta questi casi mal diagnosticati, dicendo solo che “alcuni casi sono stati diagnosticati in questo modo”.

In assenza dei dettagli dei pazienti o della cronologia dei decessi, la speculazione ha turbinato. La “teoria” di Zhao si è concentrata in particolare sulla delegazione militare che ha viaggiato a Wuhan in ottobre per i Giochi del mondo militare, settimane prima che la città confermasse lo scoppio a dicembre. La delegazione faceva parte del gruppo di 300 atleti americani che partecipava all’evento multisport che si tiene ogni quattro anni.



Zhao non è l’unica figura politica di alto profilo a esprimere sospetti sulla tempistica dei Giochi e sull’introduzione del coronavirus a Wuhan. L’ex primo ministro malese Matthias Chang ha offerto speculazioni simili a gennaio, concentrandosi sull’evento come punto di partenza per quella che riteneva una guerra biologica condotta dagli Stati Uniti contro la Cina.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che quella che oggi è la pandemia di Covid-19 è stata segnalata per la prima volta come focolaio di coronavirus a Wuhan, in Cina, il 31 dicembre 2019. La ricerca dell’origine della malattia mortale è in corso, con versioni contrastanti che incolpano il Mercato alimentare e pipistrelli di Wuhan – una prelibatezza locale – venduti lì in particolare, mentre altri ritenevano che gli umani avrebbero potuto ottenere il virus dai pangolini, un mammifero squamoso in via di estinzione.

Teorie meno ortodosse suggeriscono intenti maliziosi, con il capo delle guardie rivoluzionarie d’élite iraniane che affermano sensazionalmente la scorsa settimana che Covid-19 potrebbe forse essere “un prodotto di un attacco biologico da parte dell’America che inizialmente si è diffuso in Cina e poi in Iran e nel resto del mondo “.

Finora, il problema con tutte queste teorie, incolpando sia gli animali che gli umani, è che non è stata stabilita alcuna prova causale diretta, mentre anche l’identità del “paziente zero” cinese rimane poco chiara. E non è la sola Cina: nello stato di Washington – che apparentemente ha identificato e isolato con successo il suo primo viaggiatore infetto, con dozzine di contatti identificati e monitorati – il virus ha comunque iniziato a diffondersi comunque. Perfino Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, ad un certo punto ha affermato che lui e sua moglie potrebbero essere stati il ” paziente zero ” degli Stati Uniti dopo aver sviluppato una brutta tosse al ritorno dalla Cina. Da allora è emersa la diagnosi di sua moglie come “un’infezione sinusale” .

Dal 18 al 27 ottobre 2019, i Giochi militari mondiali si sono svolti a Wuhan e gli Stati Uniti hanno inviato 369 soldati di salsa di soia per partecipare.

Perché è un soldato di salsa di soia?

Perché nel gioco di 10 giorni, le prestazioni dei soldati americani di salsa di soia sono state così deludenti che persino il Bahrein è stato inutilmente deluso, la medaglia d’oro è stata addirittura mancante e il punteggio complessivo è stato lasciato molto indietro dalla Corea del Nord, che una volta ha dato al Messico un opportunità. L’impulso di contrattaccare gli Stati Uniti continentali.

Tuttavia, le scarse prestazioni nel gioco non hanno influenzato l’umore dei soldati con salsa di soia che giocano a Wuhan.

Si sono uniti in gruppi di due e hanno suonato per le strade di Wuhan, lasciando molti episodi romantici.

Va sottolineato che l’ubicazione della guest house americana dei Giochi militari non è lontana dalla South China Seafood City.

Fonte: Veterans Today https://www.veteranstoday.com/2020/03/13/china-us-brought-covid19-to-china-during-army-games-hid-disease-in-us-as-influenza/

