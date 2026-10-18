Incendi, saccheggi e repressione: violente proteste colpiscono l’Italia (VIDEO)

L’epicentro delle rivolte è stato il centro di Milano, nei pressi dell’iconica Piazza del Duomo.

In Italia si sono svolte negli ultimi giorni massicce proteste a causa dell’alto costo della vita e di altre rivendicazioni sociali, in un contesto simile alle violente manifestazioni che hanno scosso Francia e Albania .

17/10 – Italie 🇮🇹



protestation contre la vie chère + étudiants à Milan



mobilisation aussi à Bologne et Turin pic.twitter.com/7gWvJ6bI9H — Charli☀️🦎 (@CharliB97783485) October 17, 2026

Sabato a Milano si sono verificati violenti scontri tra polizia e manifestanti , oltre a saccheggi e incendi ai danni di arredi urbani e proprietà private. L’epicentro dei disordini è stato il centro città, intorno all’iconica Piazza del Duomo.

🇮🇹 Italy joins in: Milan burns as cost-of-living protests spread from France



While France was burning, Italy had its own day of rage. Thousands, mostly very young, marched in Milan against rising prices, low wages and collapsing public services. It quickly turned into hours of… pic.twitter.com/Y2TpCVZNd7 — brane mijatovic (@brane_mija64426) October 17, 2026

Manifestanti incappucciati hanno lanciato pietre, ciottoli e altri oggetti contro la polizia antisommossa e hanno dato fuoco a barricate improvvisate fatte con tavoli da bar. In risposta, gli agenti hanno usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla, che è stata anche sgomberata dall’elegante Galleria Vittorio Emanuele II .

A seguito degli incidenti, almeno due agenti sono rimasti feriti e quasi 50 manifestanti, tra cui diversi minorenni, sono stati arrestati. La premier italiana Giorgia Meloni ha condannato le violenze sui social media. “Protestare è un diritto. Dare fuoco alle nostre città non lo è”, ha dichiarato.

Cosa sta succedendo in Italia?

Il 16 ottobre, migliaia di studenti sono scesi in piazza in Italia per protestare contro il governo Meloni, in quella che hanno chiamato la “Giornata senza Meloni” .

Gli studenti chiedono, tra le altre cose, un miglioramento delle condizioni scolastiche, ma hanno incluso nella lista delle loro rivendicazioni anche l’alto costo della vita e l’esistenza di un controverso decreto che limita il numero di studenti stranieri . Il loro slogan era: “Soldi per le scuole, non per la guerra “, che costituisce una critica all’aumento delle spese militari.

Nel contesto delle agitazioni e proteste che si stanno manifestando in vari paesi d’Europa, L’Italia è anche il Paese in cui la convergenza sociale è più evidente. Domani documenta che gli studenti “si sono uniti alle mobilitazioni di agricoltori e camionisti che bloccano il Sud Italia da giorni”, uniti da una comune rivendicazione: il prezzo del carburante, che “colpisce anche le nostre famiglie e mina il diritto all’istruzione “. Per il 30 ottobre è stato indetto uno sciopero generale da parte dell’USB (Unione degli Studenti Italiani), che coinvolge “tutte le categorie di lavoratori del settore pubblico e privato “, compresi i lavoratori portuali.

Si tratta di un’alleanza di convenienza, non di una fusione. Gli agricoltori chiedono l’esenzione dalle tasse sui carburanti; gli studenti pretendono che i fondi vengano destinati alle scuole. Due stanziamenti dello stesso bilancio. Nessuna fonte indica che abbiano preso una decisione in merito. Si sono accordati su chi contattare, non su come dividere i fondi.

Nota: Le proteste del sud Italia sono quasi del tutto ignorate dai canali di informazione ufficiali mentre gli scioperi dei trasportatori per il caro gasolio stanno bloccando le autostrade e paralizzando le spedizioni.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione e nota: Luciano Lago