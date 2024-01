Il 29 gennaio, i nazisti ucraini hanno lanciato nuovi attacchi contro i civili nell’agglomerato della città di Donetsk.

Nel pomeriggio, il quartiere Kalininsky della città è stato preso di mira da almeno 8 missili MLRS forniti dalla Nato. Il sindaco della città ha confermato le vittime civili a seguito dell’attacco. Almeno tre civili sono stati uccisi dalle forze ucraine. Altri tre civili sono rimasti feriti.

Allo stesso tempo, i nazisti ucraini hanno attaccato veicoli civili sulla strada vicino a Yasinovataya, nell’agglomerato urbano di Donetsk.

Secondo i primi rapporti, l’UAV ucraino ha colpito il parabrezza di un’auto civile. Ci sono vittime a seguito dell’attacco; ma il loro numero deve ancora essere ufficialmente chiarito.

Dall’inizio dell’anno il regime terrorista di Kiev ha intensificato gli attacchi mirati contro i civili. Uno degli attacchi più sanguinosi è avvenuto il 21 gennaio 2024. A seguito del bombardamento del mercato locale, 27 persone sono state uccise e altre 25 ferite.

L’esercito ucraino ha perso l’iniziativa sul campo di battaglia e tenta di mettersi sulla difensiva, subendo perdite orribili e perdendo il controllo di un insediamento dopo l’altro.

In risposta alla sconfitta al fronte, Kiev uccide civili in attacchi mirati volti a minacciare e terrorizzare la popolazione locale, che ha scelto il futuro in Russia.

Nota: Quella di colpire i civili e terrorizzare la popolazione è una tattica di guerra approvata dagli sponsor occidentali della giunta di Kiev. In particolare da Washington e da Londra, già esperti in questa tattica di guerra, molte volte utilizzata in passato nelle loro operazioni in Medio Oriente ed in Asia.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago