Inaspettato: la crisi del Coronavirus fa ritornare il senso di Patria e Comunità

da Redazione

di Luciano Lago

Prosegue e si intensifica l’esperimento di “controllo sociale” messo in atto in occasione dell’epidemia di coronavirus che ha costretto quasi tutti gli italiani a casa per il pericolo di contagio.

Come abbiamo già notato, questa è una occasione unica per effettuare tutti quegli esperimenti di controllo sociale che in un contesto diverso sarebbe difficile attuare, considerando che gli italiani sono costretti a casa propria ad ascoltare per ore ed ore tutte le Tv di regime, come unica distrazione, che trasmettono in continuazione informazioni, messaggi e propaganda secondo quanto è considerato opportuno trasmettere in queste circostanze. Non è difficile capire che, dietro questa valanga di comunicazioni che subiamo in questo periodo, si nasconde la regia attenta degli “spin doctor”, specialisti nella comunicazione, che indirizzano i messaggi e si occupano di trasmettere quella psicosi di paura su cui è buona norma lavorare per manipolare l’opinione pubblica.



Ci sono i concetti prioritari che devono passare all’opinione pubblica come quelli che “il governo lavora per voi”, come pure “ascoltate ed obbedite alle direttive delle autorità”, “vi stiamo obbligando a casa e limitando le vostre libertà per il vostro bene”, ecc.. Poi ci sono gli altri concetti del tipo, ” tutti assieme con l’Europa (la UE) usciremo da questa emergenza”, con i nostri alleati di oltre Atlantico che sono le “grandi democrazie” che ci indicano la strada. Non siamo come la Cina, una “perfida dittatura comunista” che ha nascosto per alcune settimane l’epidemia e ha creato il problema. Noi siamo l’Occidente e apparteniamo al mondo delle “grandi democrazie”.

Accade però che non tutti si fidino completamente dei messaggi ufficiali delle Tv e si vanno a cercare altre fonti di informazione su internet, dove si può trovare di tutto fra le varie fonti nazionali ed estere. Per ovviare a questa discrepanza, ecco quindi l’avvertimento delle autorità: “attenti alle fake news che circolano sul web”, non prestate fede, sono i complottisti ed i “terrapiattisti” che impazzano sul web in questi giorni. Sottinteso che soltanto noi abbiamo il monopolio della verità, non fidatevi di fonti non accreditate.

In questo periodo di domiciliazione forzata il fenomeno psicologico che accompagna la psicosi del pericolo dell’epidemia, in buona parte delle persone, è quello dell’abbattimento del livello medio di coscienza critica degli individui, cala lo scetticismo e sale la fiducia salvifica nelle autorità che lavorano per difendere la salute e l’incolumità della popolazione, se pur in mezzo alle tante difficoltà. Poche persone sono coscienti della sottile propaganda di persuasione messa in atto dai media e si accorgono delle contraddizioni evidenti con i dogmi del “Pensiero Unico” che fino ad ora era farina comune della propaganda della elite globalista.

La prima contraddizione evidente è con il dogma dell’Europa, quello dell’Unione Europea come nostra unica difesa dalle asperità e dalle insidie del populismo, del nazionalismo e dei fascismi risorgenti.

Con l’occasione della gente tappata in casa ad aspettare notizie circa l’aiuto dell’Europa, accade invece che non solo questo non arriva ma anzi che l’Europa della UE sbatte la porta in faccia all’Italia, chiudendo le frontiere e bloccando i voli per l’Italia considerandoci degli appestati, nega gli aiuti, sia quelli sanitari sia quelli monetari, per evitare che la speculazione distrugga gli asset finanziari ed industriali del paese (vedi discorso della Christine Lagarde).

Nessuna procedura prevista dalla UE per fronteggiare situazioni di emergenza, tanto meno una direzione coordinata da Bruxelles delle misure da prendere. La UE si rivela per quello che è: solo burocrazia, vincoli finanziari, direttive sensa senso e subordinazione interessi prevalenti della Germania. Mai come in questa occasione si vede che ” il re è nudo”. Le mascherine e i presidi sanitari per la rianimazione non arrivano dall’Europa ma ce li invia la Cina, quella che era la “perfida dittatura”, con una grande aereo cargo che atterra a Roma Ciampino e, oltre agli aiuti, ci manda anche dei suoi specialisti e medici che hanno già curato e debellato l’epidemia in Cina, accompagnando il tutto con messaggi gentili di saluto e di comunanza far popolo cinese e popolo italiano.

Tricolore dai balconi



Allora risulta evidente anche ai più ottusi che le balle che ci hanno raccontato stanno in poco posto e la UE non è all’altezza delle aspettative come la narravano gli apologeti di questa Europa e i sostenitori del “ci vuole più Europa”, così che in parecchi se ne accorgono. Quindi in molti inizano a comprendere che i dogmi e le certezze della narrativa filoeuropeista sono una grande bufala della propaganda e questo si dimostra anche dal fatto che gli apologeti dell’europeismo d’accatto, dei mercati aperti e del globalismo a tutti i costi, si mettono sulla difensiva e alzano un fuoco di sbarramento per occultare la realtà che emerge.

La realtà dell’Italia dell’Euro

La realtà è quella miserevole di un paese che ha perso le sue migliori risorse industriali e tecnologiche che lo avevano fatto diventare grande, una potenza industriale manifatturiera, creatasi con l’ingegno e le capacità innovative dei suoi quadri, dei suoi ingegneri, tecnici, operai ed imprenditori. Eravamo un paese che poteva sfidare le nazioni più avanzate sul loro stesso terreno perchè disponeva di persone di ingegno e di talento, di personaggi come Enrico Mattei, Enzo Ferrari, Giulio Natta (l”inventore della plastica), come Adriano Olivetti, Serafino Ferruzzi, e tati altri che hanno dato lustro all’Italia e contribuito a realizzare il miracolo economico degli anni ’50 /’60. Un miracolo che si potè realizzare quando l’Italia aveva uno Stato che emetteva una sua moneta, la Lira e questa era garantita dalla Banca d’Italia, quale prestatore di ultima istanza e lo Stato italiano aveva la sua partecipazione nelle industrie strategiche, mediante l’IRI.

L’avvento del liberismo sfrenato, delle privatizzazioni e degli agenti della finanza, quelli che hanno smantellato tutto questo patrimonio, ceduto all’estero in nome dello slogan “più mercato e meno stato”, facendo arricchire la grandi banche e favorendo le grandi multinazionali, ci ha ridotto come siamo adesso, non più in grado di produrre neppure le mascherine e i presidi sanitari, quelli che in gran parte l’Italia produceva ed esportava prima che arrivasse il vento del liberismo e delle privatizzazioni.

Adesso però abbiamo l’euro, una moneta straniera emessa da una banca privata a cui lo Stato deve andare a chiedere i soldi per pagare le spese pubbliche, inclusi i presidi sanitari che il governo deve acquistare nelle emergenze. Un “vero progresso”, non siamo più padroni di niente e dipendiamo dagli altri che, nella necessità, quando vogliono, ci sbattono la porta in faccia.

Ci dicevano che era giusto così e che “lo richiede l’Europa e i mercati” e bisogna favorire la nuova divisione del lavoro internazionale. Grazie a questi profeti del mondo globalizzato siamo stati messi fuori dal novero dei paesi avanzati e oggi dipendiamo dalla Cina, dalla Corea o dalla Germania per qualsiasi cosa. Grazie all’Unione Europea e ai fiduciari della finanza.

BCE Francoforte- Dominio finanziario



I discorsi retorici del presidente Mattarella sull’Europa non bastano più e bisogna cercare altro a cui aggrapparsi, lo stanno studiando gli spin doctors per evitare che la gente ritorni fatalmente ad accarezzare i concetti di Patria e di Nazione, quando i globalisti hanno fatto di tutto per farli considerare obsoleti.

Il fatto che possa ritornare nella gente il senso della comunità di nazione e di destino sarebbe molto negativo per l’elite dominante che vede con preoccupazione lo spettacolo della gente che si accinge dai balconi a cantare l’inno nazionale per scacciare la paura e darsi coraggio. Il canto collettivo è una forma rituale che non deve essere banalizzata. Scattano nelle persone comuni quei meccanismi di autodifesa di forma novecentesca, come quello della difesa dei confini, della autolimitazione delle libertà individuali in nome di una difesa collettiva da un pericolo che viene dall’esterno. Un vento di ritorno del nazionalismo e del patriottismo sarebbe una vera iattura per le centrali mondialiste che hanno cercato di annientare il senso di patria e di comunità in nome del mondo globalizzato e dei mercati aperti.

Non sono bastati tutti i miliardi di Soros elargiti alle varie organizzazioni che promuovono la “società aperta” e i “no borders” per annientare del tutto il senso di Patria, quando meno te lo aspetti fuoriesce e risorge nella gente semplice, come un afflato insopprimibile.

Un barlume di speranza che possa esserci un risveglio dal torpore che ci accompagna da molto, troppo tempo in questo disgraziato paese.