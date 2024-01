In un mondo pieno di guerre e pericoli… segni di speranza

La forza della Russia e della Cina nel contrastare l’aggressione statunitense è una garanzia della possibilità che un mondo migliore stia prendendo forma.

L’emergere di un mondo multipolare ci ricorda che il mondo ha molto di cui essere ottimista, nonostante le devastazioni dei conflitti e le molteplici e pericolose tensioni.

La forza della Russia e della Cina nell’affrontare l’aggressione statunitense è una garanzia di un mondo migliore che sta prendendo forma.

Fuori il vecchio e dentro il nuovo. C’è la sensazione infallibile che stiamo assistendo non semplicemente al passaggio di un anno al successivo.

Il mondo sta attraversando cambiamenti davvero storici legati all’inesorabile declino dell’ordine occidentale guidato dagli Stati Uniti e all’emergere di un ordine globale multipolare.

Gli Stati Uniti sono ancora senza dubbio una potenza globale con ambizioni egemoniche. Il possesso di centinaia di basi militari in oltre 100 paesi in tutto il mondo è una testimonianza della sua formidabile forza militare.

Tuttavia, l’ordine occidentale dominato da Washington – o il cosiddetto “ordine basato sulle regole” – è in fatale declino. L’emergere di un ordine alternativo multipolare è illustrato da numerosi forum, dai BRICS con la loro crescente adesione, dalla crescente influenza del G20 e dal dinamismo delle economie eurasiatiche. Tutti questi sviluppi testimoniano la fine dell’ordine occidentale.

Il sostanziale allontanamento dal dollaro USA come principale valuta commerciale è forse la manifestazione più consequenziale dei cambiamenti di potere globali.

Gli imperi raramente crollano in silenzio, come dimostrano millenni di storia. C’è sempre una dura lotta per mantenere i privilegi e il controllo monopolistico. Il declino degli Stati Uniti non è diverso. L’impero sta crollando urlando e scalciando.

Questa fase di caduta si spiegherebbe come la causa principale delle tensioni e dei conflitti nel mondo di oggi. La guerra per procura in Ucraina contro la Russia, lo scoppio della violenza genocida in Medio Oriente e le tensioni incendiarie nell’Asia-Pacifico con la Cina sono tutte situazioni collegate alla perdita del potere imperiale da parte degli Stati Uniti.

Considerata la spaventosa violenza e il pericolo che questi conflitti degenerino in un incendio, concludiamo comunque l’anno con fiducioso realismo.

Russia, Cina e molte altre nazioni si rifiutano fermamente di arrendersi all’aggressione statunitense.

L’impero americano è messo alle strette dalla sua stessa corruzione e crisi interna. C’è stato un tempo nella storia in cui le potenze occidentali potevano uscire dai guai avviando guerre all’estero con ogni sorta di false pretese.

Quei giorni sono finiti. Gli Stati Uniti e i loro partner occidentali sono in bancarotta sotto ogni aspetto, finanziariamente, moralmente e politicamente. Il mondo può vederlo con la stessa chiarezza della favola dell’imperatore nudo.

La Russia, la Cina e le altre nazioni che aspirano a un mondo nuovo e più giusto, basato sul rispetto del diritto internazionale e dei principi fondanti delle Nazioni Unite, non asseconderanno il ricatto geopolitico degli Stati Uniti e del loro morente impero occidentale.

Nonostante le cupe circostanze esistenti in alcune parti, il mondo ha molto da aspettarsi in termini di realizzazione della cooperazione internazionale, dello sviluppo e della pace. Segni di speranza sono ovunque intorno a noi.

Quando un impero crolla, ci sono molte difficoltà e digrignamenti. Ma va giù e il mondo va avanti.

Buon anno nuovo a tutti i nostri lettori.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago