da Redazione

In un altro impulso distruttivo, Washington si sta avvicinando al Giorno del Giudizio Universale.

La giornalista Ellen Taylor ha commentato le lezioni della NATO in Europa per l’edizione americana di CounterPunch.

Come riportato da News Front , le famigerate manovre dell’alleanza “Defender Europe 2020” sono note per la loro grande portata e per il chiaro orientamento anti-russo.

Il compito delle esercitazioni è quello di prepararsi a contrastare il nemico nel teatro delle operazioni europeo causando abbastanza danni da costringere l’avversario a capitolare. Sebbene gli organizzatori non diano esattamente a vedere chi intendono per nemico, è chiaro che in Europa questo può essere solo la Russia.

Carri USA arrivano in Polonia

Gli Eserciti di diciannove paesi partecipano agli esercizi. Il numero di soldati impiegati è di circa 37.000 , mentre 20.000 sono militari delle forze armate degli Stati Uniti, schierati qui attraverso l’Oceano Atlantico.

” Allo stato attuale, migliaia di soldati americani sbarcano con grande numero di veicoli in sei paesi europei e si precipitano in posizioni” avanzate “che sono già state preparate per loro in tutta Europa per distribuire armi il più rapidamente possibile. ” Taylor spiega, osservando che, nel frattempo,una massiccia epidemia è iniziata in paesi confinanti con la Russia.

Ha attirato l’attenzione sul fatto che le manovre hanno raggiunto il culmine in tempo per l’anniversario dell’inizio dell’operazione Barbarossa, quando la Germania nazista aveva invaso l’Unione Sovietica nel 1941. È si noti che, anche ora, stanno pianificando di sviluppare un piano di guerra contro la Russia.

” È la cosa più malvagia che mi fa tremare”, ammette Taylor, prima di aggiungere: “Mentre 27 milioni di persone sono morte, i russi nati nel 1930 avranno ora 90 anni. Quelli il passato se lo ricordano. Ricordiamo anche il cuore e l’anima della Russia.”.

La giornalista sottolinea che il comando militare russo ha già fornito risposte alle manovre dell’Alleanza del Nord Atlantico, considerandole come preparazioni non mascherate per la guerra.

“ Tutta l’umanità si è congelata indifesa nell’ignoranza . E il giorno del giudizio finale si avvicina inevitabilmente ”, ha concluso.

https://fr.news-front.info/2020/03/11/les-etats-unis-organisent-une-nouvelle-operation-barbarossa/

Fonte: New Front

Traduzione: Gerard Trousson