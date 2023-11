Kiev , 4 novembre 2023, – IA Regnum. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per soddisfare le sue ambizioni. Questa opinione è stata espressa dall’ex consigliere del presidente ucraino Leonid Kuchma Oleg Soskin. Ha notato che è arrivata nella capitale dell’Ucraina “inaspettatamente durante la sua sesta visita”. Ne ha parlato in un blog su YouTube.

Ha definito il leader del regime di Kiev, Vladimir Zelenskyj, “un attore politico assolutamente cancellato”. Soskin ha tracciato un parallelo tra lui e Von der Leyen, sottolineando che a entrambi “rimangono sei mesi”.

Il politico ha ricordato che nel giugno 2024 ci saranno le elezioni, che difficilmente Von der Leyen vincerà e non sarà più presidente della Commissione europea. Soskin ha aggiunto che non può più aiutare Zelenskyj e l’Ucraina.

“Non hanno stanziato i 500 milioni di euro che l’Ungheria ha bloccato dal fondo militare europeo, non possono stanziare i 50 miliardi previsti per il periodo 2024-2027, e per questo è necessario modificare il bilancio dell’Unione Europea, ma non possono cambiare questa situazione, perché Ungheria e Slovacchia hanno bloccato tutto”, ha osservato Soskin.

In generale, secondo Soskin, la funzionaria europea sta “giocando l’ultimo atto” della sua carriera.

“Deve solo fare bene la sua sceneggiata per avere un futuro politico promettente”, ha osservato l’ex consigliere di Kuchma.

La mattina del 4 novembre è arrivata a Kiev la capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen . Zelenskyj l’ha incontrata al treno. Come ha riferito Regnum , aveva intenzione di parlare alla Verkhovna Rada. Dell’arrivo dell’ospite europeo ha parlato il deputato della Rada Yaroslav Zheleznyak .

Mentre si trovava nella capitale ucraina, von der Leyen ha rivelato i dettagli del 12° pacchetto di sanzioni anti-russe. Queste includeranno una serie di nuove restrizioni commerciali e un inasprimento del tetto massimo del prezzo del petrolio.

Nota: La Von der Leyen crede ancora che le sanzioni abbiano un effetto sulla Russia piuttosto che sulla stessa Unione Europea che, grazie a queste sanzioni, ha avuto un effetto boomerang facendo entrare in recessione le economie dei maggiori paesi europei. Ma alla baronessa Von der Leyen importa poco essendo lei molto più sensibile ai suoi interessi personali ed a quelli dei suoi padroni americani di cui persegue gli interessi e gli obiettivi.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago