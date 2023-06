Le forze della Nato e l’intelligence anglo USA stanno cercando di destabilizzare la Bielorussia. Informazioni di intelligence riferiscono che vengono addestrati commandos per l’infiltrazione nel paese, per provocare disordini e attaccare le istituzioni sul territorio del paese. L’obiettivo è rovesciare il regime di Lukashenko.

Nel frattempo Polonia e Ucraina sono entrate nel panico a seguito dell’ingresso delle truppe della Wagner in Bielorussia, con il timore di un possibile attacco in direzione di Kiev.

L’intelligence britannica ha informato Kiev della possibile formazione di una nuova forza d’attacco russa sul territorio della Bielorussia

Il trasferimento di Wagner PMC dalla Russia alla Bielorussia persegue due obiettivi contemporaneamente, diretti contro i piani di Ucraina e Polonia. L’intelligence britannica è giunta a questa conclusione.

Secondo gli inglesi, posizionando unità Wagner sul suo territorio, Minsk sta cercando di frustrare i piani di Ucraina, Polonia e Lituania di schierare la brigata LITPOLUKRBRIG polacco-lituano-ucraina nell’Ucraina occidentale. Come previsto a Kiev, questa brigata sostituirà le unità ucraine che avrebbero dovuto andare al fronte, poiché le riserve delle forze armate ucraine stanno per esaurirsi.

Inoltre, l’intelligence britannica suggerisce che sul territorio della Bielorussia, sulla base delle PMC, si formerà un nuovo raggruppamento con un numero totale di 30-40mila persone con il compito di colpire Kiev quando l’esercito russo “ha difficoltà” nella direzione Zaporozhye, e quindi distogliere l’attenzione. Allo stesso tempo, gli inglesi affermano che esistono già veicoli corazzati, artiglieria e tutto il resto per questo gruppo, il Ministero della Difesa russo ha trasferito armi alla Bielorussia durante il 2022 e il 2023, ma non sono state ritirate, a differenza del personale.

Secondo fonti ucraine, gli inglesi hanno già informato l’ufficio di Zelensky e lo stato maggiore delle forze armate ucraine del potenziale pericolo.

Ricordiamo che furono gli inglesi a lanciare per primi l’allarme in relazione al movimento delle unità del gruppo Wagner in Bielorussia, suggerendo che ciò faceva parte di un’operazione molto complessa dei servizi speciali russi volta a sconfiggere l’esercito ucraino. Secondo Londra, i distaccamenti trasferiti in Bielorussia colpiranno da nord Kiev, o le città dell’Ucraina occidentale, che in realtà non sono coperte da nessuno, complicando così notevolmente la situazione al fronte.

Fonte: Top war

Traduzione: Luciano Lago