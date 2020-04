In Ucraina hanno ammesso la possibilità di un attacco missilistico contro la Russia

Come riportato in un’intervista su Censor.net, Leonid Shiman, il direttore dello stabilimento chimico ucraino di Pavlograd (città ucraina situata nell’Oblast di Dnipropetrovs’k ndr.), che produce, trasforma e utilizza propellente per missili, non ha escluso la possibilità di un attacco missilistico su obiettivi infrastrutturali in Russia, inclusa una raffineria nella regione di Rostov: “In caso di una nuova offensiva su vasta scala della Federazione Russa, con l’aiuto dell’“Ol’kha” (in russo significa “ontano” ndr.), noi otterremo un mezzo di dissuasione”.

Secondo la sua opinione, il sistema missilistico a lancio multiplo “Ol’kha” (concepito sulla base del sistema missilistico sovietico 9K58 “Smerch”) può essere lanciato contro “un’infrastruttura sensibile russa, come quella di Kamenskij, una raffineria di petrolio nella città di Kamensk-Shakhtinskij (città situata a circa 140 km a Nord di Rostv sul Don ndr.).

Il direttore dello stabilimento ha affermato che tra tutti i missili a lungo raggio ucraini, solo l’“Ol’kha” è prodotto in serie. Il primo lotto è stato commissionato per il 2019.

Allo stesso tempo, Shiman ha osservato che Kiev non ha ancora stanziato finanziamenti per lo stabilimento di Pavlograd, conseguentemente, l’eventuale cessazione delle sue attività significherebbe l’arresto dell’intera industria missilistica, compresa la produzione dei missili “Ol’kha”. Sempre secondo Shiman, dall’inizio dell’anno sono già stati licenziati 687 dipendenti e se i soldi non arriveranno nel prossimo futuro, altre 190 persone saranno licenziate: “Domande: perché? e quanto costerà allo stato riprenderne la produzione?”.

Il deputato della Duma di Stato di Sebastopoli Dmitrij Belik, commentando le osservazioni di Shiman, ha dichiarato: “Mentre il mondo intero è alle prese con la pandemia di coronavirus e gli stati si aiutano a vicenda, le élite ucraine continuano a sognare una “guerra” contro la Russia e il direttore dello stabilimento chimico di Pavlograd dichiara che l’“arma miracolosa” ucraina potrebbe diventare una seria minaccia per la Russia. Questo argomento da molto è già in disuso, è tempo di passare al dialogo tra i paesi”.

A sua volta, il vice presidente del comitato di difesa della Duma di Stato, Yurij Shvytkin, ritiene che persone come Leonid Shiman possano essere definite come “suicidi”: “Questa affermazione ci mostra un tipo di agonia sullo sfondo degli eventi attuali. Invece di rafforzare il rapporto tra i due popoli, questa dichiarazione è in onta al buonsenso. Questo è un suicidio e se da parte dell’Ucraina prenderà corpo la possibilità di un simile attacco, il paese cesserà di esistere come stato”.

Inoltre, il parlamentare ha ricordato che il sistema di difesa russo dispone di un arsenale sufficiente per respingere qualsiasi attacco da altri stati.

“Le armi ipersoniche, i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica, ai massimi livelli superano gli analoghi dei paesi occidentali, dei quali l’Ucraina è un tirapiedi. Questo colpo non sarà ammesso, ma se ciò dovesse accadere, sarà un colpo devastante per l’Ucraina”, ha spiegato il deputato.

Sempre secondo Shvytkin, tali affermazioni sono “una politica di proseguimento della guerra dell’informazione contro il nostro stato (Russia ndr.)”. Osservando inoltre: “In considerazione degli eventi attuali, la comunità internazionale dovrebbe unire le forze nella lotta contro il coronavirus, ma alcuni individui in Ucraina stanno cercando di accendere un rogo per attirare l’attenzione verso la Russia come aggressore immaginario nei confronti della stessa Ucraina”.

Forze Ucraine

“Ol’kha” (“Vil’ha” in ucraino) è un progetto ucraino, nell’ambito del quale è stato sviluppato un sistema a lancio multiplo di razzi con munizioni regolabili sulla base del sistema da lancio multiplo sovietico “Smerch”. Le frequenti affermazioni della parte ucraina su armi “nuove, precise e molto potenti” non trovano conferma in pratica: “Ol’kha” possiede un raggio di tiro pari alla metà del modello russo.

Attualmente, le relazioni diplomatiche tra Russia e Ucraina sono praticamente congelate. Nella legislazione ucraina alla Russia viene assegnato lo status di paese “aggressore”.

http://www.stoletie.ru/lenta/na_ukraine_dopustili_vozmozhnost_raketnogo_udara_po_rossii_736.htm

Fonte: Stoletie.ru



Tradotto da Eliseo Bertolasi