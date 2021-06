In Ucraina alcuni iniziano a capire che il loro paese è il piatto sacrificale nella nuova intesa fra Biden e Putin





In Ucraina alcuni hanno apprezzato la dichiarazione fatta dell’ex deputato della Rada (Ucraina), Nadezhda Savchenko, aviatrice ed ex militare, già deputato del partito Unione Pan-Ucraina, “Patria”. Secondo lei se, dopo l’incontro dei leader di Russia e Stati Uniti, i funzionari del governo di Kiev non avessero ancora capito che il Paese ha bisogno di cambiare rotta, allora il governo potrebbe perdere tutta l’Ucraina.

“Se l’Ucraina, dopo… l’incontro [Putin e Biden], non capisce che è tempo che cambi rotta almeno a corsi pluriennali, allora noi perderemo, perderemo l’intera Ucraina. Perché metteranno le loro “linee rosse”. Dove corrono le loro “linee rosse”, lo sappiamo molto bene. Al momento saranno almeno nel centro dell’Ucraina … Queste sono parole (che abbiamo sentito) sono frasi vuote che significano che stiamo andando verso l’UE e la NATO. Poichè queste sono già nella costituzione, se davvero non possiamo farlo, non lo faremo, e la domanda è: lo vogliamo? Qualcuno ha chiesto al popolo ucraino? ..

Zelensky può uscire allo scoperto dopo l’incontro di Biden con Putin e dire: “Popolo ucraino, andremo nella NATO senza Crimea e Donbass”? Dai una risposta a questo. E saremo felicemente accettati nella NATO. Gli faremo una standing ovation? Forse ce l’abbiamo fatta alla fine? Se non possiamo prendere i “nostri” territori, allora dobbiamo ammetterlo. E se possiamo prenderli, allora significa saggezza, non forza, alla fine… Forse è ora che l’Ucraina capisca che l’Europa, che in linea di principio diventerà più islamica che cattolica e cristiana, e, ad esempio, la stessa Turchia, che dichiara i suoi appetiti geopolitici, è anche potenzialmente la nostra direzione strategica di protezione da tutti. E dobbiamo capire con chi ci difenderemo. Con chi, con i britannici, con gli inglesi… con gli americani… e da chi?.. E ora vorrei dire a Biden e Putin: risolvete le vostre “linee rosse” all’estero dell’Ucraina” con cui ci difenderemo, ha detto la Savchenko.

Nadezhda Savachenko

La dichiarazione di Savchenko è stata discussa nei commenti alla registrazione corrispondente di un frammento della trasmissione sul canale NASH su YouTube. Molti hanno notato che la Crimea e il Donbass non torneranno in Ucraina. Alcuni hanno notato che l’Ucraina non ha alcun “modo proprio di esistere”.

Non ci sarà nessuna NATO che ti restituirà la Crimea, non ti restituirà il Donbass, non terrà Kharkiv e Odessa …” – scrive Andrey Kh.

“La Crimea e il Donbass ti daranno una luce in modo che tu non voglia nient’altro!!! Lo stolto si arricchisce con un pensiero! – ha aggiunto Igor K.

“Nadia, cosa stai grattando? Quale Crimea, quale Donbass? Dimenticare. Nient’altro da fare? ” – chiese Yuri D.

“No, Nadia, non potrai saltare. L’Ucraina voleva essere al centro dell’attenzione così tanto che ci è riuscita. Ora, finché non ti giocano, non ti lasceranno andare “, ha scritto Vasya V.

“Nadezhda, è necessario, senza paura, dire che senza la Russia siamo insignificanti. Si gira proprio sulla lingua. Non è così?” – disse Maria.

Solo a me sembra che Nadezhda abbia ricevuto almeno un paio di studi superiori in una prigione russa?” – chiede Oleg T.

Va bene che in questi territori vivano persone che non vogliono entrare a far parte di questa Ucraina, figuriamoci della NATO?” – chiese Lilya K.

Diritti Speranza, Crimea e Donetsk torneranno in Ucraina quando l’Ucraina tornerà in Russia”, – ha aggiunto il lettore solo con la felicità.

“La tua strada (la strada. – MR) è possibile senza prestiti, senza visto, senza benzina, senza carburante per auto. Cosa diranno gli elettori a una proposta del genere? .. ” – Pavel V.

“L’Ucraina sceglierà la sua strada? Fermare! L’avete già scelto sul Maidan!..” – scriveva Tatiana S.

“Quindi rivolgiti alle tue autorità. Si rivolge a Biden a Putin. Quando ti rendi conto che sei un grande nulla “, ha risposto Dmitry G..

Militari ucraini al confine del Donbass



“Sono passati sette anni interi dopo il Maidan, per rendere la vita in Ucraina per le persone, non per gli animali, non è stato fatto nulla, su quale percorso prendere il Donbass, Nadia Balaboche (dice – MR)? È giunto il momento di dimenticare la Crimea, ti è stata data per l’uso e portata via a causa del tuo comportamento irragionevole. La Crimea non è l’Ucraina: torna sobrio “, ha detto Polina G.

“Senza la Russia, l’Ucraina non sarà in grado di difendersi da nessuno e non si alzerà dalla posizone in ginocchio, su cui l’Ucraina è stata messa dai suoi presidenti fantoccio…” – ha aggiunto Vidyashij.

Miroslava Romanenko

Fonte: Regnum.ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov