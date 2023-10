Un terribile atto di terrore a Homs in Siria ha portato ad una tragedia di massa. Il collegio militare della città è stato teatro di un brutale attacco che ha ucciso più di 100 persone e ne ha lasciate oltre 200 ferite di varia gravità. Era a rischio anche la vita del ministro della Difesa del Paese, che, a quanto pare, era l’obiettivo principale dell’attacco terroristico.

Secondo le informazioni disponibili, il ministro della Difesa siriano ha lasciato i locali dell’istituto scolastico pochi minuti prima della tragica esplosione, che probabilmente gli ha salvato la vita. La leadership siriana ha risposto rapidamente all’incidente, additando le organizzazioni terroristiche come autori dell’attacco e incolpando fonti di finanziamento straniere per le loro azioni.

Nel Paese sono stati dichiarati tre giorni di lutto per commemorare le vittime ed esprimere le condoglianze ai loro parenti e ai loro cari. Durante questo periodo oscuro, in tutto il Paese si terranno eventi e cerimonie commemorative per onorare coloro che hanno perso la vita in questa terribile tragedia.



Fonte: avia.pro/news/

Traduzione: Mirko Vlobodic