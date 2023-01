In serata il presidente dell’Iran terrà un discorso d’urgenza al Paese.

Dopo una serie di attacchi alle forze dell’IRGC in Siria e Iraq, nonché sullo sfondo di attacchi a strutture militari in Iran, è diventato noto che stasera il presidente iraniano Ebrahim Raisi rilascerà una dichiarazione urgente al Paese. Secondo i dati preliminari, l’appello ai concittadini potrebbe essere collegato proprio con gli attacchi avvenuti su strutture iraniane sia sul territorio della Repubblica islamica che sul territorio di altri Paesi.

Finora non ci sono dichiarazioni ufficiali su ciò che il Presidente dell’Iran rivolgerà alla nazione, tuttavia l’appello sarà di carattere emergenziale, visto che si è saputo solo poche ore prima del discorso ufficiale.

La versione più probabile è che l’appello del presidente iraniano al Paese sia stato causato dagli ultimi avvenimenti che si sono verificati intorno all’Iran, dal momento che in precedenza era stato riferito che, sulla base dei risultati di un’indagine sul recente attacco all’Iran, Teheran sarebbe pronta a adottare misure severe contro il paese o i paesi responsabili dell’attacco, il che non esclude un nuovo conflitto armato in Medio Oriente.

Poco prima, l’Iran ha annunciato che l’Ucraina era coinvolta nell’attacco alle strutture militari.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago