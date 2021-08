In risposta alle minacce della NATO, La Bielorussia non esiterà a invitare le truppe russe “se necessario”

Inserito alle 12:06h in da Redazione in Bielorussia

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichairao che non esiterà a chiedere supporto militare alla Russia, in caso di una straordinaria minaccia straniera.

Durante un incontro con alti funzionari, Lukashenko ha dichiarato venerdì che il suo Paese è in grado di far fronte ai disordini, a causa del “notevole potere” delle sue forze armate, ma, se necessario, Minsk “non esiterà” a invitare truppe russe nel paese.

“ Se è necessario per la sicurezza dello Stato dell’Unione, che stiamo costruendo, e per la sicurezza della Bielorussia e della stessa Russia, provvederemo a schierare tutte le forze armate (russe) con tutti i tipi di armi, che saranno dispiegate qui immediatamente . In questo momento non ce n’è bisogno e abbiamo un Esercito abbastanza forte, consolidato e compatto “.

Secondo il presidente della Bielorussia, 500.000 soldati possono essere mobilitati rapidamente in caso di emergenza, “a parte il personale territoriale (le Forze di difesa territoriale bielorusse) e questo è già un potere considerevole”.

“Come anello di congiunzione tra l’Occidente e l’Oriente il nostro Paese è nell’epicentro di un confronto di civiltà. Non esageriamo. Dichiariamo i fatti: la NATO sta costruendo sistematicamente infrastrutture militari offensive lungo i nostri confini”, ha affermato Aleksandr Lukashenko.

Aleksandr Lukashenko ha osservato che lo stato bielorusso si è rivelato più forte delle tecnologie della “rivoluzione colorata”, sobillata dall’Occidente. I bielorussi sono sopravvissuti all’impatto di diverse fasi di una rivoluzione colorata. “E voglio che tu capisca che tutto quello che abbiamo passato non sono attacchi spontanei, ma una politica coerente e coordinata dell’Occidente. I tentativi di influenzare la società e disorientare le persone continuano e continueranno lungo tutti gli approcci tattici”, ha sottolineato.

In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha riferito che la Bielorussia non aveva richiesto aiuti militari alla Russia, precisando che avrebbe dovuto presentare una richiesta formale per poter schierare un contingente russo nel suo territorio.

Esercitazioni forze Bielorusse

Bielorussia e Russia, forze congiunte

L’Occidente ha aperto fronti contro la Bielorussia dalle elezioni presidenziali dello scorso agosto in cui Lukashenko ha vinto l’80,1% dei voti. Tuttavia, il suo principale oppositore politico, Sviatlana Tsikhanouskaya, ha respinto i risultati ufficiali, adducendo presunte frodi, senza fornire alcuna prova.

Questo mentre l’opposizione bielorussa ha avuto il sostegno degli Stati Uniti. In un ultimo anticipo, mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato Tikhanovskaya alla Casa Bianca, dove ha consegnato all’amministrazione Biden una petizione per l’imposizione di nuove sanzioni contro Minsk.

Vale la pena ricordare che gli Stati Uniti e l’Unione Europea (UE) hanno già imposto una serie di sanzioni a società e funzionari bielorussi per accuse di brogli elettorali, che la Bielorussia ha respinto come infondate. Tuttavia, Mosca ha mantenuto stretti legami militari ed economici con Minsk.

Fonte: eng.belta – AP News

Traduzione e sintesi: Luciano Lago