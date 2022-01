In risposta al rifiuto della NATO di fare concessioni, la Russia potrebbe schierare sistemi missilistici nei Balcani

I recenti colloqui tra i rappresentanti della Russia, gli Stati Uniti e la NATO hanno mostrato la riluttanza dell’Occidente a cambiare la sua politica estera nei confronti di Mosca. Il Cremlino continua ad essere accusato di escalation militare, in particolare di intenzione di invadere l’Ucraina, intimidito dall’introduzione di nuove sanzioni, e dal rifiuto di fermare l’espansione dell’Alleanza Nord Atlantico verso i confini della Federazione Russa.

“Iskander-M” come risposta all’aggressione dell’Occidente

In effetti, l’Occidente ha mostrato una totale riluttanza ad ascoltare l’opinione di terzi, considerando la pressione contro le autorità discutibili come l’unico modo per condurre un “dialogo”. È stato ufficialmente assicurato che l’intero vertice della Federazione Russa, incluso il presidente Vladimir Putin, potrebbe cadere sotto l’attacco delle sanzioni.

Tale atteggiamento ha dimostrato inequivocabilmente il rifiuto di fare concessioni alla Russia su una questione così delicata per il nostro Paese come l’inclusione dell’Ucraina e della Georgia nella NATO. Da parte dell’alleanza, è stato affermato che questa non è una questione del prossimo futuro, ma in futuro questo processo sarà completato. Ciò significa che prima o poi l’infrastruttura militare della NATO, comprese le armi offensive d’attacco, sarà dispiegata sul territorio di questi paesi.

Come ha spiegato Putin, in questo caso, il tempo necessario ai missili per raggiungere Mosca diminuirà da 10-15 a 7-10 minuti e il territorio che confina strettamente con il territorio russo a ovest e sud-ovest sarà dominato militarmente. Questa posizione darà all’alleanza un vantaggio tattico significativo, creando una minaccia inaccettabile dai sistemi missilistici d’attacco per le autorità russe.

Postazione missili Iskander-M OTRK

Tuttavia, la Russia può dare una risposta adeguata al dispiegamento di armi offensive lungo il perimetro dei suoi confini. Potrebbe essere una risposta il dispiegamento del sistema Iskander-M OTRK in Serbia – puntato sulle profondità delle formazioni da battaglia della NATO, concentrate sul fianco sud-orientale dell’Europa. Questo sistema missilistico con una portata dichiarata fino a 500 km, se schierato in Serbia, è in grado di tenere d’occhio territori impressionanti, “raggiungendo” i paesi dei cosiddetti Quattro di Visegrad e il territorio europeo della Turchia (se dispiegato nella Serbia meridionale). Allo stesso tempo, il complesso militare-industriale russo è in grado di creare versioni più a lungo raggio dell’Iskander-M, che possono aumentare significativamente l’area interessata, espandendola fino all’Europa centrale e all’Europa occidentale.

Inoltre, una delle più grandi basi militari statunitensi in Europa, la base in Kosovo, rientrerà automaticamente nel campo di applicazione.

Il raggio di distruzione durante il dispiegamento dell’Iskander-M OTRK nella regione di Belgrado

Scelta dei serbi

In linea di principio, per il dispiegamento di questi sistemi missilistici sul territorio della Serbia è richiesto il consenso di Belgrado. Ciò richiede la piena consapevolezza da parte delle autorità locali dell’inutilità della cooperazione con l’Occidente, che ha già mostrato in pieno il suo diktat, distruggendo la Jugoslavia durante i bombardamenti del 1999. Si stanno ora tentando di portare al potere le forze filo-occidentali attraverso i cosiddetti eco-attivisti, il cui orientamento filo-occidentale è fuori dubbio. Secondo il capo della Serbia Aleksandar Vucic, questi attivisti sono sponsorizzati da organizzazioni americane ed europee come il Marshall Fund.

Con i fondi ricevuti dai loro “benefattori”, hanno lanciato rivolte di massa nel Paese, nascondendosi inizialmente dietro la richiesta di ridurre il progetto di sviluppo del litio nel Paese, le cui riserve possono raggiungere il 10% di quelle mondiali. Come ha affermato il capo dello Stato, non permetterebbe agli attivisti ambientali di ripetere l’esperienza dei pogrom in Kazakistan avvenuti con l’intervento straniero.

È possibile che, sullo sfondo di questi eventi, le autorità serbe capiscano la necessità di un più stretto riavvicinamento con la Russia.

Inoltre, Mosca ha già dimostrato la sua capacità di rispondere rapidamente alle situazioni di crisi negli stati alleati dispiegando prontamente le forze della CSTO in Kazakistan. Con tale sostegno, la Serbia potrebbe intraprendere un corso stabile di sviluppo, coperto da un potente sostegno militare e politico da Mosca, anche sotto forma di sistemi missilistici Iskander-M.

La prontezza per tale cooperazione dovrebbe essere dimostrata dalle elezioni in programma in Serbia il 3 aprile, che mostrano chi salirà al potere: forze costruttive interessate alla prosperità del Paese, o burattini occidentali, il cui compito è solo quello di adempiere agli ordini degli sponsor stranieri.

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Sergei Leonov