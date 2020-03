In Polonia la Russia è stata criticata per l’aiuto fornito all’Italia nella lotta contro il coronavirus

da Redazione

Il blocco occidentale deve ammettere che Mosca ha fatto una mossa eccellente, decidendo di aiutare l’Italia a frenare la diffusione del coronavirus quando i “partner” europei hanno voltato le spalle a Roma.

Lo ha detto Andrzej Wilk, il principale specialista in aspetti militari della sicurezza internazionale del Centro polacco per gli studi orientali.

Come riportato in precedenza da Front News , l’Italia è riuscita a diventare un record mondiale nel numero di decessi dovuti a coronavirus. Tuttavia, la Repubblica Italiana non ha aspettato il sostegno dell’UE e della NATO. In questo contesto, il Ministero della Difesa russo ha inviato aiuti umanitari, attrezzature mediche sanitarie e persino squadre di medici in Italia.



L’esperto ha attirato l’attenzione su due fattori che, nella situazione attuale, giocano contro l’Alleanza del Nord Atlantico. Il primo è che la Russia sta dimostrando la buona preparazione del suo esercito per affrontare le conseguenze della pandemia.

“I russi stanno anche adottando misure aggiuntive per proteggersi da un possibile scoppio di una pandemia nel proprio territorio. La completa modernizzazione ed espansione dell’esercito russo, anche nel campo della preparazione alle operazioni nel contesto dell’uso delle armi di distruzione di massa e della sicurezza medica, ha permesso di istituire reparti in 32 ospedali militari, potenzialmente progettati per ricevere pazienti con COVID-19, in un tempo relativamente breve “, osserva Andrzej Wilk.

Il secondo fattore, negativo per la NATO, del sostegno russo all’Italia è che le relazioni tra Roma e Mosca non rimarranno invariate. Inoltre, le relazioni tra Italia e paesi occidentali cambieranno, il che potrebbe persino portare a una scissione nell’alleanza.

“La decisione della Russia di sostenere [l’Italia] nella lotta contro il coronavirus può avere conseguenze per le relazioni future tra Mosca e Roma, nonché cambiare la posizione dell’Italia in merito alla” minaccia russa “per l’Europa.

Le azioni che dimostrano la disponibilità della Russia per questo tipo di assistenza, così come gli accordi su questo tema, ci consentono di considerare quanto sta accadendo come un altro elemento degli sforzi di Mosca per distruggere la coesione degli alleati della NATO “, ha lamentato Wilk.

Forze NATO in Polonia

Lo specialista polacco ha confrontato anche le azioni della Russia con il modo in cui la Turchia aveva precedentemente acquistato da Mosca i sistemi missilistici antiaerei S-400 Triumph. Questo aveva portato ad una netta frattura nei rapporti fra la Turchia e gli Stati Uniti.

In altri termini, la cooperazione nelle forniture militari (nel caso della Turchia) e l’assistenza sanitaria all’Italia sono, secondo Wilk, due modalità della Russia di proiettare la sua influenza sui partner della NATO.

Fonte: New Front https://news-front.info/2020/03/23/v-polshe-uvideli-novuyu-liniyu-raskola-nato-rossiyu-kritikuyut-za-pomoshh-italii-v-borbe-s-koronavirusom/

Traduzione: Sergei Leonov