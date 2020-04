In Piedi Sul Precipizio Della Legge Marziale

da Redazione





di Matthew Ehret Il

Nel mio recente documento “Why Assume There Will a 2020 Election” ?, ho colto l’occasione della crisi sfaccettata di oggi per rivisitare un importante sforzo di colpo di stato finanziato da Wall Street che avvenne nel 1933-34. Come ho spiegato in quel documento, questo colpo di stato dei banchieri era stato fortunatamente esposto da un generale patriottico di nome Smedley Darlington Butler, durante uno dei momenti più bui d’America e ha profondamente cambiato il corso della storia.

La trama di Deep State contro JFK

Il pericolo della guerra mondiale e un colpo di stato militare sorsero di nuovo durante l’amministrazione di breve durata di John F. Kennedy che si ritrovò bloccato in una lotta di vita o di morte non con la Russia, ma con il complesso industriale militare che era stato dominato dai numerosi dott. Strangeloves del Joint Chief of Staff e della CIA che credevano fanaticamente che l’America potesse vincere una guerra nucleare con la Russia.

I valorosi sforzi di Kennedy per raggiungere il dialogo con le sue controparti sovietiche, spostarsi verso la pace in Vietnam, il suo sostegno alla liberazione coloniale, la promozione dell’esplorazione spaziale e la difesa di un trattato sul divieto dei test nucleari lo avevano reso un bersaglio del Deep State del suo tempo. Durante quel periodo, questo sforzo era stato guidato dall’alto dai due più potenti avversari americani di JFK: da Allan Dulles (direttore della CIA) e dal generale Lyman Lemnitzer (capo del Joint Chiefs of Staff), Operazione Northwoods (un precursore definitivo del “lavoro interno” dell’11 settembre che JFK aveva sovvertito).

Come ha recentemente riferito lo storico Anton Chaitkin : “Lemnitzer aveva mostrato quello che la sua fazione considerava come le sue qualifiche per questo ruolo nell’agosto 1960, quando, come capo di stato maggiore dell’esercito, annunciò che l’esercito era pronto a” ristabilire l’ordine “negli Stati Uniti Stati dopo una guerra nucleare con l’Unione Sovietica – per riportare la normalità, proprio come fanno i militari dopo un’alluvione o una rivolta ”

Questo complotto fu dettagliato in un libro quasi immaginario scritto dai giornalisti investigativi Fletcher Knebel e Charles Bailey, pubblicato nel 1962 intitolato “Sette Giorni a maggio” e rapidamente trasformato in un film famoso con il supporto senza precedenti dello stesso JFK che ha dato alla troupe cinematografica e al regista John Frankenheimer pieno accesso alla Casa Bianca, consulenti e materiali per il film che credeva che ogni americano avrebbe dovuto vedere.

Nella storia, un luogotenente patriottico scopre i piani per il colpo di stato che dovrebbe svolgersi durante un vasto esercizio militare in base al quale un presidente che sta per concludere un trattato di disarmo con la Russia sarà reso inabile in un bunker mentre un regime militare prende il potere sull’America.

Tragicamente, quando il tenente era in grado di esporre la trama e salvare la nazione nella storia, al momento dell’uscita del film nel 1964, JFK era stato deposto con altri mezzi . Ora 56 anni dopo, la storia ha iniziato a ripetersi con caratteristiche distintamente del 21 ° secolo … e una svolta virale.

Il palcoscenico è di nuovo pronto per la legge marziale

Un altro presidente resistente al cambio di regime e allo scontro nucleare con Russia e Cina si trova oggi alla Casa Bianca sotto forma di Donald Trump.

Come nel 1933, il crollo finanziario di oggi minaccia di distruggere il tessuto sociale ed economico dell’America, e proprio come nel 1963 un potente complesso industriale militare e un sistema bancario privato gestiscono una rete di potere che si dedica al rovesciamento delle elezioni del 2016 con qualsiasi mezzo. La differenza più grande oggi è che una pandemia globale di coronavirus minaccia di essere il catalizzatore usato per giustificare la dittatura militare in America e un più ampio confronto nucleare con Russia e Cina.

Invece di nomi come “Dulles” o “Lemnitzer”, i direttori dei colpi di stato odierni presentano nomi come “Pompeo” e “O’Shawnessy” … entrambi gli asset Deep State altamente posizionati al 3 ° e 4 ° posto per assumere la presidenza alla caduta di un capo.

Essendo scivolato silenziosamente sotto il radar quattro settimane fa, il governo americano ha approvato un nuovo protocollo di emergenza che amplia notevolmente i poteri e le procedure della legge marziale in “Continuità del governo” che deve essere preso molto sul serio. Questi nuovi protocolli si occupano a lungo dell’innesco della Legge Marziale se la nazione diventasse ingovernabile attraverso una varietà di scenari prevedibili che COVID-19 ha scatenato, come la “violenza indesiderata” causata da “carenza di cibo, caos finanziario” o anche se il Presidente , Il Vice Presidente e il Segretario di Stato diventano tutti inabili per qualsiasi motivo.

Sala di comando militare

Anche se questo atto è stato classificato “Above Top Secret”, un rapporto di Newsweek del 18 marzo sorprendentemente approfondito di William Arkin ha documentato come il “Comandante di combattimento” del Comando Nord degli Stati Uniti (NORTHCOM) prenderà immediatamente il potere come parte della “Continuità del governo” procedure che hanno assunto dimensioni mostruose sotto il controllo di Dick Cheney sulla scia dell’11 settembre. Secondo Newsweek, il nuovo regolamento elaborato dai capi congiunti afferma che i militari possono assumere il controllo laddove “le autorità locali debitamente costituite non sono in grado di controllare la situazione” anche quando “l’autorizzazione del presidente è impossibile”.

Arkin descrive i nuovi protocolli per “devolvere” la leadership ai funzionari di secondo livello in località remote e in quarantena. “

Il generale O’Shawnessy, (ex vice comandante delle Nazioni Unite in Corea) attualmente raddoppia il suo incarico come capo del comando di difesa aerospaziale nordamericana (NORAD) e ha dedicato i suoi ultimi 14 mesi alla promozione di uno scontro militare sull’Artico che ha descritto come “il nuovo fronte della nostra difesa nazionale” contro la Russia e la Cina che sono “determinati a sfruttare il potenziale economico e strategico della regione”.

NORTHCOM è diventato operativo il 1 ° ottobre 2002 come parte dell’acquisizione dei Neocon in America. Questo colpo di stato neocon, giunto a compimento con l’11 settembre, era governato da un manifesto intitolato “Progetto per un nuovo secolo americano”( Project for a New American Century ) che prevedeva una Pax Americana di misure statali di polizia in patria, cambio di regime all’estero e contenimento di una Cina e Russia in ascesa sotto una credenza religiosa in un ordine mondiale unipolare.

Questa organizzazione continentale si interfaccia strettamente sia con la FEMA che con il Dipartimento della Sicurezza interna, e ricevette un’ampia giurisdizione che abbracciava non solo gli Stati Uniti, ma anche Messico, Canada, Porto Rico e Bahamas, fungendo da “principale difensore di un’invasione dell’America”. NORTHCOM si interfaccia strettamente con lo stato profondo ospitando personale dell’FBI, della CIA, dell’NSA e della Defense Intelligence Agency nella sua sede ed è responsabile della protezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario di Stato.

National Guard USA

Più di recente, RT ha riferito il 28 marzo che O’Shawnessy ha ordinato a squadre di “personale essenziale” in profondità in ampi bunker a 650 metri sotto la superficie di Cheyenne Mountain, in Colorado, di “attendere la crisi COVID-19”. Annunciando questa missione segreta, il Generale ha twittato “I nostri professionisti dedicati del NORAD e del NORTHCOM Command and control watch hanno lasciato le loro case, salutato le loro famiglie e sono isolati da tutti per assicurarsi che possano sorvegliare ogni giorno per difendere la nostra patria “.

Ad altro personale militare è stato vietato il viaggio e gli è stato comandato di rimanere vicino alle loro basi pronte all’azione e dal 30 marzo oltre 14 600 forze della Guardia Nazionale sono state dispiegate in tutti i 50 stati. Sebbene al momento non possano impegnarsi in attività di polizia a causa della legge americana del Posse Comitatus del 1878 , la legge marziale renderebbe nulla tale disposizione.

È anche degno di nota il fatto che solo un giorno dopo che il Coronavirus è stato etichettato come “emergenza sanitaria pubblica internazionale” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio, il segretario alla Difesa Mark Esper ha approvato piani di pandemia a livello nazionale e ha avvertito il NORTHCOM di “prepararsi a schierare”.

Questo autore non crede che sia una coincidenza il fatto che le voci patriottiche che sarebbero tipicamente contrarie a tale agenda della Legge marziale siano state portate fuori dalla vita pubblica a causa del caos che emerge dal Coronavirus con la forzatura della diagnosi COVID-19 del senatore Ron Paul del 22 marzo, lui in quarantena e l’ingenua politicamente Tulsi Gabbard si ritirano dalla corsa presidenziale per “essere preparati per le funzioni di guardia nazionale”. Non è molto difficile immaginare una diagnosi COVID-19, reale o inventata per portare il Presidente e gli altri membri del governo fuori sede con un preavviso.

Il tempo sta per scadere per l’America e solo un’azione coraggiosa e decisa, intrapresa con coraggio e rapidità, può cambiare il corso dell’auto-annientamento su cui ora si trova la repubblica.

I presidenti Xi Jinping e Putin hanno aperto le braccia per accogliere l’America e le altre nazioni occidentali nel loro nuovo sistema multipolare che non è costruito su un culto del denaro o del militarismo, ma piuttosto sulla cooperazione e sulla crescita reciproca creativa. La collaborazione del Project Airbridge tra Cina e Stati Uniti è iniziata nell’ambito della Health Silk Road portando milioni di forniture mediche in America. Nel frattempo una brillante coalizione di ex capi di stato latinoamericani ha chiesto la creazione di un nuovo giusto ordine economico e giubileo del debito come risposta al fallimento del sistema neoliberista che illumina di luce l’attuale triplice pericolo di collasso economico, guerra e legge marziale.

Matthew Ehret è il caporedattore della Canadian Patriot Review , un esperto BRI sul discorso tattico , e ha scritto 3 volumi della serie di libri “Untold History of Canada” . Nel 2019 ha co-fondato la Rising Tide Foundation di Montreal e può essere raggiunto a matt.ehret@tutamail.com

Fonte: Fort Russ

Traduzione: Luciano Lago