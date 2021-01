In Messico, un Cardinale denuncia il Complotto Globalista

da Redazione

di Olivier Demeulenaere.

Secondo mons. Juan Sandoval Íñiguez, il coronavirus è “un complotto della massoneria globalista per imporre un regime dittatoriale planetario”.

Facebook ha censurato un video del cardinale Juan Sandoval Íñiguez, arcivescovo emerito di Guadalajara, per aver suggerito che i leader globalisti sfruttano la “Corona-isteria” per stabilire una governance globale.

Nel video di nove minuti e mezzo del 12 gennaio 2020, intitolato ” Intrigo di un nuovo ordine mondiale “, il Cardinale inizia dicendo:

“Cari amici, durerà a lungo. Questa pandemia non finirà tra un mese o due, forse non quest’anno, forse non tra tre, quattro, cinque, sei anni. È quello che vogliono questi uomini. Sarà un lungo viaggio.

È una situazione difficile, molto difficile … Non l’abbiamo mai visto nella storia umana …

Bill Gates è un profeta e predice il futuro, ha proseguito ironicamente il cardinale, e non solo ha predetto l’arrivo del coronavirus, ma ha anche avvertito di una possibile futura pandemia di vaiolo ”.

Durante la “pandemia”, il cardinale Sandoval ha criticato la chiusura di attività e servizi come misure sproporzionate per frenare la diffusione del virus.

“Quello che stanno cercando è un governo mondiale, un nuovo ordine mondiale”, dice il cardinale nel video.

Cardinale di Gualajara, Messico

“Vogliono un unico governo mondiale, un solo esercito, una moneta unica, un’unica economia e anche un’unica religione – non sarà certamente la religione cristiana”, ha detto. “Sarà la religione di Madre Terra, in nome dell’umanità e della fratellanza universale.

A tal fine, le pandemie servono ad indebolire le nazioni; li impoveriscono e li indebitano, il che fa diminuire i loro risparmi …

Inoltre indeboliscono l’istruzione, chiudendo le scuole e sostituendole con l’istruzione a distanza …

Queste pandemie ostacolano anche la pratica religiosa, come abbiamo visto l’anno scorso …



Chiudono le chiese, riducono il numero di persone che possono adorare il Salvatore e pregare….

Ma soprattutto creano paura, una paura terribile tra la gente “, ha detto Sandoval.

Secondo estratti da un articolo di Breitbart :

fonte: https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/

Traduzione: Luciano Lago