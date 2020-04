In memoriam di Giulietto Chiesa

da Redazione

di Luciano Lago

Ci arriva la triste notizia della scomparsa di Giulietto Chiesa. un nostro amico e un grande giornalista.

Non possiamo non esprimere un ricordo della sua figura e della sua grande professionalità.

Giulietto Chiesa era una voce libera, una testa pensante ed un personaggio scomodo che scriveva e parlava da uomo libero e questo gli ha procurato molte critiche e feroci censure dalle guardie bianche del Pensiero Unico e del “politicamente corretto”.

Nonostante l’emarginazione subita dall’apparato dei media di sistema, Giulietto Chiesa si era ritagliato un suo spazio nella controinformazione e da ultimo aveva costituito la sua radio sul web, Pandora TV, con cui faceva circolare le sue idee.

Di lui si ricordano i tanti libri scritti e le collaborazioni con varie testate giornalistiche, prima di subire l’onta della emarginazione. Nonostante questo Giulietto non si era piegato al potere per convenienza e opportunismo, come tanti suoi ex colleghi della carta stampata.



Personalmente ho avuto l’onore di presentarlo e fare qualche conferenza con lui e per tale motivo posto qui di seguito quella memorabile conferenza fatta sul tema di sovranità nazionale e NATO svoltasi presso il Circolo La Terra dei Padri a Modena.

Riposi in Pace RiP………….

Conferenza presso La Terra dei Padri con Giulietto Chiesa, Ouday Ramadan e prof. Morganti. Presenta Luciano Lago

N.B. Condoglianze alla famiglia……