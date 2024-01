In Israele, tra gli intellettuali, circola la sensazione di essere entrati in un tunnel senza uscita

di Alfredo Jalife Rahme

Anche la guerra di Israele contro Hamas a Gaza costituisce un campo di idee dietro i suoi attori. Ad attirare l’attenzione è stata la luminosa intervista del celebre storico israeliano Moshe Zimmermann – con la doppia n, poiché gli Yekke, ebrei di lingua tedesca, sono soliti eliminare una n per differenziarsi dalla popolazione autoctona–, professore emerito all’Università Ebraica di Gerusalemme ed esperto di storia degli ebrei in Germania ( https://bit.ly/4aMLIeL ).

Nella sua inquietante intervista con Ofer Aderet, del quotidiano anti-Netanyahu Haaretz, Zimmermann, 80 anni, dimostra l’involontaria naturale convergenza tra nazismo e sionismo.

Al di là del pogrom, presumibilmente perpetrato da Hamas l’iconico 7 ottobre – ora ci sono dati che si trattasse di una direttiva Hanibal dell’esercito israeliano ( https://bit.ly/4aBO5B4 ) –, cosa che lui stesso accetta implicitamente, da questo Zimmermann deduce il fallimento dello Stato sionista e del sionismo e giudica il 7 ottobre un punto di svolta .

Zimmermann afferma che “la soluzione sionista non è realmente una soluzione. Siamo arrivati ​​a una situazione in cui il popolo ebraico di Sion vive in una condizione di totale insicurezza”, mentre Israele provoca una riduzione della sicurezza degli ebrei della diaspora . Quindi la soluzione sionista è molto carente . Dal suo naturale solipsismo israeliano, Zimmermann spiega che la nazione ebraica in terra d’Israele ha attraversato un processo di nazionalismo, razzismo (sic) ed etnocentrismo. Ha creato una situazione di incapacità di raggiungere un modus vivendi con il mondo dei suoi vicini, in contrasto con i primi sionisti che cercavano uno stato binazionale (sic), invece della loro attuale guerra eterna .

Proteste contro il genocidio in Gran Bretagna

Si esprime a favore della soluzione molto utopica dei due Stati, con una federazione laica di tipo europeo – riconosce che nel mondo musulmano ed ebraico la religione è diventata influente e fondamentalista – e ricorda che otto anni fa Netanyahu annunciò che Israele avrebbe vissuto sempre con la spada sguainata. Egli analizza la sua forza concettuale di ricercatore dell’evoluzione del nazismo a partire dalla Repubblica di Weimar, dove la democrazia fu messa in pericolo da forze autoritarie, nazionaliste, razziste e revisioniste, il cui calendario è sincronizzato con l’Israele del 2023, che oggi incarna una caquistocrazia (governo del peggio) . Egli critica il colpo di stato dall’alto che descrive magnificamente la situazione in Israele, dove sono in pericolo la separazione dei poteri, l’indipendenza della magistratura e i diritti degli individui .

Aderet rivela che lo storico sta portando avanti un nuovo progetto di ricerca : lo studio dei paesi impazziti , che spiega come i paesi deviano dalla loro rotta e diventano estremisti .

Così, secondo Zimmermann, l’occupazione in Germania, impazzita nel 1933 fino a decretarne l’autodistruzione (sic), e l’occupazione con sviluppi sorprendenti nella società ebraica e israeliana (sic), mi hanno portato a occuparmi di questo fenomeno transumano (megasic): società che a un certo punto escono dai binari o semplicemente impazziscono . Un concetto geniale! Zimmermann sostiene che “Israele impazzì all’inizio del 1967 quando l’idea del territorio biblico cominciò a dominarlo politicamente. La storia della Grande Israele e degli insediamenti neocoloniali è la storia di una società che diventa ostaggio del suo romanticismo biblico che trascina l’intera società alla sua perdizione”. Zimmermann si chiede: come possono queste società, istruite e razionali, essere spazzate via da atti collettivi di follia?

Non lo dice lui, ma è il denominatore comune, a mio modesto parere, del comico kazariano Zelenskyj – di una micro-minoranza ucraina e del suo “grande Israele” manipolato da interessi geopolitici stranieri russofobi –, del Primo Ministro Netanyahu e del caduto in disgrazia il Presidente argentino Milei: i tre fanatici della setta cabalistica Khazariana Lubavitch/Chabad ( http://bit.ly /48u972B ).

Fonte: La Jornada.com

Traduzione: Luciano Lago