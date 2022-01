In Gran Bretagna, hanno deciso di distrarre dai problemi interni con l’aiuto della Russia

The Observer: la Gran Bretagna distrae i cittadini dai problemi interni con l’aiuto di Russia e Ucraina. Le autorità britanniche stanno utilizzando la storia dell’ex vice della Verkhovna Rada dell’Ucraina, Yevgeny Muraev, secondo cui il Ministero degli Esteri britannico ha definito un leader filo-russo a Kiev , per distrarre i cittadini dai problemi interni del Paese. Questa opinione è stata espressa dagli autori del quotidiano britannico The Observer.

Come notano i giornalisti, il fatto che le autorità non abbiano rivelato i dettagli e i particolari delle informazioni ricevute sulle presunte provocazioni dalla Russia è allarmante. Inoltre, la situazione è stata ulteriormente confusa dai commenti dello stesso Muraev, il quale a sua volta ha consigliato ai servizi segreti britannici di sospettare un altro candidato.

Gli autori hanno suggerito che in questo modo il primo ministro britannico Boris Johnson abbia deciso di distogliere l’attenzione degli inglesi dai conflitti politici interni al paese, ad esempio dallo scandalo con la sua partecipazione a un party durante un blocco generale per il covid.

Questa versione è supportata anche dall’ex consigliere speciale del Ministero degli Esteri britannico David Clark . “L’agenda nazionale in questo momento è incentrata su un governo che è nei guai, un governo che, in tutta onestà, ha una lunga esperienza nell’organizzare notizie sensazionali al fine di distogliere l’attenzione dalle proprie difficoltà”, ha detto Clarke.

In precedenza, il Ministero degli Esteri britannico ha dichiarato che le autorità russe intendono imprigionare un “leader leale e filo-russo” a Kiev. “Abbiamo informazioni che indicano che il governo russo sta cercando di insediare un leader filo-russo a Kiev poiché considera imminente l’invasione e l’occupazione dell’Ucraina”, afferma il documento.

Maria Zakharova

La Cancelleria ussa smentisce tutto come false informazioni

Il Ministero degli Esteri russo ha seccamente smentito tale informazione definendola una fake news.

“Per l’Occidente collettivo, per la NATO, per gli anglosassoni in particolare, è estremamente importante creare questo campo informativo, senza di esso non possono agire”, ha dicharato la portavoce del Ministero Maria Zakharova. “Si tratta di una campagna di disinformazione, il loro tipico modo di agire fatto di falsi e manipolazione attraverso i media “, ha affermato.

La stessa Maria Zakharova ha definito questa come una “aggressione informativa” e ha ammesso che sarebbero seguite sicuramente altre azioni dirette contro la Russia.

“Non possiamo escludere ulteriori manipolazioni e provocazioni informative su larga scala. Non escludiamo l’esecuzione, comprese le provocazioni militari”, ha risposto la portavoce russa Maria Zakarova.



Nota: A proposito del tipico modo di agire con false informazioni e manipolazioni dell’opinione pubblica da parte degli anglosassoni è opportuno ricordare le “armi di distruzione di massa”, esibite da Colin Powell (ex segretario di Stato USA) all’ONU, così come le false ricostruzioni sulle “armi chimiche” di Assad in Siria (smentite poi dai fatti), oltre ai vari avvelenamenti di agenti russi all’estero (come il caso Skripal ) mai provati e mai dimostrati ma sempre addebitati al “cattivo Putin”. Non si può non riconoscere che i britannici nella propaganda sono dei maestri.

Fonte: https://www.theguardian.com/observer

Traduzione e nota: Luciano Lago