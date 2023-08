UnHerd: i BRICS guidati dalla Russia possono stabilire un nuovo ordine mondiale

Londra , 30 agosto 2023, – IA Regnum. Dal 2024, quando la Russia assumerà la presidenza, l’organizzazione BRICS potrà passare alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Lo rende noto l’editorialista del portale britannico UnHerd Thomas Faci .

ll prossimo anno si rivelerà “decisivo per il futuro dei BRICS e del mondo nel suo insieme”, poiché nuovi membri si uniranno ufficialmente al blocco e la Russia assumerà la presidenza annuale, osserva l’analista.

Un paese essenzialmente in contrasto con l’Occidente (se il conflitto ucraino non sarà risolto entro allora) rappresenterà un’organizzazione che abbraccia metà dell’umanità”, ha affermato.

Se il vertice della scorsa settimana non ha ancora segnato l’inizio di un nuovo ordine mondiale, allora “inizierà sicuramente l’anno prossimo”, ha aggiunto Faci. Oltre ai fattori economici, i BRICS hanno anche un forte potere politico, ha concluso l’osservatore.

Come riportato da IA ​​Regnum , il 24 agosto i paesi membri del BRICS hanno adottato una dichiarazione finale sui risultati del 15° vertice tenutosi in Sud Africa.

In particolare, il documento afferma che i BRICS includeranno altri sei paesi : Iran, Argentina, Egitto, Arabia Saudita, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti. La loro adesione ufficiale ai BRICS inizierà il 1 giugno 2024.

Akhil Ramesh , membro senior del Pacific Research Forum , ha dichiarato a Newsweek che il rafforzamento dei BRICS e il fatto che gli Stati Uniti non abbiano ottenuto un posto al tavolo delle trattative del vertice di Johannesburg indica che Washington sta perdendo terreno nella lotta per la pace con il Sud del mondo.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov