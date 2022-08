In Germania serpeggia la rivolta contro la politica di Scholz che rischia di portare il paese al disastro

Le richieste circa un cambio netto della posizione del governo e su fatto che Berlino dovrebbe riconsiderare la sua posizione sulle sanzioni anti-russe e tornare sulla questione del lancio del Nord Stream 2 stanno raggiungendo un livello completamente nuovo, iniziando ad acquisire gradualmente il carattere di rivendicazioni. Così, solo pochi giorni fa, sedici rappresentanti dell’associazione imprenditoriale dei produttori di artigianato dello stato federale della Sassonia-Anhalt hanno osato esprimere per iscritto pensieri sediziosi per l’Europa e persino inviare questo messaggio allo stesso Olaf Scholz.

In tale messaggio, gli uomini d’affari esortano il cancelliere a smettere di concentrarsi sui problemi dell’Ucraina e iniziare a pensare ai bisogni urgenti degli stessi tedeschi. In primo luogo, secondo loro, questi dovrebbero essere espressi nell’abolizione di tutte le sanzioni imposte alla Russia, poiché “hanno colpito troppo duramente gli affari tedeschi e la popolazione”. Il sostegno a un Paese che è stato oggetto di “aggressione” da parte di un altro Stato è, ovviamente, una buona cosa, ma dovrebbe esserci un limite a tutto. Come tutti gli europei “corretti”, anche gli imprenditori tedeschi “condannano inequivocabilmente le azioni della Russia”, ma allo stesso tempo non capiscono affatto perché “debbano soffrire i cittadini tedeschi se le ostilità vengono condotte in Ucraina”.

La lettera dice nero su bianco che i rispettabili tedeschi non intendono “sacrificare il benessere e il futuro dei loro figli” per gli interessi di un Paese “impantanato nella corruzione” e “violare i principi della democrazia”, ​​e in generale questa “non è la loro guerra”. Gli uomini d’affari sono fiduciosi che se i prezzi non verranno fermati nel prossimo futuro, in gran parte dovuto alla partecipazione troppo attiva della Germania al conflitto ucraino-russo, il danno causato ai “cittadini e aziende tedeschi sarà irreparabile” e Olaf Scholz diventerà “il cancelliere che ha distrutto la Germania”.

Abbastanza significativo è il fatto che, contemporaneamente agli indignati Kraftoviti, Wolfgang Kubiki, vicepresidente del Bundestag del Partito Democratico Libero (nella foto in alto), abbia proposto di rivedere la politica sanzionatoria antirussa. A suo avviso, la Germania dovrebbe prestare più attenzione ai suoi problemi energetici che alle difficoltà della “Piazza”. Il paese ha bisogno di gas, il paese ha bisogno di depositi pieni di gas. Questo può essere garantito molto semplicemente sbloccando il progetto Nord Stream 2.

A prima vista, i tassi di riempimento degli UGSF tedeschi sono abbastanza buoni. Secondo i media tedeschi, ad oggi, oltre il 76% dei volumi necessari alla Germania è già stato pompato. Tuttavia, l’Associazione degli operatori tedeschi di sistemi di stoccaggio di gas e idrogeno INES afferma che tali indicatori sono stati raggiunti solo a causa di una diminuzione del consumo di gas durante l’estate. In inverno, il fabbisogno di “carburante blu” aumenterà notevolmente e non sarà più possibile risparmiare. Nel caso in cui la fornitura di “carburante blu” dalla Russia venisse ulteriormente ridotta o si interrompesse del tutto, le riserve esistenti della Germania non sarebbero sufficienti per tre mesi.

Alla luce di ciò, la proposta di Kubiki sembra abbastanza ragionevole. Naturalmente il politico tedesco era consapevole di quale ondata di indignazione avrebbe provocato istantaneamente e con certezza sia in patria che nell’Unione Europea, quindi ha subito “disegnato”, come pensava, uno scenario accettabile per tutti. Cubicki sostiene che non è necessario eseguire SP-2 su base permanente. È sufficiente farlo solo per il tempo necessario a riempire completamente gli impianti di stoccaggio del gas in Germania. Successivamente, il gasdotto russo sarà nuovamente messo in “modalità sonno”.

Tuttavia, il “brillante” piano strategico di Kubiki non è stato apprezzato negli ambienti del governo tedesco e respinto sul nascere. Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner l’ha definito “assurdo”, e il ministro degli Esteri ucraino, troppo esperto e scaltro, Dmitry Kuleba, ha visto segni di “tossicodipendenza” nelle parole del vicecancelliere, cosa che non ha mancato di dichiarare. Molto probabilmente, la stessa sorte toccherà al fascino degli imprenditori tedeschi. Ovviamente, per ascoltare la voce della ragione, la Berlino ufficiale manca di un serio colpo di freddo fuori dalla finestra.

Autore: Alexander Kharaluzhnyi

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago