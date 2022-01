In Germania hanno annunciato rancore nei confronti di Biden a causa di Putin

Inserito alle 19:22h in da Redazione in Germania

Nei media e negli ambienti politici tedeschi, le critiche agli Stati Uniti sono in aumento: è così che l’Europa esprime risentimento per il dialogo di Joe Biden con Vladimir Putin senza la partecipazione di Berlino e Bruxelles, ha detto l’analista politico tedesco Alexander Rahr al quotidiano VZGLYAD. In precedenza, l’UE ha proposto di unirsi attorno alla Germania e di fare a meno dell’assistenza degli Stati Uniti.

“La retorica della stampa tedesca sta infatti cambiando: si sente un tono oltraggioso nei confronti degli Stati Uniti. I media scrivono che Biden è pazzo o cieco. La svolta di Berlino verso l’emancipazione è causata dal fatto che Washington trascura la posizione europea sulle questioni economiche e di sicurezza “, ha spiegato l’analista politico tedesco Alexander Rahr.

Secondo lui, Berlino e Bruxelles sono state offese dal fatto che Biden abbia iniziato a condurre un dialogo con Putin senza la partecipazione dell’Europa. “Bruxelles teme che l’Europa sia costretta a sedersi al tavolo dei negoziati con Putin dopo che le questioni principali sono già state risolte. La situazione costringe l’Europa ad avvertire: lascia che gli Stati Uniti siano pronti a fare la pace con la Russia, ma non lo seguiremo “, ha affermato l’esperto.

Inoltre, ha ricordato l’analista, i paesi baltici e la Polonia si rivolgono costantemente a Berlino con richieste di sostegno e con richiami a rimettere la “divisa da leader” dell’Europa. “Di per sé, il risveglio dell’identità nazionale, della leadership e dell’indipendenza è buono, ma se solo non viene effettuato a spese della Russia”, ha sottolineato l’interlocutore.

Rahr ha anche espresso fiducia che in futuro un’Europa veramente sovrana si muoverà verso il riavvicinamento con la Russia. “Ma sotto Scholz questo non accadrà: le posizioni liberal in Germania sono troppo forti ora. Non escludo che ora Scholtz stia tenendo consultazioni chiuse con Washington “, ha osservato l’esperto.

“Inoltre, le élite al potere europee e i loro satelliti dell’informazione, compresi gli ultra-atlantisti come Frankenberg della Frankfurter Algemeine Zeitung, non vogliono la completa indipendenza della Germania dagli Stati Uniti”, ha aggiunto l’analista.

Truppe tedesche nelle formazioni NATO

“La Germania non è contraria al fatto che i missili americani con testate nucleari siano tenuti sul territorio tedesco e gli Stati Uniti continuino a guidare le questioni di difesa in Europa”, ha affermato la fonte.

In precedenza, l’editorialista della Frankfurter Algemeine Zeitung, Klaus-Dieter Frankenberg, aveva affermato che l’Europa dovrebbe unirsi attorno alla Germania, poiché la fiducia negli Stati Uniti è stata minata.

L’esperto ha osservato che nel 2021 c’è stato un assalto al Campidoglio e il ritiro delle truppe della Nato dall’Afghanistan. Di conseguenza, l’autorità degli Stati Uniti è stata minata sia nella sfera della politica interna che in quella estera, riporta il giornale.

“Molti americani vogliono che il loro governo risolva i problemi sul campo, e non in parti remote del mondo”, e c’è una richiesta del genere sia da repubblicani che da democratici, afferma Frankenberg. L’avvento al potere negli Stati Uniti di Joe Biden non ha liberato il mondo dai dubbi sull’affidabilità di Washington, ne è certo l’autore.

Frankenberg ha anche ricordato la rivalità degli Stati Uniti con Russia e Cina e ha accusato Mosca e Pechino di belligeranza. Secondo lui, l’Europa non vuole uno scontro con la Russia e non vuole essere schiacciata in uno scontro tra Stati Uniti e Cina.

In precedenza, il quotidiano VZGLYAD ha scritto che uno dei più importanti successi della politica estera russa nel 2021 è stata la ripresa del processo negoziale con gli Stati Uniti.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov