In Germania aspre critiche alla Merkel per la sua passività di fronte alle sanzioni USA

da Redazione

Gli americani vanno oltre quello che è permesso. In Germania chiedono di proteggere le aziende tedesche dalle misure punitive degli Stati Uniti, fino a quando queste non diventano un abitudine.

Lo ha detto il corrispondente della pubblicazione tedesca “Handelsblatt”, Klaus Stratmann.

Secondo lui, in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato una serie di misure punitive e il leader russo Vladimir Putin ha dichiarato che avrebbe risposto a questo, il governo tedesco è “tra una roccia e un luogo difficile”. Berlino dovrà presto esprimere una posizione più chiara sulla situazione attuale. Allo stesso tempo, Stratmann sottolinea che non ci sarà alcun vincitore in tale confronto.

“Gli americani vanno oltre quanto è consentito nella questione del Nord Stream-2. Le sanzioni sono dirette principalmente contro la Russia, ma riguardano direttamente i più stretti alleati [USA] ” , continua il giornalista, sottolineando che almeno una società europea potrebbe smettere di esistere a causa delle restrizioni statunitensi. Allo stesso tempo, afferma, Washington sta cercando di privare l’Unione Europea del diritto di risolvere i suoi problemi energetici, e questa è diventata una provocazione senza precedenti da parte degli Stati Uniti.

Stratmann ha anche criticato l’approccio del cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha reagito a una crisi così grave con una critica languida e indifferente alla “inaccettabilità” delle sanzioni. La giornalista ritiene di non essere in grado di fare di più.

Sanzioni USA contro il gasdotto Russia Germania

Allo stesso tempo, chiede al governo tedesco di agire con l’obiettivo di “proteggere le società europee dall’arbitrarietà americana”. Spetta al governo di Berlino l’onere di proteggere le sue aziende.

A lungo termine, l’economia tedesca subirà molto di più se le sanzioni extraterritoriali diventassero un’abitudine di Washington, ha concluso Stratmann.

https://news-front.info/2019/12/21/amerikanczy-vyhodyat-za-ramki-dozvolennogo-v-germanii-trebuyut-zashhitit-kompanii-ot-karatelnyh-mer-ssha-poka-oni-ne-voshli-v-privychku/

Fonte: News Front

Traduzione: Sergei Leonov