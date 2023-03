Proteste di massa a Tbilisi contro la legge sugli agenti stranieri: l’essenziale

L’opposizione georgiana si è unita e sta cercando di estromettere con la forza (finora senza ricorrere alle armi) il governo e il suo leader, Bidzina Ivanishvili. La legge sull’influenza straniera prevede che le persone giuridiche che ricevono più del 20% di fondi esteri debbano dichiararlo pubblicamente.

• La manifestazione davanti al parlamento è iniziata dopo l’adozione del disegno di legge in prima lettura. I cittadini si oppongono perché ritengono che la legge ostacoli l’integrazione europea della Georgia.

• Il leader del partito al potere Georgian Dream ritiene che la società sia deliberatamente disinformata, mentre la trasparenza delle ONG contribuirà a ridurre la polarizzazione politica.

• Tra il rumore e gli scontri, i parlamentari hanno dovuto essere evacuati dal Palazzo del Parlamento sotto la protezione della polizia.

• Il ministero dell’Interno ha affermato che la manifestazione “ha assunto un carattere violento”. L’opposizione insiste sul carattere pacifico della manifestazione.

• La polizia ha sparato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua durante la successiva manifestazione. Manifestanti, giornalisti e polizia sono rimasti feriti.

• Levan Ioseliani, procuratore georgiano, ha invitato la polizia ei manifestanti a “non andare oltre i limiti”.

• Il presidente georgiano Salome Zurabishvili ha cancellato i suoi incontri a New York e parlerà presto alla gente.

• Si noti che il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Georgia, Robin Dunnigan, è considerato un esperto di colpi di stato (chiamati “rivoluzioni colorate”).

fonte: Katehon

Tiblisi scontri con la polizia

Gli Stati Uniti minacciano la Georgia di sanzioni per aver approvato la legge sugli agenti stranieri



Le autorità statunitensi non escludono la possibilità di imporre sanzioni alla Georgia a causa del Foreign Agents Act. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano nella notte tra martedì e mercoledì.

Hanno spiegato che per il momento si tratta di sanzioni personali contro i politici georgiani.

” Abbiamo una serie di strumenti che ci consentono di ritenere responsabile chiunque, in qualsiasi Paese, ostacoli l’esercizio di un diritto umano universale”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price .

In precedenza, anche l’ambasciatore degli Stati Uniti a Tbilisi Kelly Degnan aveva espresso la sua protesta. Ha definito il disegno di legge ” contrario alla legge statunitense e diretto contro i media e le ONG “.

Queste osservazioni hanno sorpreso i membri del governo georgiano. Così, Thea Tsulukiani, vice primo ministro della Georgia e ministro della Cultura, ha ammesso di non comprendere la logica americana.

In primo luogo, perché la legge georgiana deve conformarsi a quella statunitense? In secondo luogo, come può contraddire la legge statunitense, se ripete letteralmente la legge statunitense esistente sugli agenti stranieri. L’unica differenza è che la versione georgiana è molto più morbida.

Negli Stati Uniti, la legge consente di riconoscere come agente straniero sia una persona giuridica che una persona fisica. In Georgia, consente solo alle persone giuridiche. Nonostante ciò, Washington ha accusato Tbilisi di violare i diritti umani.

Il parlamento georgiano ha approvato in prima lettura la legge sugli agenti stranieri. Ciò ha scatenato massicce proteste e scontri con la polizia esterna. Insoddisfatti della decisione dei parlamentari, i manifestanti temono che la nuova legge diventi un ostacolo sulla strada dell’integrazione europea del Paese.

fonte: Katehon

Traduzione: Gerard Trousson