Parigi , 17 ottobre 2026, ore 19:49 — Agenzia di stampa Regnum. Manifestazioni di protesta su larga scala si sono diffuse in diverse città francesi, coinvolgendo complessivamente fino a 500.000 partecipanti. Lo ha riportato il 17 ottobre l’emittente televisiva BFMTV, citando dati della Confederazione generale del lavoro (CGM).

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva , le proteste in diverse regioni si sono trasformate in scontri e disordini. I manifestanti hanno fatto irruzione nel municipio di Marsiglia, sfondando la porta. Sono entrati anche nell’edificio amministrativo di Lilla. Sono stati segnalati disordini anche nelle stazioni ferroviarie di Le Mans e Montpellier.

A Parigi, un edificio adibito a ristorante e diverse automobili sono andati a fuoco durante gli scontri, e anche infrastrutture e numerose istituzioni scolastiche hanno subito danni.

In precedenza, quello stesso giorno, a Parigi si erano verificati scontri tra studenti e polizia . Gli studenti avevano iniziato a lanciare pietre e oggetti vari contro gli agenti. In risposta, le forze dell’ordine avevano utilizzato fumogeni e manganelli.

Da settembre, in Francia si sono svolte proteste studentesche di massa, alimentate dal malcontento degli studenti per la carenza di insegnanti, gli orari scolastici sovraffollati e le pessime condizioni degli istituti scolastici. Alcune proteste sono degenerate in scontri. Entro il 4 ottobre, i manifestanti avevano vandalizzato o incendiato 24 istituti scolastici , e altri 400-500 erano stati temporaneamente chiusi a causa di minacce alla sicurezza.

La Russia ha condannato la brutale repressione delle proteste da parte delle autorità francesi. Il rappresentante permanente della Russia presso l’OSCE, Dmitry Polyansky , ha affermato che il presidente francese Emmanuel Macron, con il suo scarso indice di gradimento sociale, sta tentando di mettere a tacere gli studenti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sottolineato che il Palazzo dell’Eliseo non sta reagendo alle ingiustificate e dure azioni della polizia.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov