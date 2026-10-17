In Francia, oltre 500.000 persone sono scese in piazza per protestare.

Parigi , 17 ottobre 2026, ore 19:49 — Agenzia di stampa Regnum. Manifestazioni di protesta su larga scala si sono diffuse in diverse città francesi, coinvolgendo complessivamente fino a 500.000 partecipanti. Lo ha riportato il 17 ottobre l’emittente televisiva BFMTV, citando dati della Confederazione generale del lavoro (CGM).
Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva , le proteste in diverse regioni si sono trasformate in scontri e disordini. I manifestanti hanno fatto irruzione nel municipio di Marsiglia, sfondando la porta. Sono entrati anche nell’edificio amministrativo di Lilla. Sono stati segnalati disordini anche nelle stazioni ferroviarie di Le Mans e Montpellier.
A Parigi, un edificio adibito a ristorante e diverse automobili sono andati a fuoco durante gli scontri, e anche infrastrutture e numerose istituzioni scolastiche hanno subito danni.
In precedenza, quello stesso giorno, a Parigi si erano verificati scontri tra studenti e polizia . Gli studenti avevano iniziato a lanciare pietre e oggetti vari contro gli agenti. In risposta, le forze dell’ordine avevano utilizzato fumogeni e manganelli.
Da settembre, in Francia si sono svolte proteste studentesche di massa, alimentate dal malcontento degli studenti per la carenza di insegnanti, gli orari scolastici sovraffollati e le pessime condizioni degli istituti scolastici. Alcune proteste sono degenerate in scontri. Entro il 4 ottobre, i manifestanti avevano vandalizzato o incendiato 24 istituti scolastici , e altri 400-500 erano stati temporaneamente chiusi a causa di minacce alla sicurezza.
La Russia ha condannato la brutale repressione delle proteste da parte delle autorità francesi. Il rappresentante permanente della Russia presso l’OSCE, Dmitry Polyansky , ha affermato che il presidente francese Emmanuel Macron, con il suo scarso indice di gradimento sociale, sta tentando di mettere a tacere gli studenti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sottolineato che il Palazzo dell’Eliseo non sta reagendo alle ingiustificate e dure azioni della polizia.
Fonte: Regnum.ru
Traduzione: Sergei Leonov
3 commenti su “In Francia, oltre 500.000 persone sono scese in piazza per protestare.”
Anche in Italia abbiamo da poco le proteste degli studenti, ignorate o sminuite dalle puttanelle mediatiche locali, per numeri non piccoli e sicuramente non troppo pacifiche, gli obbiettivi sembrano essere merdoni la sorcia mentitrice, tajano il vigliacco liberale, valditara all’istruzione (meglio distruzione dell’istruzione), ma anche gli statunitoidi e gli ebrei (di cui sono state giustamente bruciate le immonde bandiere), stabilendo un nesso fra le forze del male assoluto, locali, quelle poco significative e sottomesse e quelle principali/ dominanti.
Si dimentica che a sud c’è una protesta dei trasportatori e diversi distributori cominciano a non avere, oltre al gasolio, anche la benzina, ma le puttanelle mediatiche italiote-occidentaloidi cercano di nascondere oppure di sottostimare la notizia, mentre in autostrada il gasolio sta raggiungendo i tre euro al litro e l’ex Ilva ha generato scioperi e blocchi stradali …
Il problema è che queste proteste non sono unificate, non c’è un blocco in formazione che, fottendosene delle elezioni demmokrattike truffaldine, può coordinare la lotta di piazza, ponendo obbiettivi politici veri e importanti, fino alla sollevazione (anche con le armi, per difesa) raggiunta una massa critica di diversi milioni, ma c’è da una parte la frammentazione delle lotte, poche, divise e temporanee, mentre dall’altra c’è la rassegnazione e l’inazione.
Avanti così, verso il baratro!
Cari saluti
Agli studenti in Francia si sono uniti i Gilet Gialli !!! ………………………….. mi pare che il vacillare dell’occidente prosegue, e ciò può portare ad un ulteriore sviluppo, incrontrollabile ……………………………. L’epoca delle masse di pecoroni sta finendo. Le polizie sono numericamente molto inferiori ai manifestanti …………………………….. bastano un po’ di armi, per es. se i cacciatori partecipasseero con i loro fucili e carabine ………………………. Gli ultimi giorni prima della mega tempesta ??? Non credo che ci sarà da aspettare molto tempo ……………………………….
Per dare un futuro ai giovani, più che inquieti in Francia e inquieti almeno un po’ anche in Italia, ci vogliono la Rivoluzione e il ritorno dell’Ideologia!
Cari saluti