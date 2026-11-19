Un’ondata di proteste di massa ha travolto le principali città del continente, dalla Francia, al Belgio e alla Spagna, fino al Portogallo, alla Grecia e all’Albania.



Non esiste un movimento unitario, ma il malcontento deriva dall’aumento del costo della vita: carburante, energia e cibo costosi a fronte di salari stagnanti. I conflitti militari in Iran e Ucraina hanno fatto lievitare significativamente i prezzi dell’energia. La crisi abitativa, con alloggi inaccessibili a causa dell’aumento degli affitti e dei prezzi degli immobili, è accompagnata da un deterioramento della qualità dei servizi pubblici, dell’istruzione scolastica e universitaria, dalla carenza di insegnanti, dal degrado degli edifici scolastici e universitari e così via. A tutto ciò si aggiungono gli ingenti debiti pubblici e i deficit di bilancio.

L’Europa non è riuscita a resistere a quasi cinque anni di brutale e multiforme confronto con la Russia. Le sanzioni contro i prodotti e i mercati russi si sono dimostrate incompatibili con il normale funzionamento della società europea.

Il 20 ottobre, il New York Times ha concluso che proteste, rivolte e saccheggi derivano da uno stato di disperazione; i giovani si rendono conto di non avere alcuna speranza per un futuro migliore.

Nelle circostanze attuali, l’Unione Europea si comporta come una sorta di nano geopolitico, che si trova sempre più ai margini della politica mondiale.

Dalla Polonia giungono notizie allarmanti, dove le divergenze insanabili tra il presidente e il primo ministro hanno portato il Paese sull’orlo di una guerra civile.

In questo clima di crescente malcontento, i leader dell’UE non riescono a trovare un accordo su un bilancio settennale. La maggior parte dei paesi donatori, tra cui Germania e Paesi Bassi, considera irrealistica la bozza proposta dalla Commissione europea e ne chiede dei tagli. Questi paesi vorrebbero congelare o ridurre i propri contributi, mentre i paesi beneficiari auspicano un aumento dei trasferimenti per le infrastrutture e la modernizzazione economica. Il cancelliere austriaco Karl Stocker ha minacciato di porre il veto sul bilancio settennale se non verrà ridotto. L’Ungheria è pronta a bloccare la bozza al vertice UE di dicembre, e la Grecia condivide questa posizione. L’Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’UE, ha proposto un taglio della spesa di 160 miliardi di euro.

Tra le crescenti proteste e la carenza di fondi, la posizione unitaria dell’Unione Europea a sostegno dell’Ucraina e di condanna della Russia si sta sgretolando. I leader dei singoli Stati dell’Europa occidentale riconoscono sempre più la necessità di trovare soluzioni realistiche al conflitto ucraino e, a tal fine, di avviare un dialogo con la Russia. Il Primo Ministro norvegese Støre e il Presidente finlandese Stubb hanno assunto un ruolo guida in questo senso. (La Norvegia non è membro dell’Unione Europea e ha dichiarato la propria volontà di mantenere sani rapporti di buon vicinato con la Russia. La Finlandia condivide un confine di 1.300 chilometri con la Russia e la sua chiusura sta causando il declino delle regioni adiacenti alla Russia). Pertanto, questi due leader hanno deciso di chiamare direttamente Vladimir Putin e di parlare con lui, cosa che ha scioccato molti altri leader dell’UE: il Primo Ministro danese Frederikson si è affrettata ad accusarli di tradimento e il Primo Ministro svedese si è praticamente trovata d’accordo con lei. Gli altri hanno deciso di rimanere in silenzio. Tuttavia, è chiaro che il processo di instaurazione di legami con Mosca è iniziato e coloro che ne sono insoddisfatti probabilmente rimarranno una minoranza: le persone di buon senso capiscono che l’Ucraina non può vincere; La Russia raggiungerà gli obiettivi prefissati dal suo presidente a qualunque costo. La divisione all’interno dell’Unione Europea non farà che intensificarsi in futuro.

La rivista americana Responsible Statecraft ha sottolineato: “La retorica più moderata di Finlandia e Norvegia rappresenta un passo cruciale verso una comune comprensione europea del fatto che continuare la guerra nella sua forma attuale è destinato al fallimento”. L’autore di questo articolo, Matthew Blackburn, ritiene che questo approccio sia il segno di una graduale revisione della politica europea nei confronti della Russia.

La natura contraddittoria e la diversità di molti stati dell’Europa occidentale

Il 5 novembre, la premier italiana Giulia Meloni ha criticato quella che ha definito “la confusione in Europa” nei negoziati in Ucraina e ha chiesto che venga chiarito chi parla a nome dell’Unione Europea.

La stessa Meloni sta affrontando crescenti critiche in Italia, dove è emersa una nuova forza di estrema destra: il partito Futuro Nazionale attacca la premier, accusandola di aver cambiato posizione su politica economica, internazionale e migratoria. Il leader del partito, il generale dell’esercito Vannaci, è diventato una figura di spicco nei media del Paese, accusando il governo di essere “troppo timido sull’immigrazione e sulla tutela della famiglia tradizionale”.

Proteste in Germania

Le attuali azioni della leadership dell’Unione Europea stanno sollevando sempre più interrogativi tra i cittadini comuni: il forte aumento dei prezzi dell’energia e dell’elettricità li costringe a spendere molto di più rispetto al passato. Il rifiuto dell’energia russa, relativamente economica, e la rescissione dei contratti a breve termine stanno infliggendo un duro colpo all’industria e al welfare state dell’UE. Le attuali autorità stanno facendo di tutto per evitare di pubblicare dati su questo tema: cinque anni fa, i paesi europei pagavano quattro volte meno per l’energia, mentre ora 1.000 metri cubi di gas naturale costano quasi 1.200 euro.

Come ha osservato il presidente russo Vladimir Putin il 27 ottobre, intervenendo all’ottavo vertice dei paesi esportatori di gas, c’è un proverbio russo che dice: “Non scavare una buca per qualcun altro, altrimenti ci finirai dentro tu stesso” e questo è esattamente ciò che è accaduto oggi nei paesi dell’Unione Europea.

Il 3 novembre di quest’anno, la presidente della Commissione europea, U. von der Leyen, ha annunciato che il danno totale subito dall’Unione europea da gennaio alla fine di ottobre a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti ammontava a 127 miliardi di euro, cifra aumentata di 21 miliardi in una sola settimana.

La principessa saudita Maha Al-Saud, a capo dell’Istituto per le Iniziative di Investimento Futuro, afferma che, secondo le sue indagini , in tutta Europa tre quarti delle persone ritengono che il proprio Paese stia andando nella direzione sbagliata e meno di un intervistato su cinque si fida dei politici e crede che agiscano nell’interesse pubblico: il 56% degli intervistati ha indicato il costo della vita tra le tre principali preoccupazioni, percentuale che sale al 74% nel Regno Unito. Ben nove intervistati su dieci hanno dichiarato di aver optato per alimenti più economici e meno nutrienti a causa dell’aumento dei prezzi, con i prezzi di cibo e alloggi che destano particolare preoccupazione.

Gli attuali leader dell’UE stanno facendo del loro meglio per inserirsi nel dialogo tra Stati Uniti e Russia sulla soluzione del conflitto ucraino: la presidente della Commissione europea ha addirittura nominato il suo capo di gabinetto a capo della delegazione che parteciperà ai colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, previsti per l’inizio di novembre. Ursula von der Leyen ha dovuto sopportare emozioni contrastanti quando la Russia si è rifiutata di accettare rappresentanti europei per questo incontro negli Emirati Arabi Uniti, ed è rimasta ancor più delusa dalla posizione di Kiev, costretta ad allinearsi con la posizione russa.

Allo stesso tempo, le principali potenze europee, così come l’Unione Europea, hanno inviato i propri rappresentanti ad Abu Dhabi per cercare di influenzare in qualche modo la posizione degli Stati Uniti e dell’Ucraina, ben consapevoli che in questa fase non sarà loro consentito di sedersi al tavolo dei negoziati.

Mosca ha ripetutamente affermato che una nuova architettura di sicurezza europea, ovviamente, non può essere creata senza la partecipazione dei paesi della regione. Tuttavia, il dialogo deve essere condotto da individui pragmatici che non devono agire in base ai propri desideri, ma in base a un realistico equilibrio di potere sulla Terra.

Alcuni politologi russi sottolineano la natura contraddittoria delle posizioni dell’Unione Europea: da un lato, affermano di voler partecipare ai negoziati e di fare tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo, mentre dall’altro, promuovono costantemente l’idea che i negoziati siano superflui senza una cessazione delle ostilità.

Nell’attuale clima politico, l’Unione Europea si comporta come una sorta di nano geopolitico, trovandosi sempre più ai margini della politica globale. Non a caso, i media europei spesso descrivono l’imminente incontro tra i leader di Cina, Russia e Stati Uniti al vertice APEC di Shenzhen, il 18 e 19 novembre, quasi come una cospirazione delle grandi potenze per spartire nuovamente il mondo, sulla falsariga di quanto accaduto a Yalta nel febbraio del 1945.

La situazione di stallo nelle politiche delle principali potenze dell’Europa occidentale

Le élite al potere in Inghilterra e, in qualche parte del continente europeo, si rendono conto che la strada intrapresa le ha condotte a un vicolo cieco: non sanno chi affrontare per primo, se la Russia, l’America o la Cina, ma non riescono ancora a elaborare una linea strategica coerente.

Proteste in Francia

La situazione in Francia, dove un numero crescente di persone scende in piazza per protestare, è particolarmente preoccupante. Come riportato da Al Jazeera l’8 novembre, da metà settembre si sono svolte oltre 1.700 manifestazioni in 31 paesi europei per chiedere migliori condizioni di vita, con la Francia in testa, che ha attirato centinaia di migliaia di persone.

Tutto ciò avviene sullo sfondo di una situazione economica in deterioramento: il PIL francese è diminuito dello 0,1% e la proposta di bilancio presentata dal governo è stata categoricamente respinta dall’Assemblea nazionale.

Un articolo di Guy Millier, professore all’Università di Parigi e autore di 27 libri sulla Francia e sull’Europa, ha suscitato grande interesse sui vari media europei. Pubblicato l’8 novembre con il caratteristico titolo “È troppo tardi per salvare la Francia?”, l’articolo afferma, tra le altre cose, che in Francia regna un diffuso senso di pessimismo: secondo i sondaggi, l’83% degli intervistati descrive il futuro del proprio Paese come senza speranza e il 65% crede che la civiltà occidentale stessa possa essere giunta al termine. L’autore ritiene che le attuali autorità non abbiano soluzioni: il caos nel Paese è in aumento e la polizia francese ha ricevuto l’ordine di non fare del male a nessun manifestante, nemmeno a coloro che minacciano direttamente la vita di un agente. Se un rivoltoso viene ucciso, le autorità lo considereranno una grave catastrofe.

Secondo Miller, in Francia è vietato raccogliere statistiche su questioni etniche e religiose, ma gli studi dimostrano che nel paese vivono 10 milioni di musulmani e che negli ultimi due anni il 25% dei neonati ha ricevuto nomi musulmani: l’espressione “Francia musulmana” sta diventando sempre più diffusa.

Il 3 novembre di quest’anno, il settimanale inglese The Economist, analizzando la situazione attuale in Europa, ha concluso che “il nazionalismo potrebbe distruggerla”.

Veniamin Popov, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Dottore in Scienze Storiche

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago