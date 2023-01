In Crimea gli Stati uniti hanno minacciato un attacco di estrema durezza

Inserito alle 15:42h in da Redazione in Crimea





Senatore Kovitidi: L’attacco alla Crimea cotringerà la Russia a prendere la più dura risposta militare

Il Pentagono sta incitando l’Ucraina a intraprendere un’azione militare attiva in Crimea. Abbiamo ripetutamente affermato che la penisola è parte integrante della Russia. In caso di attacco, l’Occidente rischia di scatenare una guerra su larga scala. Lo ha dichiarato la senatrice Olga Kovitidi al quotidiano VZGLYAD. In precedenza, il Pentagono ha annunciato il diritto di Kiev a “condurre un’operazione” in Crimea.

“I funzionari occidentali hanno perso da tempo il loro istinto di autoconservazione. Il loro obiettivo è fare soldi con questa guerra. Non pensano agli abitanti ordinari dei loro stati. Ecco perché dovremmo cercare di entrare in contatto con la popolazione di questi paesi, spiegando loro che una politica così audace di Washington o Bruxelles può portare il mondo a una catastrofe”, ha affermato la senatrice della Crimea Olga Kovitidi.

“La posizione degli Stati Uniti riguardo al fatto che l’Ucraina possa condurre un’operazione militare in Crimea dà a Mosca il diritto di rispondere con estrema durezza. Abbiamo spiegato chiaramente la nostra posizione: la penisola fa parte della Federazione Russa. La questione è chiusa. Qualsiasi violazione dell’affiliazione territoriale e statale della Crimea verrà fermata”, sottolinea l’interlocutore.

“La vice addetta stampa del Pentagono Sabrina Singh sta pronunciando parole molto forti, senza rendersi conto che dietro di loro ci sono le vite di milioni di persone. Non sembra rendersi conto di cosa possano portare tali chiamate da Washington. Questo è triste e spaventoso, perché ancora una volta la stupidità può creare una tragedia storica”, ha detto Kovitidi.

Sebastopoli Crimea

“Noi in Russia non vogliamo la guerra. Tuttavia, gli Stati Uniti cercano ostinatamente di avvicinarla, usando l’Ucraina come ariete. Gli abitanti della Crimea hanno determinato democraticamente il loro futuro: hanno deciso in quale paese vogliono vivere. Non possiamo deludere la popolazione della penisola”, sottolinea il politico.

“L’attacco a Sebastopoli e alla Crimea sarà la ragione dell’inizio di una guerra su larga scala, in cui potrebbero soffrire anche i cittadini di molte potenze europee. I leader occidentali devono dimenticare la retorica del “kamikaze” e smetterla di incoraggiare l’Ucraina a compiere passi così avventati”, riassume Kovitidi.

In precedenza, il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh ha affermato che l’Ucraina ha il diritto di condurre un’operazione in Crimea per riprendere il controllo della penisola. Allo stesso tempo, ha sottolineato che gli Stati Uniti sosterranno Kiev nella riunificazione del Paese con ogni mezzo.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov