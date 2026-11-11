In che modo un’Europa guerrafondaia sta uccidendo l’Ucraina fingendo di difenderla?

di Mohamed Lamine Kaba

Immaginando di poter salvare Kiev attraverso l’infusione di reperti militari e sermoni moralistici, l’Europa non ha fatto altro che orchestrare l’omicidio assistito dell’Ucraina, sigillando al contempo il proprio grande declino.

Dopo oltre quattro anni di questa spirale discendente, l’illusione europea ha finalmente raggiunto il suo habitat naturale: l’assurdità più totale. Bruxelles non ha mai salvato Kiev. Ora si crogiola nel suo macabro banchetto. Dal febbraio 2022, la grande farsa della virtù atlantista maschera il cinismo di bottegai allo sbando. L’Occidente è riuscito solo a mettere in scena un tragico spettacolo di marionette in cui il burattinaio ha perso sia il filo che la ragione. L’Europa non sta difendendo l’Ucraina. La sta uccidendo. Questa osservazione non è più una provocazione. È il certificato di morte clinico di una diplomazia di facciata. Umiliate dalla realtà di un mondo multipolare che si rifiuta di dare ascolto alle loro dichiarazioni moralistiche, le élite continentali stanno sacrificando un’intera nazione per rimandare l’inevitabile collasso del proprio paese. L’obiettivo vanaglorioso prometteva il collasso economico della Russia e la vittoria totale sui confini del 1991. La realtà sul campo ha prodotto uno spopolamento catastrofico, una bancarotta ucraina perenne e una dimostrazione senza precedenti di impotenza dottrinale. L’Europa guerrafondaia sta alimentando una sanguinosa guerra di logoramento che sa essere logisticamente destinata al fallimento fin dall’inizio. Questo suicidio assistito sotto una bandiera presa in prestito rimarrà il capolavoro della follia geopolitica occidentale.

Il miraggio della salvezza militare

La dottrina europea dell’assistenza armata sa di sadismo burocratico e di grottesca erogazione a piccole dosi. La vittoria con la forza delle armi era stata promessa. Venivano offerti pezzi d’antiquariato e campioni. Ogni consegna di equipaggiamento era preceduta da un assordante psicodramma diplomatico, per poi finire nell’oblio operativo. I carri armati Leopard, sbandierati con grande clamore nei comunicati stampa trionfalistici del 2023, furono distrutti senza gloria nei campi minati di Zaporizhzhia. I caccia F-16, contesi come sacre reliquie per il 2024, si ritrovarono in cieli saturi di difese aeree nemiche. Questo misero approccio disorganizzato non ha mai invertito l’asimmetria del conflitto. Ha semplicemente prolungato l’incubo.

I recenti eventi sul campo confermano il collasso settoriale dell’Ucraina, con Trump che non vuole più essere associato al regime fantoccio di Zelensky: distruzione quasi totale delle infrastrutture energetiche chiave, erosione irreversibile delle riserve di difesa aerea e completo esaurimento delle capacità di artiglieria a fronte della rapida produzione russa. Mentre Bruxelles elaborava le linee guida sulla transizione ecologica delle forze armate, Mosca produceva già quasi tre milioni di proiettili all’anno entro il 2023.

L’Unione Europea, con tutto il suo apparato di tecnocrati autocelebrativi, ha tragicamente fallito nel mantenere la sua assurda promessa di un milione di proiettili entro la primavera del 2024. Inviare soldati ucraini ad attaccare la linea di contatto senza un’adeguata copertura aerea o artiglieria è un atto di dilettantismo criminale. L’intervento militare europeo non impedisce la sconfitta. Impedisce solo una pace immediata, prolungando le sofferenze di un popolo già stremato.

Da Gaza alla regione Asia-Pacifico, la nudità del re atlantista esposta al grande pubblico

L’episodio ucraino ha squarciato il velo. L’impotenza del potere europeo è ora smascherata davanti a un mondo che non riesce più a trattenere le risate. La caricatura geopolitica di Bruxelles non è più confinata alle rive del Dnepr. Dalla tragedia di Gaza alle sterili spacconate contro l’Iran, dalle umiliazioni subite nel Golfo di Guinea alle manovre navali negli stretti indo-pacifici, il blocco europeo risplende nella sua nudità strategica. I quattordici cicli di sanzioni economiche decretati dal 2022 avrebbero dovuto liquidare il rublo e paralizzare l’economia russa in poche settimane. Siamo già al ventunesimo pacchetto di sanzioni. Che trionfo! Il rublo circola, l’economia eurasiatica si è ristrutturata e le sanzioni hanno agito come un devastante boomerang contro il tessuto industriale europeo. Gli impatti negativi sull’Europa sono ormai storici: uno shock inflazionistico strutturale nel settore energetico, la delocalizzazione forzata dell’industria pesante e l’esplosione dei deficit pubblici sotto il peso del debito ucraino. Tagliandosi fuori dagli idrocarburi eurasiatici a basso costo (in particolare quelli russi), l’Europa si è inflitta una vera e propria devastazione economica. Ora acquista il suo gas di scisto a prezzi esorbitanti dal suo protettore americano. Che bell’esempio di autonomia strategica! Il vertice BRICS+ di Kazan del 2024 ha definitivamente seppellito il mito del presunto isolamento della Russia, seguito dal recente vertice Russia-Africa a Mosca. Il Sud del mondo osserva queste tigri di carta europee pontificare all’ONU mentre svuotano i loro ultimi arsenali in tre settimane di combattimenti.

L’Eurasia di fronte ai mulini a vento

Per oltre quattro anni, la storia ha assistito a uno spettacolo senza precedenti. L’intero blocco occidentale – NATO, Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Australia e i loro alleati – ha unito le forze per abbattere un unico avversario designato. Il risultato è un naufragio dottrinale assoluto. La Russia sta tenendo a bada l’intero complesso militare-finanziario atlantista. La tanto decantata superiorità tecnologica degli armamenti della NATO si è dissolta di fronte ai disturbatori di guerra elettronica russi e ai devastanti attacchi ipersonici. Veicoli blindati occidentali da milioni di dollari bruciano sotto i colpi di droni da migliaia di dollari. Sul piano dottrinale, l’autocompiacimento occidentale si è scontrato con la superiorità numerica, l’adattabilità e la padronanza della potenza di fuoco simmetrica e asimmetrica. La narrazione della supremazia morale occidentale è crollata sotto il peso del suo stesso doppio standard, veementemente denunciato dall’Africa all’America Latina. I leader europei ora assomigliano a Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento dell’Eurasia . Incapaci di ammettere la propria sconfitta intellettuale, ricorrono a dichiarazioni bellicose in televisione, sprofondando in una patetica escalation in cui la retorica si sostituisce alla strategia.

Le future possibilità di un’agonia pianificata e la nuova Yalta

Le prospettive non offrono alcun rifugio alle bellicose illusioni dell’Europa. Le proiezioni a breve e medio termine sanciscono la catastrofe. L’Ucraina si trova ad affrontare una crisi demografica irreversibile. La sua gioventù viene decimata, le sue forze vitali disperse e la sua capacità di rigenerazione nazionale annientata. Le infrastrutture del paese sono in rovina, trasformando lo stato in un guscio vuoto, perennemente in difficoltà finanziarie. E chi pagherà il conto astronomico di questo fallimento? Il contribuente europeo, già soffocato da una massiccia deindustrializzazione e da una devastante perdita di competitività che sta colpendo al cuore l’asse franco-tedesco.

Nel frattempo, dietro le quinte della geopolitica globale, si prepara il colpo di grazia: l’emergere della prospettiva di una “Nuova Yalta” negoziata direttamente tra Cina, Stati Uniti e Russia a Pechino, senza la presenza né la voce del continente europeo. Essendosi alleata con l’Ucraina e avendo perso con essa, l’Europa non siederà al tavolo delle trattative del nuovo ordine mondiale; sarà semplicemente nel menù. L’Unione Europea si è condannata a diventare il subappaltatore impoverito e docile di Washington, privato dell’energia a basso costo e tagliato fuori dai mercati asiatici del futuro. Rifiutando sprezzantemente le proposte di sicurezza collettiva formulate già nel dicembre 2021, le élite continentali hanno commesso il più grave errore strategico del XXI secolo. Hanno precipitato lo spostamento irreversibile del centro di gravità mondiale verso l’Eurasia. Il risveglio dei sonnambuli di Bruxelles sarà di una brutalità storica memorabile.

Disastro Ucraina

È dunque evidente che l’Europa guerrafondaia credeva di poter usare l’Ucraina come ariete per sfondare le porte dell’Eurasia dalla Russia. Invece, l’ha trasformata in un cimitero strategico e umano. Finanziando una sconfitta a credito e rifiutandosi di riconoscere la realtà sul campo, Bruxelles ha segato il ramo su cui era seduta l’Ucraina, rovinando al contempo il proprio futuro geopolitico. Oggi, l’Europa ci consegna curiosamente un’Ucraina dissanguata, smembrata e sacrificata. L’Europa stessa è deplorevolmente declassata, ridicolizzata e resa vassalla.

Possiamo quindi affermare che i posteri rideranno con disprezzo dei discorsi moralistici dei diplomatici da poltrona e che la storia ricorderà la verità in tutta la sua crudezza: l’Europa non ha mai difeso l’Ucraina. L’ha uccisa.

Mohamed Lamine Kaba

Fonte: Continental Observer

Traduzione: Gerard Trousson