In che modo Soros serve gli interessi americani coi soldi degli europei?





Sguardo sul Kirghizistan

Tedi Angelova

La Fondazione Soros tramite ONG ad essa collegate sta cercando di riformattare il programma europeo di Partenariato Orientale nei paesi post-sovietici.

Allo stesso tempo, però, la Fondazione Soros non riesce a garantire il controllo sulle sue succursali su come vengono spesi i fondi stanziati.

In Kirghizistan, ad esempio, sono emerse gravi accuse di corruzione nell’uso di tali fondi. Per di più, la Fondazione ha suscitato lamentele nelle élite locali, poiché i milioni del fondo non sono stati investiti nell’economia della Repubblica, ma a favore di ONG e di vari progetti che sono più nell’interesse di altri paesi, piuttosto che del Kirghizistan.

La Fondazione Soros, insieme al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e all’USAID, è impegnata alla massima promozione dei “valori americani” attraverso il coinvolgimento, più ampio possibile, della società civile nei paesi del Partenariato Orientale.

Tramite il “Programma d’informazione” vengono condotte campagne di propaganda per condannare pubblicamente quei Paesi che utilizzano tecnologie atte a violare i diritti umani e le libertà, in particolare nei confronti della comunità LGBT.

Sulla base del OSUN (Open Society University Network), tra i giovani vengono promossi valori e idee storicamente estranee a questi paesi.

La “Soros Foundation Kyrgyzstan” (SFK) opera in Kirghizistan dal 1993 sulla base di un accordo di cooperazione con il governo del Paese. Durante questo periodo sono stati spesi più di 50 milioni di dollari per 180 importanti programmi. Allo stesso tempo, risulta che i fondi siano stati usati anche per ONG più al servizio di paesi stranieri piuttosto che per l’economia del Kirghizistan.

La Fondazione gode di grande fiducia da parte dell’Occidente, infatti, in Kirghizistan l’organizzazione è diventata un centro di ridistribuzione delle sovvenzioni in arrivo e di altri flussi finanziari da parte di donatori occidentali verso il settore delle ONG del Paese. La SFK garantisce finanziamenti sia alle ONG, sia ai soggetti giuridici più attivi.

Il valore reale delle sovvenzioni è molto più alto rispetto ai fondi ufficialmente annunciati per il settore non governativo. Ad esempio, la sovvenzione di 500.000 dollari da parte di USAID (il progetto finale è di 1,2 milioni di dollari), destinata inizialmente alla Fondazione “Causa Comune” è stata approvata personalmente dal direttore della SFK.

La condizione obbligatoria, anche se non dichiarata, per le sovvenzioni è di esercitare pressioni sulla sovranità del Kirghizistan.

Inoltre la Fondazione fornisce sovvenzioni ai media, anche se non previsto nell’accordo del 1997. Ciò consente alla Fondazione d’influenzare la situazione socio-politica del Paese manipolando l’opinione pubblica attraverso i propri mezzi d’informazione.

Sul territorio del Kirghizistan la SFK gode di vari privilegi. Ad esempio, al punto 7, l’accordo afferma che il governo del Kirghizistan esenta da tassazione e tariffe tutti i trasferimenti sotto forma di sovvenzioni. Allo stesso tempo, l’accordo definisce il quadro delle attività previste dell’organizzazione, che dovrebbero riguardare: l’istruzione, la scienza, la cultura e la salute.

Nonostante le limitazioni dell’accordo, le tendenze indicano invece il contrario: l’allargamento delle attività ben oltre la possibile cooperazione. L’accento è posto: sullo sviluppo di un sistema atto a controllare le azioni delle autorità, sull’introduzione di strumenti per influenzare la politica statale del Kirghizistan, sullo sviluppo e il mantenimento di un potenziale critico di protesta e sul coordinamento del lavoro dell’opposizione non sistemica.

Nel campo della riforma giuridica, l’influenza viene esercitata attraverso piani per il finanziamento dell’attività legislativa degli organi statali, iniziative nelle quali gli esperti della SFK ne determinano gli obiettivi, la struttura e la logica. Particolare attenzione è riservata alle professioni giuridiche. Attraverso borse di ricerca e iniziative legali si sta lavorando con avvocati critici nei confronti del sistema.

L’attività distruttiva si manifesta anche attraverso lo sviluppo di un atteggiamento negativo nei confronti del governo tramite iniziative giovanili e lavoro coi media, il sostegno all’opposizione, la creazione di un’immagine negativa del Paese a livello internazionale al fine di fornire il pretesto per esercitare pressione esterna.

Queste attività riducono la stabilità in generale, destabilizzano la situazione socio-politica, forniscono leve per l’influenza straniera sulla politica statale, col conseguente danneggiamento alla sovranità del Paese.

Un esempio di tali attività distruttive, atte a danneggiare l’immagine del Paese, fu quando nell’ambito del progetto della SFK, nel 2010-2012, giuristi sia dell’Open Society Institute, sia della stessa SFK prepararono un gruppo di avvocati per supportare le denunce relative agli eventi del 2010 (ci furono scontri tra kirghizi e uzbechi nel sud del Paese a causa della fuga dell’ex presidente Kurmanbek Bakiev ndr.). I legali dell’Open Society Institute e del SFK inviarono poi queste denunce all’ONU.

La Fondazione Soros nonostante sia radicata in tutto il mondo è fortemente screditata in molti paesi. Fa parte della rete globale dell’Open Society Institute ed opera in più di 30 paesi, principalmente nello spazio post-sovietico, nell’Europa dell’Est, nei territori degli ex membri del Patto di Varsavia. La Fondazione ha più volte partecipato, direttamente o indirettamente, all’organizzazione di “rivoluzioni colorate”: 1989 – in Cecoslovacchia, 2003 – in Georgia, 2004 – in Ucraina, 2008 – in Moldavia, ecc.

Le attività della Fondazione Soros sono vietate in Austria, Pakistan, Polonia, Russia, Bielorussia, Filippine e Iran, come pure ha cessato le sue attività in Turchia e Ungheria.

Le ONG kirghise si oppongono con veemenza ai tentativi da parte delle autorità di rendere le loro attività più trasparenti per la società. Dovrebbero combattere la corruzione e difendere in generale la trasparenza, eppure urlano terribilmente se qualcuno prova a dare un’occhiata ai loro conti, scatta immediata la protesta per “violazione dei diritti”.

Fonte: http://efir.info/2021/12/08/как-сорос-обслужва-американските-инт/

Traduzione e sintesi di Eliseo Bertolasi