In cerca di colpevoli

di Rafael Poch di Feliu.

Il fiasco occidentale all’inizio della crisi del virus ha portato ad una maggiore aggressività nei confronti del nuovo nemico cinese.

Mentre l’economia mondiale si dirige alla sua peggiore depressione dalla Grande Depressione del 1929 (secondo il Fondo Monetario Internazionale) e i suoi stessi sostenitori avvertono nervosamente che la suprema potenza imperiale potrebbe perdere terreno in questa crisi di fronte a il suo principale avversario, la ricerca di un colpevole è frenetica.

In un’azione senza precedenti descritta come “un crimine contro l’umanità” di Richard Horton, direttore della rivista medica The Lancet , il presidente Trump ha sospeso il contributo degli Stati Uniti all’OMS, accusandolo di “cattiva gestione” e avere “nascosto la diffusione del virus”. Lo stesso personaggio che aveva negato la minaccia e commesso ogni possibile imbarazzo e negligenza, spara al pianista nella rissa da Saloon che si annuncia per la sua rielezione mal rieletta: ” Molte morti sono state causate dagli errori dell’OMS “Ha detto.

La crisi ha evidenziato troppo, quindi c’è un urgente bisogno di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica e concentrarla su nemici immaginari per incolparli. Stiamo cercando i mitici avvelenatori ebrei del nostro Medioevo. E a questo punto della storia, non c’è ebreo migliore a portata di mano dei cinesi.

Si è visto che ad aprile, la pandemia è divenuta, nella bocca dell’imbecille presidente, il “virus cinese”, il “virus Wuhan” o “l’influenza Kung”. La macchina è stata avviata. Il senatore Ted Cruz annuncia la legge del 2020 “Porre fine alla censura e all’occultamento medico cinese” per sanzionare i funzionari cinesi responsabili del presunto occultamento delle informazioni. Il suo collega del Missouri Josh Hawley vuole una “Legge sulla giustizia per le vittime di COVID-19” per perseguire i leader del Partito Comunista Cinese e il Governatore della Carolina del Sud, Lindsey Graham propone di punire la Cina annullando le sue partecipazioni in titoli del Tesoro USA. Come dovrebbe essere, la rete dei media ha immediatamente risposto alla chiamata.

Lanciata come la solita innocente fuga di un “rapporto segreto” non dimostrato della CIA, la campagna mediatica è iniziata con il sospetto di nascondere il bilancio delle vittime di Wuhan. A metà aprile, le accuse di occultamento includevano già la tesi di un virus creato e sfuggito negligentemente da un laboratorio cinese, e la sua grandezza ha acquisìto il grado di pura follia nei media come il canale Fox , che si riferisce a leggende da Russiagate dei Democratici.

L’ex giudice e “opinion maker” Jeanine Pirro accusa la Cina di voler ” distruggere questo paese e il suo stile di vita ” con un tono apocalittico sul canale Fox . ” Abbiamo combattuto troppo duramente e troppo a lungo per perdere tutto a causa di un virus Wuhan “. ” Lascia che la Cina risponda per ciò che ha fatto a noi e al resto del mondo “, esclama.

Sullo stesso canale, l’ex agente della CIA Bryan Dean Wright spiega al suo interlocutore che alcuni leader del Partito Democratico ” potrebbero essere agenti cinesi della MSS “, il loro servizio segreto. In effetti, le due speranze della Casa Bianca, Trump e Biden, competono immaginariamente nelle loro accuse contro la Cina.

In un epico rapporto sul presunto occultamento del numero reale di morti a Wuhan, argomento sollevato da tutti i principali media occidentali, Radio Free Asia ha riferito il 6 aprile che i cinesi ” stavano mettendo via persone che vivevano ancora in sacchi perché ‘non c’era modo di salvarli (…) alcuni li portarono ai crematori mentre erano ancora vivi ‘. La stazione radio, un ex dispositivo della CIA, ha aggiunto francamente che non è stata in grado di ” confermare in modo indipendente questi rapporti “.

Certo, in Europa, seguono la stessa strada. ” Washington, Parigi e Londra sono preoccupate per le aree grigie di Pechino sull’origine del virus ” , aveva titolato Le Monde il 17 aprile, lo stesso giorno in cui Macron aveva detto al Financial Times ” che ci sono cose che noi non sappianmo “(sulla gestione della Cina) e che sarebbe” ingenuo “dire che la Cina ha gestito la crisi meglio della Francia. In Germania, il principale quotidiano, il famigerato Bild , si chiede se la Cina non debba ” pagare un risarcimento ai paesi colpiti “.

Dai la colpa alla sola Cina per esitazione iniziale, molestie per denunce spiacevoli o truffe contabili con il numero di persone colpite e uccise, pratiche che sono state e sono prevalenti in Occidente, o qualificano come “totalitarie”, “autoritarie” o addirittura grottesco quando vengono applicate in Cina, le misure di contenimento e limitazione dei movimenti in vigore oggi in mezzo mondo, fanno parte degli abusi.

Invece di adottare rapidamente queste misure efficaci – tra le varie applicate al primo momento della crisi – in luoghi in Asia come la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong o la Cina, abbiamo preferito perdere tempo prezioso e rifiutare la realtà o negare l’utilità di alcune pratiche – l’uso di maschere o il potenziamento dei test – solo perché i mezzi per applicarle non erano disponibili. Invece di semplici e sinceri ringraziamenti per l’aiuto ricevuto dalla Cina (dal 15 aprile, quasi 4 miliardi di maschere, 38 milioni di tute protettive, 2,4 milioni di termometri a infrarossi e 16.000 respiratori), molti governi, gli europei – e il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell – hanno preferito rispondere sospettando un ” diplomazia delle maschere malevole da parte di Pechino. In breve, invece di concentrarsi sui propri errori ed omissioni, il pubblico è invitato a unirsi a un esercizio stupido e infruttuoso nel colpevizzare la Cina.

Spesso i protagonisti dei media di questo grande muggito collettivo sono gli stessi che, per decenni, ci hanno schiacciato dalla necessità di distruggere il settore pubblico. ” Coloro che per trent’anni hanno occupato tutto lo spazio mediatico, elogiando i benefici di una felice globalizzazione, di un’Europa dei mercati e della riduzione dei deficit pubblici ” sono chiamati ” a tacere in nome del pluralismo e della decenza il più elementare ” , grida un manifesto francese che dà i nomi e i cognomi dei principali” eroi nazionali “di questa lega, facilmente trasferibili nelle redazioni di qualsiasi paese occidentale.

Mentre negli Stati Uniti, l’opinione sfavorevole alla Cina (66%) è aumentata bruscamente di 20 punti in tre anni, un sondaggio italiano di questo mese identifica la Cina come un “paese amico” (52%) , La Russia con un notevole sostegno (32%), mentre gli Stati Uniti ottengono solo il 17% in questa considerazione e un altro 45% considera la Germania come un “paese nemico”.

Le ragioni di questa frenetica ricerca di colpevoli sono molto meno deliranti di quanto suggeriscano le loro forme. E sono ben noti. L’emergere della Cina come potenza, e in particolare la sua comprensione con la Russia (va detto, un’intesa forgiata dalla stupidità degli Stati Uniti), furono designati anni fa come la principale minaccia alla sicurezza cittadino di prima potenza. Lo sviluppo economico e tecnologico della Cina è considerato il grande pericolo. La pandemia, che per ora conferma l’efficacia della governance nell’Asia orientale di fronte alla negligenza occidentale, sta aumentando l’ansia.

Non sappiamo se questa crisi accelererà l’ascesa e la caduta delle grandi potenze, ma ciò che leggiamo in un’intera serie di istituzioni imperiali, dalla rivista, Foreign Policy, ai documenti del Consiglio delle relazioni estere, per non parlare delle stesse previsioni del FMI, suggerisce questo. Le ultime prospettive economiche mondiali del FMI ( aprile) prevedono per quest’anno un calo del PIL del 5,9% negli Stati Uniti, del 7,5% nell’area dell’euro e una crescita dell’1,2% in Cina nel caso in cui la pandemia raggiunga il suo picco in secondo trimestre dell’anno. In tal caso, il prossimo anno potrebbe registrare una crescita del 4,7% negli Stati Uniti e nell’area dell’euro e del 9,2% in Cina. Sappiamo già che questa contabilità, che non conta l’essenziale, vale la stessa cosa di quella del Gosplan dell’URSS, ma è quella su cui si basano. E non è rassicurante. Ecco perché stanno facendo la stessa cosa dell’11 settembre a New York: approfittare di una crisi per accelerare i loro affari folli e aggressivi.

” Il minimo che i leader delle grandi potenze potrebbero fare sarebbe quello di ridurre le spese militari per finanziare la sicurezza umana e collettiva (la semplice abolizione dei piani di riarmo della NATO fornirebbe 400 miliardi di dollari ai 29 stati membri durante prossimi quattro anni), per ripensare l’intero concetto di sicurezza e concentrarsi sulle sfide del secolo: fornire cibo, acqua, un ambiente pulito e assistenza sanitaria “Dice Mikhail Gorbachev, vecchio e già fragile. Il primo passo verso una “nuova civiltà” potrebbe essere una riduzione del 10% o del 15% della spesa militare, afferma questo russo già screditato .

Ma no. Quello che fanno è aumentare la pressione sull’avversario, anche a rischio di renderlo un nemico militare. Non siamo lontani da questa catastrofe globale in base alla quale l’attuale pandemia sarebbe aneddotica.

