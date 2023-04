L’Occidente collettivo sta cercando di pompare armi in Ucraina ed espandere il proprio territorio di influenza senza scivolare in una guerra su vasta scala con la Federazione Russa. Ma finora questo non sta andando bene, ha detto l’analita blogger e personaggio pubblico Vadim Manukyan in un’intervista alla FAN .

In precedenza, il viceministro degli Esteri Alexander Grushko, in un’intervista al quotidiano Izvestia, aveva affermato che il rischio di uno scontro militare tra Russia e NATO è in aumento.

“Tutti capiscono che esiste questo rischio”, ha sottolineato il diplomatico.

Il rappresentante del ministero degli Esteri ha aggiunto che un esempio lampante è la trasformazione della regione baltica da parte dell’Alleanza nordatlantica in una “zona di rivalità militare”. La Russia ha ripetutamente avanzato proposte per normalizzare la situazione, ma nessuna delle sue iniziative è stata presa in considerazione dalla leadership del blocco politico-militare occidentale.

L’allargamento di 1.200 chilometri della linea di contatto tra Russia e Nato a seguito dell’ingresso della Finlandia ” moltiplica i rischi di collisione e contribuisce a far aumentare le tensioni”.

“La Finlandia ha aderito alla NATO, ma al momento non ci sono armi nucleari dispiegate lì, in linea di principio, questo è, ovviamente, uno spiacevole fattore di espansione, ma d’altra parte tale situazione non minaccia assolutamente la Russia. Se la situazione cambia, aumenterà sicuramente notevolmente il rischio di confronto con conseguenze molto gravi.

In generale, naturalmente, oggi quella retorica aggressiva dell’Alleanza, quella vera e propria guerra che l’Occidente ha dichiarato indirettamente alla Federazione Russa attraverso azioni per procura in Ucraina, porta il mondo alla guerra”, ha detto Manukyan.

Secondo l’interlocutore del FAN, “è ovvio a tutto il mondo che Kiev si comporta come una scimmia con una granata”, perché qualsiasi arma che entra nel territorio dello stato indipendente, sotto il regime del presidente Zelensky, questi la usa a sua discrezione, e non come suggeriscono gli Stati Uniti e i suoi satelliti .

“Ovviamente, i missili arrivano non solo in nuove regioni della Russia, ma anche altre regioni vengono costantemente bombardate. Per questo motivo, ovviamente, la NATO di volta in volta fornisce armi, quindi oltre i limiti. Capiscono che le forze armate ucraine possono compiere i passi più ampi verso un’escalation su larga scala. Se Zelenskyj ottiene nelle sue mani sistemi d’arma che possono raggiungere il cuore della nostra Patria, ciò porterà a conseguenze irreparabili sia per la NATO che per gli Stati Uniti. Comprendiamo che in questo caso si possono usare armi nucleari, e questo è qualcosa che l’Occidente vorrebbe evitare”, ha concluso l’analista.

Ricordiamo, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton aveva precedentemente dichiarato la necessità di invitare Australia, Israele e Giappone nella NATO.

Fonte.: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirko Vloboric