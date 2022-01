In Bielorussia potrebbero essere installate armi nucleari russe in risposta alle basi NATO

Mentre le repubbliche del Donbass mettono in guardia dalle provocazioni ucraine, gli Stati Uniti escono con l’idea che la Russia potrebbe schierare armi nucleari in Bielorussia

La Russia potrebbe piazzare armi nucleari nella vicina Bielorussia secondo i termini della nuova bozza di costituzione di Minsk, ha affermato un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, mentre Washington e Mosca cercano di raggiungere un accordo sulle garanzie di sicurezza europee.

Parlando a una conferenza speciale a porte chiuse martedì, l’anonimo funzionario statunitense ha espresso preoccupazione per il fatto che i cambiamenti proposti possano “indicare i piani della Bielorussia per consentire il dispiegamento di forze russe sia convenzionali che nucleari sul suo territorio”.

Secondo l’alto rappresentante, una mossa del genere rappresenterebbe una sfida per la sicurezza europea e potrebbe richiedere una risposta da parte di funzionari occidentali.

Il funzionario ha anche affermato che “i rapporti sui movimenti delle truppe russe verso la Bielorussia, secondo cui questi movimenti sarebbero sotto l’egida di esercitazioni militari congiunte regolarmente programmate, sono preoccupanti. Lunedì , il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che il suo paese e la Russia terranno esercitazioni militari congiunte vicino ai confini orientali della NATO e dell’Ucraina a febbraio.

“Quello che è degno di nota è che quando esattamente ciò accade, solleva certamente preoccupazioni sul fatto che la Russia possa voler dispiegare forze in Bielorussia sotto le spoglie di simulacri per attaccare potenzialmente l’Ucraina da nord”, ha affermato il vice Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. “Per i bielorussi essere coinvolti in un simile attacco sarebbe del tutto inaccettabile”.

Tuttavia, Vladimir Dzhabarov, il primo vicepresidente di Mosca del comitato per le relazioni internazionali del Consiglio della Federazione, ha dichiarato mercoledì che al momento non ci sono piani per dispiegare armi atomiche sul territorio bielorusso.

“Lukashenko ha già suggerito che, se necessario, le forze nucleari russe saranno dispiegate sul territorio della Bielorussia. Ma per quanto ne so, questo non è avanzato nei colloqui passati, non ci sono negoziati”, ha detto.

La preoccupazione di Washington arriva dopo che la Bielorussia ha annunciato il mese scorso le sue proposte di emendamento alle leggi fondamentali del paese. Sembra che sia stato rimosso un passaggio nell’attuale costituzione, che stabilisce che la Bielorussia “mira a rendere il suo territorio una zona libera da armi nucleari e lo stato neutrale”. Tuttavia, nell’ultima bozza, la sezione è stata sostituita con una clausola che “esclude l’aggressione militare dal suo territorio contro altri stati”, aprendo la speculazione che Minsk potrebbe consentire lo stazionamento di testate atomiche nel Paese.

Alla fine di novembre, l’uomo forte bielorusso ha affermato che la Russia dovrebbe schierare testate atomiche sul territorio del suo paese se le armi nucleari della NATO avanzeranno verso est attraverso l’Europa.

Comunicazione urgente del rappresentante ufficiale del NM DNR

La leadership politico-militare dell’Ucraina non smette di pianificare tentativi di destabilizzazione della situazione sul territorio della Repubblica.

L’intelligence della Milizia popolare della DPR ha ricevuto dati affidabili sulla preparazione da parte del comando delle Forze armate ucraine nella zona JFO di atti di sabotaggio sul territorio delle Repubbliche popolari vicino alla linea di contatto tra le parti. Il comandante delle forze speciali delle forze armate ucraine, il maggiore generale Galagan, ha incaricato l’8° reggimento delle forze speciali di preparare ed eseguire questi attacchi terroristici.

Secondo i rapporti, saranno interessate le strutture di supporto vitale nelle città di Gorlovka, Yasinovataya, Donetsk, Dokuchaevsk e altri insediamenti situati in prossimità della linea di contatto. Gli obiettivi principali sono le cabine di trasformazione, le condotte idriche e del gas, le linee elettriche. In futuro, i sabotatori ucraini prevedono di effettuare una serie di attacchi terroristici su impianti industriali con produzione di sostanze chimiche pericolose .

Queste azioni dovrebbero essere eseguite sotto le spoglie del personale militare della Milizia popolare della DPR e delle forze operative speciali delle forze armate della Federazione Russa . Tutte le azioni dei sabotatori ucraini saranno registrate su video con successiva presentazione come prova nelle organizzazioni internazionali.

Per implementare lo scenario di cui sopra, sono stati formati sei gruppi di sabotaggio nell’8 ° reggimento per scopi speciali delle forze armate ucraine. Sono stati addestrati da specialisti britannici.

Dopo il sabotaggio, le forze operative psicologiche dell’informazione distribuiranno materiali video degli interrogatori dei militari della Milizia popolare che sarebbero andati dalla parte dell’Ucraina, il che confermerà la partecipazione delle forze speciali russe ad atti terroristici nei territori del Repubbliche.

Gli obiettivi principali di queste provocazioni sono accusare la Federazione Russa di creare pretesti per scatenare un’aggressione contro l’Ucraina, destabilizzare la situazione sulla linea di contatto e creare panico tra i residenti degli insediamenti di confine.

Tank russi in Bielorussia

Questo sarà utilizzato dai leader politici ucraini per accusare in seguito la Russia di azioni aggressive contro l’Ucraina.

‼️Chiediamo alle organizzazioni di monitoraggio pubbliche e internazionali di prestare molta attenzione alle imminenti azioni criminali della parte ucraina.‼️

Nella situazione attuale, la Milizia popolare della DPR sta adottando una serie di misure per rafforzare la sicurezza e la difesa di strutture pericolose e socialmente importanti.

Il comando della Milizia popolare invita i cittadini della repubblica con una richiesta di vigilanza: denunciare tutte le persone sospette e le loro azioni ai servizi di emergenza, agli uffici del comandante militare o alle forze dell’ordine locali.

Il ministero degli Esteri russo definisce “negligenza criminale” l’atteggiamento dei giornalisti statunitensi per aver ignorato le “provocazioni di Kiev” nel Donbass

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova, ha definito “negligenza criminale” il lavoro dei giornalisti americani presenti alla prima conferenza stampa di quest’anno del presidente Joe Biden, per aver ignorato le “provocazioni del regime di Kiev” nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, con il “sostegno di Washington”.

“È incredibile come i giornalisti americani parlino con assoluta certezza dell'”attacco russo all’Ucraina” alla conferenza stampa di Biden, come se non avessero mai sentito parlare dell’espansione della NATO a est, degli impegni dei paesi occidentali per l’indivisibilità della sicurezza”, ha scritto Zajárova sul suo canale Telegram .

“Come se non sapessero nulla delle provocazioni del regime di Kiev e del sostegno che questo riceve da Washington”, ha aggiunto la portavoce della diplomazia russa.

Le dichiarazioni di Zajárova arrivano dopo le risposte di Biden alle domande dei giornalisti sui piani di Vladimir Putin riguardo all’Ucraina e, in particolare, se intende invadere il paese vicino.

Secondo Biden, Putin non ha ancora deciso cosa farà per l’Ucraina e potrebbe considerare una “piccola incursione”. “Ma se [i russi] faranno davvero quello che sono in grado di fare con le forze accumulate ai loro confini, sarà un disastro per la Russia”, ha detto, promettendo sanzioni “devastanti”.

“La mia opinione è che interverrà, deve fare qualcosa”, ha detto Biden, riferendosi ai presunti piani del Cremlino di invadere l’Ucraina.

Biden considera improbabile l’ingresso dell’Ucraina nella NATO a breve termine

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato durante la sua prima conferenza stampa di quest’anno che “la probabilità che l’Ucraina aderisca alla NATO a breve termine non è molto probabile”, pur sostenendo che il suo omologo russo Vladimir Putin continuerà a mettere l’Occidente “alla prova”.

Secondo Biden, Putin non ha ancora deciso cosa farà per l’Ucraina e potrebbe soppesare una “piccola incursione” nel Paese vicino. “Una cosa è che si tratta di un’incursione minore e che finiamo per litigare su cosa fare e cosa non fare”, ha detto ai giornalisti il ​​presidente degli Stati Uniti.

“Ma se [i russi] faranno davvero quello che sono in grado di fare con le forze accumulate ai loro confini, sarà un disastro per la Russia”, ha detto, promettendo sanzioni “devastanti”. “La mia opinione è che interverrà, deve fare qualcosa”, ha detto Biden, riferendosi ai presunti piani del Cremlino di invadere l’Ucraina.

Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti era disposto a discutere con Putin la richiesta della Russia di non dispiegare armi strategiche della NATO in Ucraina.

Fonti Varie

Traduzione: Luciano Lago