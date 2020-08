In azione la propaganda USA /NATO per sovvertire i risultati delle elezioni in Bielorussa

I media dell’opposizione bielorussa, appoggiati dall’Occidente, hanno deciso di scatenare un’assurda propaganda russofobica, tanto da pubblicare un video con ufficiali delle strutture di potere della Repubblica di Bielorussia in piena marcia, che ieri hanno preso parte alla repressione delle proteste a Minsk. Gli autori del video li hanno cinicamente spacciati per “militari russi” e hanno chiesto maggiore opposizione agli “occupanti”.

“Russia? Sì! Russia! Segni di identificazione russi! ” – dice la voce fuori campo, riprendendo il passaggio degli agenti di sicurezza. È sulla base di queste parole che il fake si è diffuso in rete.

Gli autori dei canali russi di Telegram hanno reagito ai messaggi dell’opposizione, smascherando la propaganda russofoba.

Una ripetizione questa dello scenario ucraino a Minsk: “colpa delle forze speciali della Federazione Russa”

“I giovani emarginati dalla Polonia, che guidavano il canale Nexta e fomentavano le proteste in Bielorussia con tutte le loro forze, hanno dichiarato su Internet che i manifestanti erano stati picchiati dalle forze speciali russe. L’onda è passata attraverso i media e questi pagliacci hanno già cancellato tutto e modificato i messaggi.

Questa è una chiara ripetizione dello scenario ucraino, dove la propaganda di Maidan accusava palesemente l’OMON russo di disperdere le proteste a Kiev con il pretesto del Berkut ”, hanno scritto gli autori del canale Work Brothers Telegram.

“Alcuni attivisti dell’opposizione bielorussa hanno lanciato un’accusa su Internet contro la Russia che, secondo loro, avrebbe in viato le sue forze speciali a Minsk per aiutare Lukashenko a reprimere le proteste. Allo stesso tempo, fanno riferimento a una registrazione video sfocata, nonché ad alcuni dati di intelligence provenienti da Polonia e Gran Bretagna:

“Secondo l’intelligence di uno dei paesi della NATO (la Polonia), le forze speciali russe partecipano alle azioni a Minsk da più di 4 ore. Questa informazione è stata confermata dall’intelligence britannica “.

